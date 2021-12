Nieuws gemist? Vaccinscepticus overleden, oliebollen als bakstenen, vieze jacuzzi’s en zó duur wordt Nederland in 2022

DURE BENZINE Nooit eerder was de benzineprijs zo hoog als in 2021 en automobilisten zien met enige jaloezie hoe mensen in onze buurlanden vaak een stuk goedkoper uit zijn. Wereldwijd gezien liggen de prijzen alleen hoger in Hongkong.

Lees hier wat er in 2022 nog meer allemaal duurder wordt.

Volledig scherm Illustratie. © Nozzman

VIEZE JACUZZI’S TopParken stopt met ingang van het nieuwe jaar met de verhuur van jacuzzi’s bij al haar vakantiehuisjes. Ondanks de stijgende populariteit heeft het bedrijf, met vooral op de Veluwe vakantieparken, die beslissing naar eigen zeggen moeten nemen omdat ze de kwaliteit van het water niet kan garanderen. Wat ze allemaal in het water aantroffen...

Volledig scherm Een jacuzzi bij een van de vakantiehuisjes van TopParken. © TopParken

VACCINATIESCEPTICUS OVERLEDEN Econoom Robin Fransman, initiatiefnemer van actiegroep Herstel-NL die zich tegen de lockdown keerde, is dinsdag op 53-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van corona. Fransman was bewust ongevaccineerd en uitte zich op sociale media zeer kritisch over de werking en wenselijkheid van vaccins.

Volledig scherm Econoom Robin Fransman en kinderarts en OMT-lid Károly pleiten aan tafel bij Op1 voor een structureler beleid met meer vrijheid voor jongeren. © Videostill

MARCOUCH FURIEUS Twee boa’s van de gemeente Arnhem hebben maandagavond gehoorschade opgelopen nadat ze door een groep jongeren zijn bekogeld met vuurwerk. Van de daders ontbreekt tot op heden ieder spoor. Burgemeester Ahmed Marcouch is furieus op deze ‘hufterzonen’.

NEC LIJDT MILJOENENVERLIES NEC heeft over het seizoen 2020-2021 een nettoverlies van 3,8 miljoen euro geleden, zo blijkt uit het jaarverslag van de Nijmeegse club. De rode cijfers zijn met name het gevolg van de terugkoop van de transferrechten.

MONOPOLY MET REGELS VAN 2021 Wat nu als je Monopoly speelt met de regels van 2021? ‘Je bent slachtoffer van de toeslagenaffaire, lever al je geld in.’ De Arnhemse journalist Tako Rietveld speelde het spel met kinderen en maakte er een filmpje van dat al duizenden keren is bekeken. Bekijk de video hieronder.

DUITSERS WILLEN WOLF AFSCHIETEN Milieuminister Ursula Heinen-Esser van de aan de regio Nijmegen grenzende Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW) wil een verordening invoeren die het mogelijk maakt om een wolf, een beschermde diersoort, af te schieten. Bijvoorbeeld als het dier dichter dan 30 meter - dus niet meer schuw - bij een mens is geweest. Lees hier waarom.

Volledig scherm De wolf, een gevreesde vijand voor schapen. Maar ook voor de mens? © videostill

WIETOMA Hard, bijdehand en voor de duvel niet bang: ‘Oma Dread’, jarenlang hét gezicht van coffeeshops Dreadlock en Jet Set aan de Vlaamsegas in Nijmegen, was een vrouw met wie niet te sollen viel. De beroemdste softdrugsdealster van Nijmegen overleed onlangs op 87-jarige leeftijd. „Ze was een fenomeen. Een prachtig mens.” Lees hier waarom.

Volledig scherm Ger Verriet, 'Oma Dread' in de coffeeshop. © Eigen foto

OLIEBOLLEN ALS BAKSTENEN Oeps! Het lijkt een 1 april-grap. Bakmixproducent Koopmans is bij een deel van de oliebollenmixen vergeten gist toe te voegen. Wie ermee aan de slag gaat krijgt keiharde ballen.

CORONA-UITJE Waar kun je tegenwoordig nog leuk naartoe met de kids, nu bijna alles dicht is? Wellicht dat de bibliotheek uitkomst biedt. Zie in de video hieronder hoe dat is.

FATAAL ONGELUK HALLE Een traumahelikopter schrikt dinsdagmorgen een rustige buurt op. Er is een ongeluk gebeurd waarbij een 22-jarige automobilist de dood vindt, op de N330 tussen Halle en Varsseveld. Het is voor de provincie geen reden de weg aan te passen. Opvallend is wel dat er niet voor het eerst op deze weg een eenzijdig ongeluk gebeurt.

Volledig scherm De jonge automobilist reed op de N330 tegen een boom. © dg

VLIEGVERKEER HOORT MUZIEK Het radioverkeer met de vliegtuigen die landen op Schiphol is de afgelopen weken geregeld verstoord. De boosdoener was een FM-zender uit Gelderland, die weliswaar een vergunning had maar zich niet aan de regels hield, meldt de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Op de frequentie die wordt gebruikt voor instructies aan naderend vliegverkeer was diverse keren muziek te horen.