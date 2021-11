Nieuws Gemist? Trucker handelt in langs de A15 getankte diesel en enthousiaste opa raakt NEC-fans

GEEN TREIN (WANT GEEN VERKEERSLEIDER) | Wie dinsdagochtend de trein wil pakken richting Utrecht, heeft een probleem. Er rijden tussen 07.00 en 9.00 uur namelijk geen treinen tussen Arnhem Centraal en Utrecht. Ook de stoptrein Rhenen-Utrecht rijdt niet, kondigt spoorbeheerder ProRail aan. Een woordvoerder van ProRail laat weten dat dinsdagochtend geen verkeersleider beschikbaar is voor de trajecten. Lees meer.



GEEN IC-VERPLEEGKUNDIGE | Ziekenhuizen in de regio staan te springen om gespecialiseerd personeel nu de druk op de zorg toeneemt en personeelsleden uitvallen. Er heerst een somber beeld voor nu én de toekomst: ,,We vissen allemaal in dezelfde vijver.”



PLUIMVEE GERUIMD IN OTTERLO | Een pluimveehouderij in Otterlo is gisteren preventief geruimd. Er werden 4100 kippen gedood en afgevoerd. De actie was een gevolg van de vaststelling dat een bedrijf in Noord-Holland was getroffen door de gevreesde vogelziekte. Onderzoek wees vervolgens uit dat der contact was geweest met het bedrijf in Ottterlo. Mede omdat in een straal van tien kilometer maar liefst 144 pluimveebedrijven zijn gevestigd, is onmiddellijk actie ondernomen.



AUTO RAMT HUIS | Het ongeluk gebeurde vanochtend in Doesburg. De bestuurder van de Citroën moest uitwijken om een aanrijding met een andere auto te voorkomen en draaide de stoep op. Daarbij ging de auto dwars door een heg heen, reed over een boompje en kwam uiteindelijk tegen de gevel van een hoekwoning.



Beelden van de situatie kort na de aanrijding:

CORONA-UPDATE | Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is opgelopen tot het hoogste niveau sinds juni. Er liggen nu totaal 1212 mensen met corona, dat zijn er 90 meer dan zondag. Het RIVM heeft tussen zondagochtend en maandagochtend 7744 meldingen van positieve coronatests gekregen. Voor een maandag is dat het hoogste aantal sinds 19 juli. Lees bij in ons liveblog.



MAAKT MONDKAPJE COMEBACK? | Ruim een maand na de grote versoepelingen trapt het demissionaire kabinet opnieuw op de rem. Met meer thuiswerken, een herinvoering van de mondkapjesplicht en een uitgebreide coronapas wil het kabinet het virus weer terugdringen. Ingewijden bevestigen de wapens tegen de nieuwste coronagolf.



Minister De Jonge over de komende maatregelen:

RED TEAM EXIT | ‘De zorg is nu echt stuk. Het kabinet heeft zichzelf vastgedraaid.’ Met die woorden heft het RedTeam zichzelf per direct op. De onafhankelijke corona-adviesclub zegt niets meer bij te kunnen dragen aan het coronabeleid, omdat dat dat meer gebaseerd is op ‘gezichtsverlies en beeldvorming’ dan op het daadwerkelijk bestrijden van het virus.



KAART | De dagelijkse cijfers van de coronabesmettingen tonen ook in deze regio weinig bemoedigends. Op de grens van de provincies Gelderland en Utrecht stijgt het aantal besmettingen door. Lees meer.



Bekijk hier hoeveel besmettingen er in jouw gemeente zijn gemeld:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

BIZAR BRANDSTOFTOERISME | Door de hoge benzineprijzen wordt er nog altijd veel over de grens getankt. Niet alleen de tank van de auto gaat vol, regelmatig worden ook jerrycans met goedkopere benzine gevuld. Het leidt tot drukte in een plaats als Essen, net over de Belgische grens. ,,Tanken is één ding, maar sommigen rijden er weg met bomvolle jerrycans in de kofferbak.” Lees hier meer.



TRUCKER BLIJKT DIESEL-HANDELAAR | De hoge brandstofprijzen leveren in sommige gevallen lucratieve handel op. Zoals die van een trucker op een parkeerplaats langs de snelweg A15 bij Ochten. Hij verkocht de diesel die hij op kosten van de baas tankte, door aan anderen.



VLUCHTELINGEN OP CRUISESCHIP | Arnhem wil vluchtelingen opvangen op een cruiseschip aan de Rijnkade. Rederij United Rivers wil een van haar schepen voor een periode van een half jaar beschikbaar stellen. Het schip biedt tweehonderd plekken en meert waarschijnlijk nog deze week aan in Arnhem. Ook wil het

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn locatie aan de Groningensingel in Arnhem-Zuid uitbreiden met honderd plaatsen.

VOETBAL PODCAST | Bepalende dubieuze beslissingen hielpen twee van de drie Gelderse profclubs aan doelpunten en uiteindelijk de winst. Een geluk voor Vitesse en De Graafschap, maar een schande voor het vak van scheidsrechter, betoogt De Graafschap-clubwatcher Raymond Willemsen in de nieuwe voetbalpodcast van De Gelderlander.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

ENTHOUSIASTE OPA ONTROERT VOETBALFANS | Een oudere man die losgaat tussen de jonge NEC-fans: een video met daarin een ‘NEC-opa’ bij de Goffert gaat viraal op internet. De oudere voetbalfan mengde zich zondg tussen de supporters die de wedstrijd tegen FC Groningen noodgedwongen buiten het stadion moesten volgen. ‘Ik wil dat hij mijn vader is.’ Lees meer.



KOPEN ZONDER KIJKEN | Lynn en Martijn (beide 27) uit Apeldoorn zijn vanavond de hoofdrolspelers in de populaire RTL-reeks Kopen zonder Kijken. Het stel is klaar met hun gehorige appartementje van 60 vierkante meter, maar toeslaan op de woningmarkt blijkt een (te) lastige opgave. ,,Ik vind dit echt niet leuk, nee”, biecht Lynn gedesillusioneerd op bij het zien van de woning die voor hen is uitgezocht. En dan moet de grootste tegenvaller nog komen.



CAMPINGMAGNAAT GILLIS SLAAT WEER TOE | Multimiljonair Peter Gillis, eigenaar van recreatiebedrijf Oostappen Groep, heeft een nieuwe camping gekocht. De eigenaar van onder meer Vakantiepark Arnhem heeft een bedrijf overgenomen op een ‘unieke plek’ in Limburg. Het resort ligt in Valkenburg naast een attractieheuvel met kabelbaan, rodelbaan en uitkijktoren waar jaarlijks vele toeristen komen.



HALLOWEENFEESTJE WORDT NACHTMERRIE | In het Spaanse Lardero is donderdag de 9-jarige Alex ontvoerd terwijl hij met vriendjes in het park Halloween vierde. Het slachtoffer werd kort daarna levenloos aangetroffen in de armen van een man die in het verleden is veroordeeld voor aanranding en moord. Lees meer.

Wil je nooit meer nieuws missen uit jouw regio en daarbuiten?

Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android telefoon en zet notificaties aan. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.