Nieuws gemist? Uitzending RTL Boulevard gaat niet door vanwege ernstige dreiging en de dildoplakker is terug

ERNSTIGE DREIGING RTL De uitzending van RTL Boulevard gaat vanavond niet door vanwege een ‘ernstige dreiging’. De studio van het entertainmentprogramma aan het Leidseplein in Amsterdam is ontruimd. Afgelopen dinsdag werd Peter R. de Vries kort na de uitzending van RTL Boulevard neergeschoten op straat. Of deze bedreiging daarmee te maken heeft, is niet bekend.

AGENTEN AANGEVALLEN Een man (19) uit Warnsveld viel in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere agenten aan in de Hennepstraat in Arnhem. De politie was daar aanwezig vanwege een vechtpartij. ‘Hij sloeg een collega in het gezicht.’

GIDEON (19) VERONGELUKT OP KRETA Er wachtte nog een leven vol avonturen op de 19-jarige Gideon van Buuren, maar woensdag kwam er abrupt een einde aan. Tijdens een vakantie met vrienden in Griekenland botste hij met een quad op een auto en overleed. Zijn ouders, broers en zus zijn kapot van verdriet. Sliedrecht is in rouw. ,,Deze jongen gaf zo veel liefde aan iedereen.’’

Volledig scherm Gideon van Buuren verongelukte tijdens zijn eerste vakantie met vrienden. © Privé

BESMETTINGEN In Nijmegen zijn de afgelopen week minstens veertig mensen besmet geraakt met corona na een een bezoek aan horeca in de stad. Dat is gebleken uit bron- en contactonderzoek dat de GGD Gelderland-Zuid heeft gedaan. De gezondheidsorganisatie slaat alarm en roept jongeren op om zich al bij de geringste klachten te laten testen. Dit, om verdere verspreiding van het virus zo snel mogelijk in te dammen.

Bij Bar XO in het centrum van Arnhem zijn vorige week donderdag (1 juli) mensen geweest die besmet waren met het coronavirus. De GGD roept daarom nu alle andere bezoekers op om zich te laten testen.

KERMISSEN EN FESTIVALS De meeste kermissen gaan ondanks aanscherping van de coronamaatregelen op de huidige voet verder. Dat wil zeggen zonder noodzakelijke toegangstesten of met bijvoorbeeld een hek om het evenemententerrein.

Volledig scherm Festivalgangers tijdens een eerdere editie van Down The Rabbit Hole © Eveline Van Elk

Mojo, de organisatie van de muziekfestivals Down The Rabbit Hole en Lowlands, baalt van wat zij gebrek aan daadkracht noemt van het kabinet. Onzeker is sinds vrijdag of de popfestivals eind augustus doorgaan.

ALCOHOL-ENKELBAND Katja, woonachtig in de Achterhoek, draagt een enkelband die via zweet registreert of ze alcohol drinkt. Het is haar stok achter de deur, die helpt om de fles te laten staan. Zij is niet de enige met die ervaring. Een proefproject in Oost-Nederland en Rotterdam verliep zo positief dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid de enkelband nu landelijk wil invoeren.

Volledig scherm Katja draagt continu een enkelband, die via zweet eventueel alcoholgebruik meet. Ze heeft hier vrijwillig voor gekozen. © Arjan Gotink

SCHIETPARTIJ BIJ KEBABZAAK De schietpartij op de heel vroege zaterdagmorgen in een kebabzaak aan de Hoogstraat in Arnhem heeft waarschijnlijk te maken met een conflict in de relationele sfeer. Dat laat burgemeester Ahmed Marcouch weten in antwoord op vragen over een onrustige Arnhemse nacht. ,,Medewerkers van de zaak waren nog aanwezig. Het moet voor die mensen een heftige ervaring zijn geweest.”

DILDOPLAKKER Zwart en roze zijn ze deze keer. Een ‘dildoplakker’ die er genoegen in schept nep-penissen aan brievenbussen te bevestigen, heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag weer toegeslagen in Nijmegen. Twee exemplaren hangen er sinds vrijdagnacht op een brievenbus die staat aan de Weurtseweg/Barneveldse Beekstraat.

Volledig scherm Weer nieuwe dildo's, zwart en oranje deze keer, op een brievenbus bij de Weurtseweg/Lunterse Beekstraat. © Eline Hagen