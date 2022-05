Nieuws Gemist? Unieke maansverduistering amper te zien en Bruls voelt emotie in Rome

VERDACHTE GEZINSMOORD OVERLIJDT | De vader die ervan wordt verdacht zijn vrouw en zoontje te hebben omgebracht in Geldermalsen is zondag overleden. Dat meldt het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. Joost M. (40) werd dinsdag opgepakt in Duitsland en zat daar ook vast, maar werd donderdagochtend in zijn cel gevonden nadat hij had geprobeerd zich van het leven te beroven. Hij lag nadien in kritieke toestand in het ziekenhuis. Lees meer.



VELPERBROEK ALWEER OPEN | Het verkeer kan vanaf zondagmiddag 15.30 uur weer gebruik maken van het Velperbroekcircuit bij Velp. Dat is eerder dan Rijkswaterstaat had verwacht. Het wegenknooppunt tussen A12, A348 en de Pleijroute (N325) lag er het grootste deel van het weekend uit vanwege asfalteringswerkzaamheden.



HEILIGE TITUS | De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls was een van de 150.000 tot 200.000 mensen die zondag op het zonovergoten Sint Pietersplein in Rome de heiligverklaring van Titus Brandsma bijwoonde: ,,Toen het het credo gezongen werd - dat wordt over de hele wereld door katholieken gezongen - voelde ik de emotie wel even langs me rillen. Dat zong ik als manneke in de jaren zeventig al met mijn vader in de kerk van Nuth.”



Beelden van de heiligverklaring door de Paus:

ONTKNOPING EREDIVISIE | Willem II degradeert naar de Keuken Kampioen Divisie en Heracles moet zich via de play offs zien te handhaven. NEC mist de play offs om Europees voetbal en Vitesse gaat daar met een goed gevoel aan beginnen na een remise tegen kampioen Ajax. Dat zijn de belangrijkste feiten na de laatste speelronde van de voetbalcompetitie. Lees meer.



S10 BLIKT TERUG | Stien den Hollander (S10) gaat eerst een biertje drinken nu het Songfestival erop zit. Ze belandde uiteindelijk op de elfde plaats tijdens het liedjesfestijn in Turijn. ,,Ik ben een beetje teleurgesteld over de positie, maar het is geweldig geweest.” Lees meer.



BOER ZOEKT VROUW | De ontknoping voor kijkcijferhit Boer zoekt vrouw is vanavond. Yvon Jaspers ontvangt de boeren voor de traditionele reünie: bij wie heeft Cupido raak geschoten? Oud-deelnemers Jos, Steffi en Henk filosoferen erop los: ,,Rob en Wendy begint pijnlijk te worden.’’



FEEST AAN DE RIJNKADE | Het dak van cruiseschip Charles Dickens ging er bijkans af nadat Kalush Orchestra uit Oekraïne voor het eerst aan kop gaat bij de puntentelling van het Eurovisie Songfestival. Zo’n 150 vluchtelingen uit het door oorlog getroffen land vierden het feest van de overwinning ver van huis op een schip aan de Rijnkade in Arnhem.



Bekijk beelden van de presentator van het Eurovisie Songfestival in Oekraïne die de winst van zijn land viert:

APPARTEMENT KOEL IN ZOMER ÉN WINTER | Joop Rietveld en zijn vrouw wonen bijna vier jaar in een appartement uit 2011 met een modern systeem van warmte- koudeopslag. In de zomer is het prima, maar ’s winters is het niet warm te krijgen. ,,Met kerst zaten we in de kou”, zegt bewoner Joop Rietveld. ,,Vorige winter zijn zelfs elektrische kacheltjes uitgedeeld.’’



D66 ZEGT SORRY | D66 betaalt een schadevergoeding aan een oud-medewerkster van de partij. Ook heeft de partij een rectificatie geplaatst op de website, omdat er in 2015 en 2016 wél sprake zou zijn geweest van grensoverschrijdend gedrag.



RONDRIJDENDE LEGERVOERTUIGEN | Bij Oorlogsmuseum Overloon vond dit weekend de elfde editie van Militracks, het grootste evenement ter wereld op het gebied van Duitse voertuigtechniek uit de Tweede Wereldoorlog. De 18.000 bezoekers konden meerijden op zo’n honderd bijzondere voertuigen. ,,Deze Militracks heeft een dubbele boodschap.’’ Lees meer en bekijk de video.

NA ZOMER KOMT ONWEER | Vandaag werd de eerste officiële zomerse dag van het jaar, want de temperatuur kwam in De Bilt uit op 25 graden. Tegelijkertijd waarschuwt het KNMI voor morgen voor stevige onweersbuien. Het weerinstituut heeft voor enkele provincies code geel afgegeven.



ONZICHTBARE MAANSVERDUISTERING | De kans dat we in Nederland maandagochtend iets te zien krijgen van de totale maansverduistering is klein vanwege bewolking. Maar ook bij opklaringen zal het natuurverschijnsel amper te zien zijn, meldt Weerplaza. Lees meer.



AMATEURVOETBAL | Concordia Wehl degradeert, SCE (Nijmegen) ongeslagen kampioen net als WAVV (Wageningen) en DUNO hoopt zich met ex-prof Gerrit-Jan Barten te handhaven in de hoofdklasse. Bekijk hier de laatste ontwikkelingen in het amateurvoetbal in de regio.



BÜTTNER KOMT THUIS | Alexander Büttner (33) is verknocht aan Doetinchem en zijn familie. Maar in zijn imposante loopbaan speelde de linksback nog nooit voor De Graafschap. Vanaf volgend seizoen is dat anders. ,,Ik heb altijd gezegd dat ik een keer voor De Graafschap wilde voetballen en nu is het eindelijk zover. Daar ben ik heel erg blij mee.” Lees het interview met de voetballer en bekijk de video.

