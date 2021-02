Nieuws gemist? Trucker ontloopt celstraf en dildoplakker slaat opnieuw toe in Nijmegen

POSBANKMOORD Souris R. is vrijdag in hoger beroep veroordeeld tot achttien jaar cel voor zijn aandeel in de Posbankmoord in januari 2003. Het OM had bij het gerechtshof in Den Haag een celstraf van twintig jaar geëist tegen de 47-jarige verdachte uit Veghel. Hij was niet bij de uitspraak aanwezig. Het hof acht daarmee bewezen dat R. en zijn medeverdachte op de parkeerplaats van de Posbank bij Rheden hardloper Alex Wiegmink (44) hebben doodgeschoten.

Volledig scherm De Posbankmoord. © AD/Marc Pluim

WINKELS OPEN? De winkels volledig open, liefst zo snel mogelijk: brancheorganisatie INretail eist via een kort geding dat de winkels zo snel mogelijk weer (helemaal) opengaan. INretail heeft vanmiddag de dagvaarding de deur uitgedaan en verwacht dat de rechter de zaak volgende week behandelt. ,,Het kan zo niet langer, we verliezen 700 miljoen omzet per week.’’

DILDOPLAKKER Wie is toch die mysterieuze dildoplakker in Nijmegen? Opnieuw heeft hij (of zij) weer toegeslagen. De brievenbus aan de Weurtseweg in Nijmegen-West telt dit keer niet één, maar drie dildo’s. Ook hangt er nu voor vogels wat om van te pikken. Al eerder werd de brievenbus ontsierd met dildo's.

Volledig scherm De brievenbus aan de Weurtseweg. Met drie dildo's en een vetbol voor vogels eraan. © DG

POGING TOT KINDERMOORD De politie heeft afgelopen woensdag de ouders van de baby die in een container in Amsterdam werd gevonden, aangehouden. Het gaat om twee minderjarigen van 17 jaar. Beiden worden verdacht van poging kindermoord. Ook de moeder van het minderjarige meisje, de oma van de baby, werd aangehouden.

MOORD OP TONPRATER Exact een jaar geleden werd tonprater Frank Schrijen uit Boxmeer vermoord. Zijn familie zit nog vol verdriet. ,,Stel je eens voor”, zei broer Piet tegen de dader, ,,dat het jouw broer was geweest.” In een uitgebreid interview blikken ze terug op het verlies van Schrijen.

Volledig scherm Frank Schrijen lag opgebaard in het Hoogkoor. Vrienden, Kennissen en carnavalisten kunnen daar langs de kist lopen voor een laatste eerbetoon. © Ed van Alem

TRUCKER ONTLOOPT CELSTRAF ,,Je hebt mijn vader van me afgenomen. Wat was je in hemelsnaam aan het doen?” Een 57-jarige vrachtwagenchauffeur uit Ter Apel is vrijdag veroordeeld voor het veroorzaken van een ongeluk op de A73 bij Wijchen, waarbij een 62-jarige man uit Malden om het leven kwam en anderen zwaar gewond raakten. Wel ontloopt hij een celstraf. De dochter was bij de rechtszaak en vroeg hem naar zijn daad.

KLIMAATPROTESTEN De politie heeft in verschillende steden ingegrepen bij demonstraties van klimaatactivisten van Extinction Rebellion. De Utrechtse politie heeft zo’n honderd klimaatactivisten gearresteerd. In Amsterdam blokkeerden zo’n tachtig activisten, van wie sommigen halfnaakt, een metrobaan en autoweg. Ongeveer twintig van hen wilden niet vertrekken, zij zijn weggevoerd en aan de rand van de stad gedropt. Zaterdag is er een protest in Arnhem.

Volledig scherm Klimaatprotesten van Extinction Rebellion. © EPA