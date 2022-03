Nieuws Gemist? Tindermatch loopt fataal af en vrouw gepakt die slachtoffer opzettelijk zou hebben aangereden

Medewerker tijdens sealen aspergeveld overreden door tractor in Stevensbeek | Op een akker aan de Radioweg in Stevensbeek is zaterdagochtend iemand door een tractor overreden. Op de akker werden op dat moment grondbedden met plastic geseald. Direct na de melding van het ernstige bedrijfsongeval (om 11.41 uur) spoedden twee ambulances en de traumaheli zich richting Radioweg.

Politie pakt gevluchte vrouw die met grijze auto opzettelijk over slachtoffer zou zijn heengereden | Een bestuurster die betrokken is bij een ernstig ongeluk in Ede is daarna doorgereden. Agenten hebben de vrouw later aangehouden. Ze is vermoedelijk opzettelijk over het slachtoffer heengereden.

‘Dit is extreem heftig’; geschokte reacties in Arnhem op jarenlang in Syrië gemartelde stadsgenoot | Een Arnhemmer is jarenlang gemarteld in Syrië, onder het regime van de Syrische president Bashar al-Assad. De in Nederland geboren man zat zeker vier jaar vast en is naar alle waarschijnlijkheid overleden. Het nieuws, dat NRC zaterdag onthulde, raakt de Arnhemse gemeenschap diep.

Cedric en Tabitha bouwden voor dochter en haar baby chalet; maar dat moet weg van gemeente Duiven | De nood was hoog, want de baby kwam eraan. Dus lieten Cedric en Tabitha Boersema vorige herfst voor hun dochter en haar kindje een chalet plaatsen in het weiland achter hun huis aan de Lijkweg in Groessen. Maar de gemeente Duiven wil het ding weg hebben.

Dit gebeurde er vannacht: Russische troepen stoten door in Marioepol maar ‘verliezen zwaar’ bij Cherson | Russische troepen hebben samen met ‘troepen uit de onafhankelijke republiek Donetsk’ het stadscentrum van Marioepol bereikt. Dat zeggen Russische bronnen.

Extreme prijsstijgingen in de bouw: ‘Deze derde klap gaat aannemers de kop kosten’ | Bouwprojecten en aannemers in Oost-Nederland kunnen door de oorlog in Oekraïne in de knel komen. De prijzen voor bouwmaterialen schoten door corona en materialentekorten al omhoog. Daar komen de gevolgen van de oorlog en stijgende energieprijzen bovenop, zeggen Hans van Norel van Bouwend Nederland Regio Oost en Jelle Weever van MKB Nederland Regio Zwolle.

Achterhoeker Freek ziet bijzondere vuurbol door deurbelcamera: ‘Dit kun je hooguit 1 of 2 keer in je leven meemaken’ | Een grote vuurbal vloog donderdagnacht door het Achterhoekse luchtruim. Het bijzondere natuurverschijnsel werd even na 01.00 uur vastgelegd door de deurbelcamera van Freek Berendsen uit Lichtenvoorde.

Tindermatch liep fataal af voor Mieke, vader waarschuwt: ‘Let op elkaar’ | De Amerikaanse Mieke Oort bouwde in Nederland aan een nieuw hoofdstuk van haar leven. Tot ze via Tinder haar uiteindelijke moordenaar ontmoette. Haar vader Michael kan er nog steeds niet bij.

Mathieu van der Poel is terug, en hoe: ‘Een betere bevestiging is er niet’ | Een rentree zoals die past in zijn oeuvre. Na maanden zonder wedstrijden werd Mathieu van der Poel derde in wielermonument Milaan-San Remo, gewonnen door de Sloveen Matej Mohoric. Maar het allerbelangrijkste: de rug hield het. ,,Dit is veelbelovend.’’

Max Verstappen blijft op z’n hoede voor ‘stuiterende’ Lewis Hamilton: ‘Nooit helemaal uitvlakken’ | Hij maakte er geen ramp van, de eerste pole position van 2022 die voor zijn neus werd weggekaapt door Charles Leclerc. Wereldkampioen Max Verstappen gelooft in zijn nieuwe wapen. ,,Ik denk dat we een heel goede raceauto hebben.”