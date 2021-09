Nieuws gemist? Tweehonderd agenten bewijzen collega Nick (24) laatste eer en ook QR-code laten zien bij toiletbezoek

ECOBOER GAAT DOOR MET VERKOOP IVERMECTINE | Matthijs de Haan uit Ingen gaat door met de verkoop van het omstreden geneesmiddel Ivermectine. Dit middel tegen wormen en schurft zou volgens de eigenaar van Ecoboerderij De Haan ‘gegarandeerd corona voorkomen’. Vorige week ontstond er ophef over de verkoop nadat de boer in het blad De Saambinder, van de het orthodoxe kerkverband Gereformeerde Gemeenten, een advertentie plaatste waarin hij het middel aanprees. Verkoop van Ivermectine is strafbaar.

EVACUATIE NA VULKAANUITBARSTING LA PALMA | Tientallen Nederlandse toeristen op het Canarische eiland La Palma zijn geëvacueerd vanwege de vulkaanuitbarsting. Het gaat om reizigers die in hotel Sol de Palma verbleven aan de kant van het eiland waar de lava stroomt. Sommige van hen moesten zo halsoverkop weg, dat belangrijke spullen als paspoorten in het hotel zijn achtergebleven, bevestigt een woordvoerder van reisorganisatie TUI.

SCHENKING VAN 17 MILJOEN TEGEN WIL EN DANK | Geen enkel Gelders Statenlid toont nog enthousiasme voor het World Food Center (WFC), een attractiepark over voedsel en gezond leven in Ede. Maar toch lijkt het erop dat de provincie snel 17 miljoen naar Ede overmaakt. De provincie beloofde eerder al om dat bedrag mee te betalen aan het voedselattractiepark, maar eiste wel een second opinion van de plannen. Dat ligt er nu. En hoewel het rapport kritische noten bevat, is de algehele conclusie nog steeds positief. En dat was, zo leek het, eigenlijk een teleurstelling voor de Statenleden.

EXCUSES VAN JONGEREN URK | De jongeren die door Urk marcheerden in ‘nazi-kledij’ hebben na een gesprek met Holocaust-overlevende Lous Steenhuis-Hoepelman (80) hun excuses aangeboden voor hun actie. Het gesprek met elf Urker jongeren vond zaterdag plaats en werd geleid door geschiedenisdocent Maarten Post van het Berechja College op Urk. De gemeente Urk meldt dat het de jongeren duidelijk is geworden wat de verkleedactie heeft aangericht bij oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden. Over een aantal maanden brengt de groep jongemannen nog een bezoek aan Kamp Westerbork.

Volledig scherm De 80-jarige joodse Lous Steenhuis-Hoepelman overleefde twee concentratiekampen en ging in gesprek met de jongeren uit Urk die verkleed als nazi's de straat op gingen. © Videostill

ENORME ONTSLAGPREMIE VOOR FALENDE BESTUURDERS | Drie bestuurders die faalden bij het bezweren van de onrust rond de fusie van twee Achterhoekse ziekenhuizen hebben samen ruim 170.000 euro aan ontslagpremie meegekregen. Dit blijkt uit recent gepubliceerde financiële cijfers.

DE JONGE WAARSCHUWT TOILETGANGERS | Op verzoek van de Tweede Kamer worden terrassen uitgezonderd van de QR-plicht. Maar wie kort een kroeg in gaat voor toiletbezoek moet alsnog een coronabewijs laten zien. ,,Het is een kleine moeite”, zei demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) na afloop van een corona-overleg op het Binnenhof. Zaterdag vervalt de 1,5 meterregel en kunnen (binnen-)evenementen weer doorgaan. Bijna overal moet je een QR-code laten zien. Ook voor een kort toiletbezoek dus.

ARRESTATIES DRUGSLAB DREMPT | Een Mexicaan (38) en een Colombiaan (47) zitten vast voor betrokkenheid bij productielabs van crystal meth in heel Nederland. Daaronder ook het drugslab dat vorig jaar mei in Drempt is ontdekt. De Mexicaan zou een toppositie bekleden in de criminele organisatie achter de drugslabs. Justitie verdenkt hem ervan een aansturende en coördinerende rol te hebben gespeeld. De man uit Colombia zou hebben gewerkt als chauffeur voor de drugscriminelen.

EERBETOON OVERLEDEN POLITIEAGENT | Zeker tweehonderd politieagenten brachten maandag een laatste groet aan de overleden hoofdagent Nick (24), die zondag 12 september buiten diensttijd verongelukte in Rhenen. Tientallen collega’s vormden een indrukwekkende erehaag voor de omgekomen Nick, die naar zijn laatste rustplaats werd gereden.

Volledig scherm Afscheid van een jonge politieman. Een 24-jarige hoofdagent die werkte bij het basisteam Utrecht, verongelukte bij een eenzijdig ongeval met zijn motor in Rhenen. © Angeliek de Jonge

ZWARE WINTER, MAAR VOLGEND JAAR WEER ECHT NORMAAL | Het kan nog een relatief zware winter worden in de ziekenhuizen, denkt hoogleraar intensive care Hans van der Hoeven. Het hoofd van de ic van het Radboudumc in Nijmegen is heel bezorgd over het personeel en denkt ook dat er nog geregeld hartoperaties moeten worden uitgesteld. Maar het is niet alleen maar somberheid troef. ,,Volgend jaar, of het jaar erop, dribbelt corona weg naar een griepachtige ziekte en is het leven weer echt normaal.’’

OVERVAL ZEVENAAR | Bewoners van het appartementencomplex aan de Dokter Honigstraat en het Masiusplein in Zevenaar zijn onder de indruk van de woningoverval in de nacht van zondag op maandag op één van hun buren. De bewoner is door twee slanke vrouwen en een kalende man overvallen. Zij hadden ook twee honden bij zich. Eén van de honden heeft het slachtoffer gebeten. De overvallers namen een telefoon en een onbekend geldbedrag mee.

Volledig scherm Een woning in het appartementencomplex aan de Dokter Honigstraat in het centrum van Zevenaar werd overvallen. © Eastview Media