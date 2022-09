Nieuws gemist? Uitgebrand huis kost 425.000 • Gevangene vergeten vrij te laten • Dierenarts randde assistentes aan

SPEECH POETIN | President Vladimir Poetin heeft met een ceremonie in de historische Sint Joriszaal in het Kremlin vier Oekraïense provincies tot Russisch gebied verklaard en geannexeerd. Hij zei dat vier regio’s ‘voor altijd’ weer bij Rusland horen. Het gaat om Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja, oftewel circa 15 procent van Oekraïne waar naar schatting 8,8 miljoen mensen wonen.

UITGEBRAND HUIS VOOR 425.000 EURO TE KOOP | Als je er je droomhuis wilt bouwen ben je een paar centen verder, maar wie dat er voor over heeft kan bovenop de es bij Tubbergen wonen. Met prachtig uitzicht, en op een enorme kavel van ruim 5000 vierkante meter. Het prijskaartje? 425.000 euro.

Volledig scherm De deels uitgebrande woning op de kruising Almeloseweg/Tubbergeresweg. Het perceel staat te koop. © Robin Hilberink

DIERENARTS RANDDE ASSISTENTES AAN | Het kan gebeuren dat je een keer per ongeluk een borst van een assistent aanraakt als je samen een grote hond op de behandeltafel in bedwang houdt en deze moet onderzoeken. Maar het was nooit met opzet, zei een 61-jarige dierenarts uit Wageningen vrijdag voor de rechtbank in Arnhem. Volgens meerdere assistentes was het echter wel degelijk doelbewust en niet één keer, maar veel vaker. Een van hen spreekt over honderden keren.

VERMISTE VROUW UIT NIJMEGEN TERECHT | De politie meldt vrijdag dat de vermiste Nijmeegse (44) terecht is. ‘We maken onze ernstige zorgen over haar’, schreef het Nijmeegse team donderdag op Facebook. De vrouw was sinds vorige week donderdag vermist. Ze vertrok vanuit het Willemskwartier.

STEMRECHT VANAF 16 JAAR | Het recht om te stemmen verlagen naar 16 jaar: dat is wat Lars Westra (15), de ‘Gretha Thunberg van Nijmegen’, wil. De kinderrechtenactivist wil dat elk kind mee mag praten, denken en beslissen. Want het gaat ten slotte ook over hun toekomst.

GEVANGENIS VERGEET GEDETINEERDE VRIJ TE LATEN | Een gevangene van de Blue Band Bajes in Arnhem heeft anderhalve maand langer gezeten dan volgens zijn vonnis moest. Eind augustus kwam de administratie van de Arnhemse gevangenis erachter dat zijn straf er begin juli al op zat. De man is onmiddellijk vrij gelaten. Hij zat 49 dagen te lang vast.

WEINIG KILOMETERS VOOR JARIGE MAX VERSTAPPEN | Geen geweldige training onder kwalificatie-omstandigheden voor het team van Red Bull Racing. Wereldkampioen Max Verstappen stond bijna de gehele training binnen en kwam op P4 uit, terwijl een slordige Sergio Pérez er helemaal niet aan te pas kwam ten opzichte van de Ferrari’s bovenaan. Carlos Sainz sloot de vrijdag in Singapore als snelste af.

CILLESSEN BAALT, MAAR WANHOOPT NIET | Jasper Cillessen wanhoopt niet over zijn reserverol bij het Nederlands elftal. De doelman van NEC heeft er vertrouwen in dat hij alsnog keept op het WK. ,,Natuurlijk had ik zelf graag willen spelen, maar goed, we hebben nog zes weken.”

Volledig scherm Doelman Jasper Cillessen. © ANP

AUTOMOBILIST BOTST ONDER INVLOED TEGEN BOOM | Een automobilist heeft donderdagavond een boom geramd op de Rijksweg in Duiven. De bestuurder bleek te veel gedronken te hebben. Het ging rond 21.50 uur mis. Toen hulpdiensten arriveerden, zagen ze een auto die tegen een boom tot stilstand was gekomen. Dat is waarschijnlijk met hoge snelheid gebeurd.

CORONASCHULD AFBETALEN GEEFT STRESS | Ondernemers moeten vanaf 1 oktober hun coronaschulden aan de Belastingdienst afbetalen. Dat komt slecht uit in een onzekere tijd met stijgende energiekosten, inflatie en consumenten die de hand op de knip houden. „‘Hoe moet ik dit allemaal in godsnaam oplossen?’ is wat we veel horen van ondernemers die ons benaderen.”

DOETINCHEM VRAAGT OPHELDERING OVER GEKANTELDE HIJSKRAAN | Doetinchem wil weten hoe het kon gebeuren dat woensdagmorgen een hijskraan is gekanteld bij werk aan een nieuwbouwwoning in de wijk Wijnbergen. De gemeente vraagt daarover opheldering bij de Hengelose aannemer die er aan het werk was. ,,Ook willen we weten hoe de aannemer dit in de toekomst voorkomt’’, zegt een woordvoerder.