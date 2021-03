Nieuws gemist? Tips stromen binnen over Sem Vijverberg en stabiliteit CDA-fractie stond ter discussie

Coronavirus LIVE | Heel Frankrijk weer in lockdown, politie ontruimt Vondelpark: bezoekers agressief

20:25 In Amsterdam heeft de politie het Vondelpark ontruimd, omdat bezoekers zich massaal niet aan de coronaregels hielden. Grote groepen stonden dicht op elkaar. Toen het tot ontruiming kwam, werden de bezoekers agressief. politie en gemeenten gaven vandaag juist aan strenger te gaan optreden tegen de massale drukte en het alcoholgebruik in stadsparken. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen vind je hier terug.