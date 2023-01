NIEUWS GEMIST? Uit de Randstadbubbel weer terug in het oosten • Zieke Mirac (8) verwend bij NEC

DEMONSTRATIE VLUCHTELINGEN OM NOODOPVANG | Een groep van ongeveer vijftig vluchtelingen - kinderen, vrouwen en mannen - heeft zondagmiddag hun onvrede geuit over de leefomstandigheden in de crisisnoodopvang in Doetinchem. ‘Het leven op straat is beter dan het azc in Doetinchem’, staat op diverse handgeschreven plakkaten gedragen door jonge kinderen. Andere teksten zijn: ‘Mijn moeder is ziek’ en ‘Haal ons alsjeblieft uit Doetinchem’.

OSCAR (4) EN OSKAR HEBBEN ZEER ZELDZAME ZIEKTE | Ze wonen - toeval oh toeval - op een steenworp afstand van elkaar en hebben dezelfde zeer zeldzame aandoening: Oscar (4) en Oskar (6) hebben een ziekte waarmee elk jaar een of twee jongens geboren worden in ons land. Een gesprek met hun ouders over het leven, hun positiviteit, de toekomst en hun grote wens: een rolstoelbus.

ZIEKENHUIZEN IN GREEP VAN GRIEP | Ziekenhuizen en zorginstellingen worstelen enorm met de aanpak van de griepepidemie vanwege het oplopende personeelstekort en het hoge verzuim in de sector. Dat zeggen vakbonden NU’91 en FNV Zorg & Welzijn op basis van geluiden uit hun eigen achterban. ,,Het personeel loopt op haar tandvlees. Het is op dit moment dweilen met de kraan open.”

Volledig scherm Verplegend personeelop de IC-afdeling van het Maastricht UMC. © ANP / ANP

FRANK BOEIJEN KENT DE GEVAREN VAN LEVEN IN DE SCHIJNWERPERS | Zanger Frank Boeijen is onlangs 65 jaar geworden. Een mijlpaal, maar geen belemmering voor een leven vol rock-’n-roll. ,,Blowen doe ik ook nog, eigenlijk al vanaf mijn dertiende. Maar het is niet meer zoals in de jaren 80 toen iedereen in de muziekbiz aan de coke zat.”

TESTPLICHT CHINEZEN HOUDT VIRUS NIET TEGEN | De testplicht voor reizigers uit China zal het virus niet tegenhouden. Maar het kabinet voorkomt zo wel dat Schiphol de ideale bestemming wordt voor Chinezen die het testbewijs in buurlanden omzeilen.

ZIEKE MIRAC (8) LOOPT MET ZIJN NEC-HELDEN VELD OP | ‘Dat zoiets kan. Ik ben echt heel dankbaar’. Mirac (8) uit Nijmegen beleeft zondagmiddag de verrassing van zijn leven. Het ernstig zieke jongetje mag vlak voor 14.30 uur met de spelers van NEC en Ajax, zijn voetbalhelden, het veld oplopen in een uitverkocht Goffertstadion met ruim 12.000 man. NEC scoorde in de 52ste minuut de gelijkmaker tegen Ajax. Klik hier voor het wedstrijdverslag.

HANS RIJDT ZIJN VROUW MET ALZHEIMER DOOR EUROPA | Hans en Wil Hanswijk reizen met hun camper al ruim twee jaar door Europa. Een dappere keuze, aangezien Wil de ziekte van Alzheimer heeft. ,,Het kleuren buiten de lijntjes blijkt voor Wil perfect te werken.”

RIJ JIJ OOK NOG MET JE HANDEN OP TIEN VOOR TWEE? | Rij jij al langer dan twintig jaar met de auto? Dan is de kans groot dat je hebt geleerd om je handen bovenaan het stuur te plaatsen, op tien voor twee. Maar volgens verschillende internationale studies kan die houding levensgevaarlijk zijn.

LUCINDA'S ZUS IS DOODGESCHOTEN NA RUZIE OVER WASMACHINE | Lucinda van de Ven is nog maar 23 jaar oud als haar zus Nadia (25) wordt doodgeschoten door haar huisbaas Pascal F. Twintig jaar later kampt zij nog altijd met de gevolgen van die brute daad. ,,Iemand zei: ‘Nadia’s dood is een karaktermoord op jouw leven’. Ik ben in gaan zien dat die uitspraak klopt.’’

Volledig scherm Lucinda van de Ven, zus van de vermoorde Nadia van de Ven. © Angeliek de Jonge

ANDRIES NOPPERT KEEPT LIEVER NIET IN ORANJE SHIRT | Zo sta je met Oranje op het WK in Qatar en zo speel je met SC Heerenveen doelpuntloos gelijk op bezoek bij RKC Waalwijk. Ook voor Andries Noppert is de eredivisie weer begonnen. ,,Het was een mooie periode, maar nu is de realiteit dat we hier een wedstrijd spelen.”

KEEPER CILLESSEN HOOPT OP RENTREE IN ORANJE | Met een serie fantastische reddingen hield Jasper Cillessen zijn ploeg NEC overeind tijdens de thuiswedstrijd tegen zijn oude club Ajax (1-1). ,,Natuurlijk is dat leuk, maar daar sta ik ook voor”, bleef hij bescheiden. ,,Al die ballen kwamen kennelijk binnen mijn bereik. Maar het is leuk dat het zo uitpakt.” De 33-jarige doelman uit Groesbeek hoopt dat hij onder de nieuwe bondscoach Ronald Koeman weer een kans in de nationale ploeg krijgt.

UIT DE RANDSTADBUBBEL WEER THUIS IN HET OOSTEN | Omdat het almaar niet lukte kinderopvang te vinden, besloot sportjournalist Stef de Bont (36) Utrecht te verlaten en naar het oosten van het land te verhuizen. In een serie columns in De Gelderlander gaat hij beschrijven hoe groot de kloof is met de Randstad. ,,Ik ben dit stukje Nederland aan het herontdekken.”

Volledig scherm Stef de Bont, nieuwe columnist van De Gelderlander. © Jan Ruland van den Brink

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.