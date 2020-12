Nieuws gemist? Vader doodt heel gezin, laat dochter leven; extreem veel coronagevallen in Ede

DUITS FAMILIEDRAMA In een woning in het Duitse Isselburg - iets ten zuiden van Dinxperlo - heeft een 51-jarige man donderdag zijn echtgenote (46) en een 17-jarige dochter om het leven gebracht. Daarna pleegde de man zelfmoord. Dat is volgens de Duitse politie duidelijk geworden uit de sectie die op alle drie de lichamen is gepleegd. Een 14-jarige dochter overleefde het familiedrama.

Volledig scherm Onderzoek in de woning waar het familiedrama zich voltrok in Isselburg. © EPA

EXTREEM HOGE CIJFERS Een werkelijk extreem hoog coronacijfer in de gemeente Ede: in een dag tijd kwamen er daar 184 nieuwe besmettingsgevallen bij, meer dan de veel grotere gemeenten als Arnhem en Nijmegen ooit gehad hebben. Terwijl ook in bijvoorbeeld Nijmegen met 120 besmettingen een nieuw record op de tellers van het RIVM staat.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

MEER KINDEREN IN NOODOPVANG Veel basisscholen en kinderdagverblijven hebben fors meer kinderen in de noodopvang dan tijdens de eerste lockdown. In de kinderopvang zijn er zelfs uitschieters naar zestig procent van het normale aantal kinderen. ‘Noodopvang met zoveel kinderen kan niet de bedoeling zijn.’

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Bert Jansen/DCI Media

COLUMN THOMAS VERBOGT Als er een pakje wordt aangeboden en ik ben niet thuis, zijn er twee mogelijkheden: 5 minuten fietsen naar links, 5 minuten fietsen naar rechts. Hoop altijd naar rechts, want links is een rookartikelenwinkel waarin niet alleen rookartikelen verkocht worden, maar vooral extreem lelijke dingen. Kan ze niet omschrijven, want ben niet in staat ze te bestuderen.

Volledig scherm Blokker bezorgt zelf de pakketjes. © ANP

BLOKKER BEZORGT ZELF Blokker gaat eigen personeel inzetten om pakketjes bij klanten aan huis af te leveren. Volgens de winkelketen is dat nodig omdat bezorgdiensten als PostNL overlopen. Ook gaan veel pakketpunten dicht. In het distributiecentrum van Blokker staan nog 18.000 pakketjes die PostNL niet heeft opgehaald.

SCOOTMOBIEL Een 63-jarige man uit Elst is vanmiddag naar het zich laat aanzien ernstig gewond geraakt bij een aanrijding in Elst. Hij botste op een kruising met zijn scootmobiel tegen een bestelbus van pakketbezorger DHL.

LABRADOODLE VALT AAN Een loslopende labradoodle heeft een hen gedood en meerdere kippen verwond in Doetinchem. De hond rende de tuinen van kasteel De Kelder in, achter de kippen aan. Het stel dat met de hond aan het wandelen was ging er vlug vandoor.

Volledig scherm Deze kop overleefde de aanval van de labradoodle wel in Doetinchem. © Piet 't Jong

VAKANTIEHUIS VERLATEN Morgenavond om tien uur moet Rob Futselaar zijn huis uit. Precies 25 jaar nadat hij zijn woning op vakantiepark De Groene Heuvels betrok, zet de gemeente hem - vlak voor de feestdagen - op straat. ,,Dit is voor iedereen de mooiste tijd van het jaar. Maar niet voor mij.”

Volledig scherm Hij woont er 25 jaar maar moet nu zijn woning op Groene Heuvels verlaten. © Paul Rapp

Wil je nooit meer nieuws missen uit jouw regio en daarbuiten?

Download dan onze nieuwsapp voor je iPhone of Android telefoon en zet notificaties aan. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.