Nieuws gemist? Twee dodelijke ongevallen en brons voor Doetinchemse Caroline

GROTE BRAND CULEMBORG Op een bedrijventerrein in Culemborg woedde een grote brand. Daarbij kwam veel rook vrij. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid waarschuwde omwonenden ramen en deuren en ventilatiesystemen uit te zetten.

Volledig scherm De brand in Culemborg. © ricardo smit

TWEE DODELIJKE ONGEVALLEN Een 26-jarige inzittende van een Tesla is donderdagavond overleden bij een zwaar eenzijdig ongeluk in het buitengebied bij Silvolde in de Achterhoek. De bestuurder raakte zwaargewond. Bij een frontale botsing van twee auto’s op de Lunterseweg bij Ede is een automobilist om het leven gekomen. Drie inzittenden van de andere auto raakten zwaargewond.

125.000 JAAR OUDE ZWIJNENKEUTEL ‘Een ware schat, een zeldzame en wetenschappelijk zeer bijzondere vondst’. Zo omschrijft expert Dick Mol de versteende drol die Nijmegenaar Rens Cronau vond tijdens een struintocht op het strand bij Kijkduin in Zuid-Holland. De keutel is waarschijnlijk 125.000 jaar oud. Nu volgt een soort crime scene investigation. ‘Zéér zeldzaam, daar kan je van genieten’.

Volledig scherm Rens Cronau met zijn versteende keutel van een wild zwijn. © Paul Rapp

AFGHANEN KOMEN LATER De eerste evacuees uit Afghanistan komen pas dinsdag aan in Heumensoord, zegt een woordvoerder van het COA. Eerder was de verwachting dat dat zondag zou zijn. Ondertussen bouwt Defensie stug verder aan de opvanglocatie. In de video leggen ze uit wat er gaat gebeuren.

COUREUR OVERLEDEN Bekende Dakar-coureur Ton van Genugten (38) is aan het begin van de avond om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval in het Brabantse Best. De trucker viel bij een agrarisch bedrijf in Best tijdens werkzaamheden in een mestsilo. Hij werd uit de silo gered door een specialistisch team van de brandweer, maar overleed later aan zijn verwondingen.

DRAMA OP MALLORCA Een 20-jarige Nederlandse toerist is vanochtend vanaf grote hoogte van een balkon gevallen op het Spaanse eiland Mallorca. Dat bevestigt een woordvoerder van Hotel Riu Playa Park tegen deze site. Hierbij is de twintiger levensgevaarlijk gewond geraakt, schrijven diverse Spaanse media. Het hotel kan dat nog niet bevestigen en zegt morgen meer informatie te hebben over de toestand van de Nederlander.

BRONS VOOR DOETINCHEMSE Caroline Groot (23) is sinds vrijdagmorgen acht uur in één klap een bekende Doetinchemse. De baanwielrenster won brons op de 500 meter tijdrit op de Paralympics in Tokio. ,,Ik ben heel blij met mijn medaille”, zegt Groot, een kleine vier uur na haar rit over iets meer dan 35 seconden die goed was voor een persoonlijk record, een wereldrecord in haar categorie en brons. ,,Ik heb gedaan wat ik kon en ben op waarde geklopt.”