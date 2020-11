Nieuws gemist? Trump wil een hertelling en coronacijfers in de regio blijven stijgen

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem, De Gelderlander zet elke dag het belangrijkste nieuws van de dag op een rij. Dit is het belangrijkste nieuws van woensdag 4 november.

AMERIKAANSE VERKIEZINGEN | Donald Trump en Joe Biden strijden om het presidentschap van de VS en het is nek aan nek. Het team van president Trump wil een hertelling van de stemmen in de staat Wisconsin.



Uitdager Joe Biden staat nipt voor in die staat. Er zijn berichten van onregelmatigheden in verscheidene regio’s in Wisconsin die serieuze twijfels oproepen over de geldigheid van de resultaten, aldus campagnemanager Bill Stepien.

RIPDEAL VELP | Een van de drie jongemannen die afgelopen maart bij een gewelddadige ripdeal in een woning aan de Emmastraat in Velp de bewoner levensgevaarlijk zouden hebben verwond, had op dat moment jeugd-tbs en verbleef in de Hunnerberg in Nijmegen.



CORONACIJFERS | De regionale besmettingscijfers zijn veel minder positief dan de landelijke. Waar in het hele land in een week tijd het aantal positieve testen daalde, was in deze regio nog sprake van een flinke stijging.

LERAAR VALT VAN BRUG | Een outdoordocent van Helicon VMBO is woensdagmiddag tijdens een les in Malden van een brug over het Maas-Waalkanaal gevallen. Dat gebeurde in het bijzijn van leerlingen. De man ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

CORONAMAATREGELEN | De nieuwe coronamaatregelen die premier Mark Rutte dinsdagavond bekend maakte, raken ons allemaal. Dion Koenders (24) uit Voor-Drempt baalt dat hij niet op wintersportvakantie kan. Hij is een groot liefhebber van afdalingen en après-ski, maar daar gaat een streep door nu het kabinet dringend adviseert om tijdens de kerstvakantie niet naar het buitenland te gaan.



Volgens de website van de Rijksoverheid zouden ook sauna’s hun deuren moeten sluiten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Even later werden de bedrijven van de lijst gehaald, tot grote opluchting van onder meer sauna Thermen Berendonck in Wijchen. Bibliotheken moeten wel dicht, leden sloegen vandaag nog snel even wat leesvoer in.

DODELIJKE MISHANDELING ARNHEM | Eén van de jongeren die er van wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij de fatale mishandeling van Jan (73) uit Arnhem, zou eerder de 68-jarige emeritus dominee Henk de Bruijn hebben mishandeld. ,,Op het moment dat ik me omdraaide, haalde hij vol uit. Ik belandde op de grond en greep naar mijn gezicht, maar voelde mijn neus niet meer.”

Volledig scherm Het toegetakelde gezicht van Henk de Bruijn in de week na de mishandeling. © Eigen foto

GEDUMPTE HONDEN | De Arnhemse politie weet wie op 12 september 17 honden dumpte langs de Apeldoornseweg in Arnhem. Drie weken geleden vroeg de politie via het programma Opsporing Verzocht het publiek om hulp bij het traceren van de dumper van de dieren. Vannacht is ook nog een Amerikaanse pitbullterriër vastbonden aan een boom in Doetinchem en achtergelaten.

Volledig scherm De hond vastgebonden aan een boom. © Facebook

ONTUCHT MET LEERLING | Een 65-jarige leerkracht heeft maandenlang een 11-jarige leerlinge van een basisschool in Boxmeer betast. Dat bleek dinsdag tijdens de rechtszaak tegen de man. De leerkracht was werkzaam op de Windroos uit Nijmegen, een school voor speciaal onderwijs dat in Boxmeer een dependance heeft.