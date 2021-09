Nieuws gemist? Urker jongeren misdragen zich in nazi-uniformen en Mr. Lingo (67) overleden

ONRUST IN HORECA DOOR CORONAPAS | De 1,5 meterregel is binnenkort verleden tijd, maar daar staat tegenover dat in onder meer de horeca een coronapas verplicht wordt: met een QR-code moet je aantonen dat je óf gevaccineerd óf negatief getest bent. Niet iedereen is blij met die nieuwe regel. De Nijmeegse horecatycoon Khalid Oubaha, uitbater van diverse horecagelegenheden in Nijmegen, Arnhem en Zutphen, weigert bijvoorbeeld klanten bij de ingang van zijn zaken te controleren op hun vaccinatiestatus. ,,Ik vertik het. Ik ben helemaal klaar met de wanpraktijken van dit kabinet’’, zo laat hij vandaag weten. Ook andere horeca-ondernemers spreken zich uit tegen de coronapas.

URKSE JONGEREN MISDRAGEN ZICH (WEER) | Een bizarre vorm van coronaprotest op Urk, afgelopen weekend. Op foto's die vandaag op verschillende internetsites verschenen, zijn jongeren te zien die zich als nazi’s hebben verkleed of rondlopen met een Jodenster op hun borst. Gemeente, politie en justitie onderzoeken de beelden nu om te bekijken of er strafbare feiten zijn gepleegd. Burgemeester Cees van den Bos is in ieder geval woedend, laat hij weten in een schriftelijke reactie: ‘Ik heb geen enkel begrip voor de manier waarop, maar wel begrip voor deze landelijke discussie.’

Volledig scherm Jongeren op Urk in nazi-uniform. © ...

BOKS, HUG, ELLEBOOG OF HAND? | Nog een interessant onderwerp voor als de 1,5 meterregel is afgeschaft: hoe gaan we elkaar begroeten? Met een boks? Een knuffel? Is 'de elleboog’ een blijvertje? Of geven we elkaar weer een stevige hand? Reinildis van Ditzhuyzen, schrijfster van wat geldt als hét etiquette-standaardwerk, weet één ding zeker: ,,Het zoenen was voor corona al op zijn retour, dat doet straks niemand meer.’’

MR. LINGO IS NIET MEER | Treurig nieuws uit televisieland: François Boulangé is overleden. De olijke krullenbol was tweeduizend afleveringen lang de presentator van het destijds populaire tv-spelletje Lingo. Daarvoor had hij jarenlang achter de schermen gewerkt bij Lingo en andere tv-spellen. Met zijn kenmerkende lach, bretels en uitspraken wist Boulangé (géén pseudoniem!) de harten van menig tv-kijker voor zich te winnen. Hij is - op 67-jarige leeftijd - na een kort ziekbed overleden aan kanker.

VELUWS DORPJE HERMETISCH AFGESLOTEN | Een opmerkelijke actie van bouwbedrijf Van Gelder in Speuld: het Veluwse dorp is écht afgesloten van de buitenwereld. De Garderenseweg, de levenslijn van het dorpje, is van alle kanten op slot gegooid. Wie eigenwijs is en de borden negeert, stuit op grote betonblokken die de weg versperren. ,,De aanrijding van een uitvoerder was de spreekwoordelijke druppel’’, zegt Paulien Bisschop van bouwbedrijf Van Gelder.

Volledig scherm Vanwege werkzaamheden is Speuld van alle kanten afgesloten. © Ruben Schipper Fotografie

BABYGELUK IN DE DIERENTUIN | Het gaat goed met Bumi, het olifantje dat op maandag 16 augustus geboren is in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Dierenverzorgster José Kok is hartstikke blij en trots. De band tussen Bumi en zijn moeder is ogenschijnlijk zeer goed. Kok: ,,Ik zeg wel eens, het lijkt wel of er een elastiekje zit tussen kalf en moeder. Waar Duna gaat, gaat Bumi. Hij blijft continu tussen die grote poten.’’