Nieuws Gemist? Tweetal probeert in te breken bij Arnhemse voedselbank, en dit dorp schaamt zich kapot om Russische vlag die wappert

DOODZIEKE PUPPY'S | Achttien labradors en vijf puppy’s werden door de dierenpolitie weggehaald uit een schuur van een omstreden hondenfokker. René Rodenburg en Danique Ton kochten een puppy bij deze handelaar in het Utrechtse Tienhoven en zijn opgelucht dat de fokker een halt is toegeroepen. „Sommige baasjes zijn duizenden euro’s kwijt aan dierenartskosten.”

Volledig scherm Labrador Bikkel is geboren in de omstreden kennel uit Tienhoven. © Privéfoto

INBREKEN BIJ DE VOEDSELBANK? | Twee mannen hebben woensdagavond laat geprobeerd de voedselbank in Arnhem te beroven. Het tweetal was op zoek naar plastic verpakkingsmateriaal. Een vrijwilliger die camerabeelden in de gaten hield, alarmeerde direct de politie, die de twee wist te pakken.

TIENERMOEDER VAN HET JAAR | Het mag dan 2022 zijn, een tienermoeder wordt nog vaak als een schande gezien. Marit de Leeuw uit Drunen kreeg Mattheo toen ze negentien was. Nu wil ze Tienermoeder van het Jaar worden. ‘Ook ik heb verschrikkelijke reacties op sociale media gehad.’

EXPLOSIEGEVAAR | De militaire vliegbasis Deelen in Arnhem mag voorlopig niet meer gebruikt worden, na de vondst van op scherp staande bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Boeren, die op het terrein van de vliegbasis al zeventig jaar landbouwgrond bewerken, zijn per direct geweerd.

Volledig scherm Vier jaar geleden werden bij vliegveld Deelen (Oranjekazerne) een bom onschadelijk gemaakt. In 5 fases hoe een zware bom tot ontploffing wordt gebracht door EOD. © Gert Budding

RICK ZIT VAST IN KOPENHAGEN | Bets Rietjens uit Someren voelt zich compleet machteloos. Haar 23-jarige zoon Rick zit al twintig dagen vast in een politiecel in Kopenhagen. Hij zou een agent hebben geschopt en bespuugd na de wedstrijd FC Kopenhagen-PSV. ,,Hij houdt echter vol: ik heb echt niets gedaan”, zegt zijn moeder.

CODE GEEL | De ANWB verwacht een zeer drukke avondspits vanwege de harde wind en regenval. Sinds het middaguur geldt al in het hele land code geel. Het slechte weer leidde donderdagochtend tot de drukste ochtendspits van het jaar, met op het hoogtepunt 887 kilometer file.

Volledig scherm Foto ter illustratie © ANP

HIER WAPPERT DE RUSSISCHE VLAG | Het is het gesprek van de dag in Moerstraten: overal in de gemeente Roosendaal wapperen Oekraïense vlaggen uit solidariteit met de slachtoffers van de oorlog, maar aan de kerktoren midden in hun dorp hangt sinds eind vorige week een Russische.

CELSTRAFFEN VOOR AANSLAGEN FRUITHANDEL | Zeven (mede)verdachten in de afpersingszaak rond fruithandel De Groot in Hedel gaan voor jaren de cel in. De hoogste straf is 10 jaar cel, de laagste 1,5 jaar.