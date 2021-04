Nieuws Gemist? ‘Tote Hose’ in Duits grensdorp Elten en jongeren naar ziekenhuis na slechte trip door drugs

AMBULANCES VOOR STUDENTENHUIS | Zeven jongeren van 19 tot 24 jaar oud zijn rond middernacht uit een studentenhuis in Nijmegen gehaald en naar verschillende ziekenhuizen in de omgeving gebracht. In de uren daarvoor namen ze vermoedelijk synthetische harddrugs in. De situatie was volgens de politie zo serieus dat ze naar verschillende ziekenhuizen in de omgeving zijn overgebracht. Sommige jongeren waren ‘helemaal aan het trippen op de brancard’, vertellen getuigen.

Volledig scherm Ambulances en politie bij het studentenhuis aan de Evertsenstraat in Nijmegen. © Waldie Rutten / Persbureau Heitink

CORONA-UPDATE | De besmettingscijfers lopen in Arnhem weer op ten opzichte van een week geleden. In de laatste 24 uur vielen in de Gelderse hoofdstad 76 coronagevallen te noteren. Een aantal dat in de voorbije dagen niet eerder werd gehaald.

In heel Nederland zijn tussen vrijdag en zaterdag 7725 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is boven het gemiddelde van de laatste zeven dagen, dat nu op 6770 ligt. Na enkele dagen van daling begon vrijdag het weekgemiddelde weer op te lopen. Die stijging zet zich nu voort.

Volledig scherm Coronakaart De Gelderlander. © DG/ANP

NEPMAILS | Het RIVM waarschuwt voor nepmails waarbij mensen door het instituut worden uitgenodigd voor een vaccinatie tegen betaling. In het bericht staat dat de aanvraag voor vaccinatie in behandeling is bij Medicorps. Ontvangers van het bericht wordt dringend aangeraden niet op de links uit het bericht te klikken, het genoemde telefoonnummer niet te bellen en de e-mail te verwijderen.

BEZOEKJE AAN DUITSLAND | Wat is Elten zonder Nederlanders? Niet veel, zo blijkt na een tocht langs tankstation, super, bakker en slijterij in het Duitse grensdorp. En masse blijven onze landgenoten thuis omdat ze over de grens moeten bewijzen geen corona te hebben. Een maximale boete van 25.000 euro doet de rest. Een enkeling waagt het er toch op. ,,Ik ga ervan uit dat Duitse handhavers nu aan de Sauerkraut met worst zitten”

Volledig scherm Een enkele Nederlander gaat toch de grens over. © Jan Ruland van den Brink

HEIBEL OP HOOGBEGAAFDENSCHOOL | Ondermaats onderwijs, drie geliefde leerkrachten die plotseling vertrekken en ouders die geen contact kunnen krijgen met de school. Een klas die in een half jaar tijd veertien leerkrachten heeft gehad. Er is crisis op de hoogbegaafdenafdeling van basisschool De Hazesprong in de Hazenkamp.



COLOMBIANEN GEVONDEN IN DRUGSLAB | Bijna een dag na de inval in een groot drugslab in Arnhem zijn gisteravond twee mannen uit Colombia (27 en 38 jaar) in het pand aangehouden. In het gebouw op Bedrijventerrein Meinerswijk stuitte de politie donderdagavond op miljoenen euro’s aan crystal meth en een 34-jarige man uit Zweden. Omwonenden waren verrast door de vondst.

Volledig scherm De arrestatie van een van de Colombianen vrijdagmiddag bij het ontmantelde drugslab in Arnhem. © Persbureau Heitink

HELD HANS | Een Bemmelse chauffeur van garage Profile Arnhem/ Koos van Elk heeft een zelfdoding en een mogelijk ernstig ongeval voorkomen. Met het dak van zijn vrachtwagen ving hij in Brabant een vrouw op die van een viaduct was gesprongen. Lees hier meer.

PRINS PHILIP | De begrafenis van prins Philip, die de echtgenoot was van de Britse koningin Elizabeth, is zaterdag 17 april. Dat heeft Buckingham Palace bekendgemaakt. Meghan Markle zal er niet bij aanwezig zijn. Haar man, prins Harry, wel.

AUTO GELANCEERD | Een automobilist van wie nog geen nadere gegevens bekend zijn, is vannacht aangehouden na een opmerkelijk eenzijdig ongeval op een rotonde in Arnhem. De bestuurder kwam er zover met lichte verwondingen vanaf.

Wil je nooit meer nieuws missen uit jouw regio en daarbuiten?

Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android telefoon en zet notificaties aan. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.