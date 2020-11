Nieuws gemist? Vader die vrouw doodreed was niet verzekerd om geloof en Fred van Leer post emotionele video

AMERIKAANSE VERKIEZINGEN | Het blijft spannend: wordt het Donald Trump of Joe Biden? De laatste koerst naar eigen zeggen af op een overwinning. Hij heeft nu 253 van de benodigde 270 kiesmannen.



Trump maakt er een juridische strijd van en eist een hertelling in Wisconsin en het stoppen van het tellen van de stemmen in Michigan en Pennsylvania. Volg hieronder alle ontwikkelingen in ons liveblog.



CORONAKAART | Goed nieuws: het totaal aantal opgenomen coronapatiënten is wederom lager. En qua besmettingen: in het Land van Cuijk lijkt het coronavirus even bijna weg te zijn.



In het hele gebied werden daar de afgelopen 24 uur nog maar zeven besmettingen genoteerd. Dat betekent niet dat het virus echt weg is, maar het geeft wel hoop dat het de goede kant op gaat. Wel kreeg de regio waartoe de Achterhoek behoort vandaag de status 'zeer ernstig’.

DEEGROLLER | Een 33-jarige man uit Eerbeek is donderdag veroordeeld tot 1,5 jaar cel wegens een poging doodslag op een man van wie hij nog 25 euro kreeg in Dieren. Die werd 12 juli verschrikkelijk toegetakeld met een deegroller in zijn eigen woning, door de Eerbeker, die speed had gesnoven.



DODELIJK ONGEVAL | Tegen een 50-jarige man uit Dodewaard, die in Veenendaal een vrouw heeft doodgereden, is donderdag in de rechtbank in Utrecht 240 uur werkstraf geëist. De Dodewaarder reed na een klus met zijn schildersbus over de Rondweg West in Veenendaal.



Hij reed te hard en door rood. De man is een gewetensbezwaarde, die uit geloofsovertuiging onverzekerd rond rijdt. Hij heeft via het waarborgfonds zijn schulden aan de familie van het slachtoffer betaald. Hij is de rest van zijn leven bezig die schulden aan dat fonds terug te betalen.



ALLE STRATEN DOOR | Hans Polderman heeft zich op een bijzondere opdracht gestort: al rennend alle Arnhemse straten af. Inmiddels is het eind in zicht. Hans moet nog zo'n 150 straten van de in totaal ruim 1800 in de Rijnstad.

Volledig scherm Hans Polderman loopt alle straten in Arnhem. hij moet er nog ong 150 van de 9000. © Rolf Hensel

#TEAMFRED | Fred van Leer heeft vanmiddag in een video op zijn eigen social media-kanalen eenmalig zijn verhaal gedaan nadat er een seksvideo van hem is verspreid. De Rotterdamste stylist belandde na de gebeurtenis in het ziekenhuis. BN'ers steunden hem op sociale media met de hashtag #TeamFred. ,,Ik heb lang nagedacht of ik dit moet zeggen, maar ik wil de regie in eigen handen houden. Ik heb mezelf iets aangedaan.”

REANIMATIEPOGING | Een agent van politieteam Gemeente Loon op Zand deelde woensdagavond een emotionele oproep op Facebook: ‘Denk eens na, voordat je iets roept!’ Aanleiding voor de post is het dodelijk ongeval op de Midden-Brabantweg bij Waalwijk, waar een man naar dienstdoende agenten riep dat ze ‘eens moesten gaan werken’. De agenten hadden hun best om het leven van een zwaargewonde vrouw te redden, maar de reanimatie mocht niet baten.



POMPEKLINIEK | Een tbs‘er heeft donderdagochtend in de Pompekliniek in Nijmegen twee werknemers verwond met een scherp object. Zij zijn in het ziekenhuis behandeld aan lichte prikverwondingen. Het is nog onduidelijk hoe de tbs’er aan het scherpe voorwerp kwam.

Volledig scherm De Pompekliniek in Nijmegen. © Paul Rapp

VRIJSPRAAK | Een 67-jarige man uit Lichtenvoorde krijgt geen straf voor het per ongeluk beschieten en verwonden van een vrouw bij de nagespeelde Slag van Bergh in juni vorig jaar. De vrouw werd tijdens het naspelen van de slag in haar buik getroffen door de pompstok die de musketier gebruikte om zijn musket te laden. Ze raakte ernstig gewond.



DIRECTEUR WORDT GEPEST | De directeur van de publieke regionale omroep L1 Peter Elbers wordt gepest en dat moet afgelopen zijn, zegt hij in een uitgelekt videobericht. Zo niet, dan volgen er maatregelen. Hij noemt de acties een ‘guerrilla’ tegen hem. ,,Dus iedereen is gewaarschuwd.’’

Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android telefoon en zet notificaties aan.