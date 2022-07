Nieuws Gemist? Tweetal redt verdrinkende vader èn dochter • Boerendemo met één trekker bij Vierdaagse

20-JARIGE VROUW GEMOLESTEERD | Dat vrouwen op de Vierdaagsefeesten, blijkens verschillende getuigenissen hierover, geregeld worden lastig gevallen, heeft de dochter van Walter Leensen uit Gendt letterlijk aan den lijve ondervonden. Een avond stappen eindigde bij het Hunnerpark in een ritje naar het ziekenhuis.

SLACHTOFFER DOSSIERGLUURDER | Een vrouwelijk slachtoffer van de dossiergluurder die in het Rijnstate in Zevenaar liefst 164 patiëntendossiers bekeek, is kritisch op hoe het ziekenhuis de kwestie afhandelt. De man, tegen wie Rijnstate aangifte heeft gedaan, bekeek onder meer foto’s van borsten in de dossiers.

VIERDAAGSELOPER VERDRONKEN | De overleden persoon die de politie woensdag aan het eind van de ochtend heeft gevonden in de Bisonbaai in Ooij is de vermiste Vierdaagseloper die sinds dinsdag gezocht werd. Dat heeft de politie bevestigd. Het betreft een 64-jarige inwoner van de gemeente Sluis (Zeeland) die voor het eerste de Vierdaagse wilde gaan lopen.

NIET MEER DAN ÉÉN TRACTOR | Boeren van Farmers Defence Force (FDF) gaan toch demonstreren bij de Nijmeegse Vierdaagse. De boeren zijn met de gemeente Nijmegen tot een akkoord gekomen voor een kleinschalige demonstratie. FDF was woensdag naar de rechter gegaan omdat burgemeester Bruls een noodverordening heeft ingesteld, die trekkers in de stad verbiedt.

JAZZPIANIST MET PARKINSON | Een grote test, zo ziet de Amsterdamse jazzpianist René van Helsdingen (65) zijn aankomende optreden tijdens de Vierdaagse op het Valkhof Festival van 20 juli. Het is zijn eerste live-optreden sinds zijn diagnose met Parkinson.

REDDING VAN VERDRINKING | Omstanders hebben door snel ingrijpen woensdagmiddag de verdrinkingsdood van een vader en zijn dochter in zwemplas De Breuly in Zevenaar voorkomen. Zij doken het water in toen ze zagen dat de vader die zijn 9-jarige dochter wilde redden, ook in de problemen kwam.

ROLLING STONES-FAN CORRIE | Rolling Stones-fan Corrie Blom heeft de tijd van haar leven. Vier keer eerder liep ze de Vierdaagse volledig in de anonimiteit, nu zoemen de camera’s om haar heen alsof ze wereldberoemd is.

WAT WAS HET HEET! | De officiële openingsetappe werd wegens de hitte afgelast, maar ook op de nieuwe begindag van de Vierdaagse lijken wandelaars geplaagd te zijn door de warmte. Het aantal uitvallers na de eerste wandeldag is meer dan twee keer zo hoog als bij de laatste editie in 2019. Toen waren het er 661, nu haalden 1490 mensen de eindstreep niet.

ROZE WOENSDAG TOPDAG | Roze Woensdag trekt traditiegetrouw heel wat publiek naar de Vierdaagsefeesten. Al vroeg in de avond is het goed druk bij de podia in het centrum. Velen zijn feestvierders die net staan te dansen, maar ook lopers die de finish hebben gehaald drinken een biertje. Bekijk de video's met een compilatie van de dag, hoe de wandelaars vertrokken en hoe de laatsten net op tijd arriveerden voordat het poortje sloot om 17.00 uur.

DAAGS NA DE TOUR | Daags na de Tour heeft zijn gedroomde publiekstrekker binnen. Het wielercriterium was er veel aan gelegen om Mathieu van der Poel vast te leggen. Dat is gelukt. ‘MVDP’ maakt maandag zijn debuut in Boxmeer. In zijn slipstream legde de organisatie negen van de tien Nederlandse Tourrenners vast, onder wie de sprintkanonnen Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen die deze maand beiden een etappe wonnen. Rondebaas Pierre Hermans ‘is meer dan tevreden’. Hij wil na twee coronajaren, waarin de Ronde van Boxmeer werd afgelast, ‘gaan knallen’.

GOED ORANJENIEUWS | Vivianne Miedema is uit isolatie na haar coronabesmetting. Dat betekent goed nieuws voor de Oranje Leeuwinnen, die zaterdag (21.00 uur) de kwartfinale van het EK tegen Frankrijk spelen.

