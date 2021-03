Nieuws gemist? Uniek schilderij van Nijmegen gevonden in de VS en bonje over houtstook in keurige buurt in Dieren

HOUTSTOOK In veel buurten hebben bewoners last van rook uit houtkachels en van vuurkorven, nog meer nu we in coronatijd veel thuis zitten. Hoe groot is de overlast echt? En hoe los je het op? We gingen op onderzoek uit in zo’n verdeeld buurtje in Dieren. Waar houtstokers en klagers daarover in gewapende vrede leven. De ergernissen lopen er op. Net als de luchtvervuiling, blijkt uit eigen metingen van deze krant.

VERGISMOORD Op een mooie doordeweekse ochtend in juli werd midden op straat in Beuningen Mehmet Kilicsoy (49) doodgeschoten. De Nijmeegse klusjesman bleek slachtoffer van een vergismoord, zo bleek vorige week al. Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde afgelopen week ook aandacht aan de zaak, en dat heeft effect gehad: vandaag kondigde de politie aan dat een 30-jarige verdachte is aangehouden. De man meldde zich zelf bij de politie. Met deze aanhouding lijkt de ontknoping van deze trieste zaak nabij.

BABYLIJKJE Ook het gevonden babylijkje in een tuin in 's-Heerenberg blijft de gemoederen bezighouden. Wat is er met het kindje gebeurd? Is het een natuurlijke dood gestorven? Of om het leven gebracht? Nog heel veel vragen en heel weinig antwoorden. Daarom is het nog te vroeg om te oordelen in deze zaak, vindt hoogleraar strafrecht en criminologie Henny Sackers. Hij sluit ook niet uit dat er uit het onderzoek geen verdachte naar voren komt, en er geen straf wordt uitgesproken. ,,Dan wordt het een cold case, die misschien later na getuigenissen van vader, moeder of derden alsnog wordt opgepakt.”

Volledig scherm Bloemen en knuffels in de voortuin van de woning aan de Krokusstraat in 's-Heerenberg. © DG

UNIEKE VONDST Op een kunstveiling in de Verenigde Staten is een tot nu toe onbekend schilderij van Nijmegen opgedoken. ‘Probably Paris’ stond erbij geschreven, maar kunsthandelaar en -liefhebber Patrick Peeters uit Boxmeer zag meteen dat het om Nijmegen ging en wist het op de kop te tikken. Het gaat om een gedetailleerd stadsgezicht op een doek van bijna 2 bij 2 meter gezien vanaf de overkant van de Waal bij Lent. ,,Er stond bij dat het om een Europese stad ging, waarschijnlijk Parijs, maar ik zag meteen dat het Nijmegen was. Daar was geen twijfel over mogelijk”, vertelt Peeters. De maker is onbekend. Kenners noemen het een ‘unieke vondst.’

Volledig scherm Patrick Peeters zag dit schilderij op Internet en wist meteen dat het om Nijmegen ging. © Ed van Alem

PRIKAFSPRAKEN Weer gedoe bij de coronapriklocatie in Wijchen: de techniek werkte weer niet mee, dus konden ouderen geen afspraak maken voor een prik. Vorige maand speelden dezelfde problemen in Wijchen. Aan het eind van de middag werkte alles weer en konden weer nieuwe afspraken worden ingepland. ,,Ik vermoed dat er sprake was van een piekbelasting’’, stelt een woordvoerder van de GGD, ,,maar er is verder niks aan de hand.’’ Vandaag zijn 50.000 mensen die geboren zijn in 1942 en 1943 per brief uitgenodigd voor een coronavaccinatie. ,,Op het moment dat zo’n brief op de deurmat valt, wordt er massaal gebeld.’’

Volledig scherm Hulpverleners op de plek van het ongeluk in Staphorst, waarbij een 6-jarig jongetje overleed. © Harm Meter

DODELIJKE AANRIJDING Een verkeersdrama in Staphorst, gisteravond. Een 6-jarig jongetje werd door een 52-jarige automobilist van zijn step gereden en overleefde dat ongeluk niet. Het ongeluk gebeurde rond 19.00 uur, nota bene voor de ogen directe familieleden van het slachtoffertje. Zij hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen. Er werd nog geprobeerd het jongetje te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Het is nog onduidelijk waardoor het ongeluk is veroorzaakt.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © ROBIN UTRECHT

OVERVERHITTE WONINGMARKT Wie een huis zoekt en de ervaringen van makelaar Harm Timmermans van Van Schuppen Makelaars uit Veenendaal aanhoort, wordt niet vrolijk. Overbieden met 10.000 tot 15.000 euro op een tussenwoning ziet hij als ‘vrij normaal’. ,,Als een huis er netjes uitziet, staan gerust twintig bezichtigingen gepland en wordt ook nog een reservelijst opgebouwd’’, zegt Timmermans. ,,Heel eerlijk: ook voor een twee-onder-een-kapwoning van 6 ton is de animo groot.’’ In aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen van volgende week gingen we op onderzoek uit naar de woningmarkt. Lees hier wat dat heeft opgeleverd.