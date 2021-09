Nieuws gemist? Tumult om handhaven coronapas en ontzetting bij leerlingen dag na steekpartij in Arnhem

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van vrijdag 24 september.

TUMULT OM CORONAPAS | Dit weekend staat in het teken van de ingebruikname van de coronapas. Zaterdag vervalt de anderhalve meterregel. Horecabezoekers moeten dan een QR-bewijs laten zien om binnen te komen. De regel roept veel weerstand op. Horecatycoon Khalid Oubaha, die horecazaken heeft in onder meer Arnhem en Nijmegen, kondigde eerder aan niet te zullen handhaven op de coronapas.

Of hij morgen voet bij stuk houdt en gasten ook zonder QR-code binnen zal laten bij zijn café's, wil hij niet zeggen. Wel kan hij een bezoekje verwachten van Nijmeegse ordehandhavers. Ook in de Arnhemse horeca zullen ordehandhavers assisteren bij het controleren van de coronapas.

In het amateurvoetbal lijken veel clubs door gebrek aan personeel niet te gaan controleren op de coronapas. Ondertussen geven steeds meer artiesten aan niet mee te willen werken met de nieuwe regel.

WAARSCHUWING MINISTER | Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) waarschuwt horecaondernemers dat hun zaak dicht moet als ze niet meewerken aan het controleren van de coronatoegangsbewijzen. ,,Als je niet meedoet, krijg je gewoon een sluiting op een gegeven moment.’’

TERREURAANSLAG VERIJDELD | De antiterreureenheid van de politie heeft donderdag heel vroeg in de ochtend negen mannen opgepakt in Eindhoven. De verdachten zouden zich bezighouden met het voorbereiden van een terroristische aanslag. De mannen, allen met een Nederlands paspoort, zouden sympathiseren met IS en diens jihadistische gedachtegoed.

ANNICA GEEFT NIET OP | Voor Annica van Eekeren uit Velp was 2020 een rampjaar. Eerst verloor ze haar moeder, toen haar vader en vervolgens ook het dak boven haar hoofd. Ineens stond ze er alleen voor. Een jaar later kijkt ze terug op de toentertijd uitzichtloze situatie. Hoewel ze nog maar weinig tijd heeft gehad om te rouwen, geeft de 20-jarige studente de moed niet op. ,,Ik red me wel.”

Volledig scherm Annica van Eekeren met poes Scooter. Annica werd een jaar geleden uit haar huurhuis gezet in Didam en kreeg van een lezer van de Gelderlander goedkoop een appartement in Velp. © Gerard Burgers

FEESTJES NIJMEEGSE STUDENTENFLAT VERBODEN | Spontane feestjes worden per direct verboden in het studentencomplex van de SSH& aan de Jacob Canisstraat in Nijmegen. Wie iets te vieren heeft, moet van tevoren goedkeuring vragen voor het feestje en mag maximaal 35 gasten ontvangen. Aanleiding voor de maatregelen is de aanhoudende overlast in de wijk.

DAY AFTER STEEKPARTIJ | De dag na de steekpartij naast hun schoolgebouw is de ontzetting groot bij veel leerlingen van het Thomas a Kempiscollege. Op het schoolplein van de Arnhemse middelbare school werd uitgebreid gesproken over het incident. ,,Docenten vragen in de les of we het er over willen hebben. Maar dan zegt natuurlijk niemand: ja, ik.”

Eerder vandaag werd duidelijk dat de verdachte van het steekincident een 16-jarige Arnhemmer is.

Volledig scherm Een beschermhoes van een mes op het grasveld naast het Thomas a Kempis College in Arnhem, waar donderdagmiddag een steekpartij plaatsvond © Rolf Hensel

PESTEN MOGELIJK STRAFBAAR | Pesters moeten in de toekomst wellicht strafrechtelijk aangepakt kunnen worden. ,,Misschien zijn pestprotocollen niet genoeg en moet je wel toe naar een strafbaarheidstelling”, zegt kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer vandaag in een interview in aanloop naar de Week tegen pesten. Maar er komt eerst een groot onderzoek naar pestgedrag.

THEE ZETTEN MET VRACHTWAGEN | Welke chauffeur kan er kopje thee zetten met behulp van zijn vrachtwagen? Roy Ruesen (39) uit Dinxperlo. Op de parkeerplaats van een wegrestaurant in Beek demonstreert hij hoe hij dat doet, een kopje thee zetten met zijn vrachtwagen. Mede vanwege deze kundigheid is hij één van de 25 overgebleven finalisten van de TVM veiligste chauffeur van Nederland. Zaterdag is de finale.