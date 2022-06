Nieuws gemist? Vader stak zijn vrouw en zoon neer • Chris kocht zijn school en gaat er wonen

AMBER ALERT VOOR GINO (9) De 9-jarige Gino van der Straeten wordt sinds gisteravond in Kerkrade vermist. De politie houdt rekening met een misdrijf en is een grote zoekactie gestart. De politie heeft een Amber Alert uitgegeven en zegt dat het kind in levensgevaar is.

CHRIS KOCHT ZIJN SCHOOL Nog even en dan woont Chris Verburg (24) samen met zijn toekomstige vrouw Janine van der Sterre (20) op de plek waar hij als kind leerde lezen en rekenen. Chris kocht zes jaar geleden twee lokalen van zijn oude school in Driebruggen. Na een jarenlange verbouwing is het nu bijna klaar.

ONDERZOEK AFGEROND Anna (38) en Dani (6), de slachtoffers van de gezinsmoord in Geldermalsen, zijn als gevolg van messteken om het leven gekomen. Daarna is het huis aan de Emmalaan waar zij lagen in brand gestoken. Het Openbaar Ministerie houdt de vader van het gezin voor beide zaken verantwoordelijk: hij overleed aan de gevolgen van een suïcidepoging in zijn cel.

AFSCHEID FREQUIN Talloze bekende Nederlanders, onder wie Johnny de Mol, Wilfred Genee, Henny Huisman en John van den Heuvel, hebben vandaag in besloten kring afscheid genomen van journalist Willibrord Frequin.

TANKFILES Aanhoudende tankchaos aan de Duitse grens bij Wyler vandaag, een dag nadat Duitsland de accijns op benzine fors verlaagde. Op de Oude Kleefsebaan vanuit Berg en Dal was er de hele dag geen doorkomen aan.

ALGERIJNEN OPGEPAKT De man die vorige week door de politie is neergeschoten, hoort vermoedelijk bij een groep Algerijnen die in verband wordt gebracht met een serie inbraken in Winterswijk. Of en hoe zij hebben samengewerkt, wordt onderzocht.

OVERLEDEN BIJ ONGEVAL Een automobilist uit Veenendaal is donderdagochtend tevergeefs gereanimeerd door hulpverleners. De 42-jarige man overleed bij een ongeluk in Scherpenzeel. De politie is een onderzoek gestart.

METERSHOGE VLAMMEN Brandweerlieden hebben in de nacht van woensdag op donderdag hun handen vol gehad aan een autobrand in Nijmegen. Door een lekke tank ontstond een combinatie van brandstof en bluswater: een brandende plas met metershoge vlammen. Een buurtbewoner probeerde de brand nog te blussen met een tuinslang.

BOSBRAND VOORKOMEN Ze zijn echte helden nu, Majd Emad en Eray Klomp uit Cuijk. De twee 10-jarige jongens zagen dinsdagmiddag tot hun grote schrik dat er in een bosje aan de Galberg in hun woonplaats, niet ver van hun school, brand was. De klasgenoten, ze zitten in groep 6 van ’t Startblok, twijfelden geen moment. Ze belden snel, zoals ze geleerd hebben, alarmnummer 112 met Majds mobiele telefoon. Hun vaders en de schooldirecteur zijn zo trots als een pauw op de jongens.