Nieuws gemist? Vader woest over coronafeestje en Bruls wil geen Black Friday

Dit is het belangrijkste nieuws van zondag 8 november.

34 BOETES EN 13 POLITIEAUTO'S OP DE STOEP Daarvoor had hij zijn 20-jarige zoon de sleutels van zijn bedrijfsloods in Mill niet gegeven. Eigenaar Marton van der Duijn (60) dacht dat zijn zoon zaterdagavond met een paar vrienden, zoals wel vaker, ging sleutelen aan scooters. Maar ‘een beetje sleutelen’ mondde uit in een illegaal coronafeestje met 34 boetes en 13 politieauto’s op de stoep. Vader Van der Duijn zegt hevig geschrokken te zijn.

CORONAKAART De al dagen aanhoudende daling van het aantal coronabesmettingen zet in het hele land flink door en dat merken ze nu ook goed in de ziekenhuizen. Er zijn landelijk gezien 89 mensen minder met corona opgenomen dan een dag eerder. Kanttekening: in onze regio werden afgelopen 24 uur toch nog 12 personen met corona in het ziekenhuis opgenomen. Meer dan een dag eerder.

Dat blijkt uit de laatste RIVM-cijfers. Van vrijdag op zaterdag werden er slechts vier personen met corona naar het ziekenhuis overgebracht, nu dus acht personen meer. Het gaat om inwoners van Arnhem (4), Lingewaard (2), Beuningen(1), Berkelland (1), Tiel (1), Ede (1), Zevenaar(1) en Rheden (1).

EVA (16) PLEEGDE ZELFMOORD In 2019 pleegden achttien jongeren zelfmoord in de jeugdzorg, waarvan er vier in een gesloten instelling verbleven. Eén van hen is de 16-jarige Eva uit Zutphen. Zij is ten einde raad als ze op 16 januari 2019 uit het leven stapt op de OG Heldringstichting in Zetten.

Ze was daar niet op haar plek, zegt haar moeder Mirjam van Ast. De inspectie concludeert dat passende hulp uitbleef. OG Heldringstichting neemt maatregelen en heeft uit ‘coulance’ een bedrag betaald voor het leed. ,,Mijn dochter had niet dood gehoeven.’’

Volledig scherm Eva met op de achtergrond een passage uit haar dagboek. © de Stentor

VERKIEZINGEN VS Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van president Donald Trump, heeft aangekondigd dat zijn team tegen het einde van de week vier of vijf rechtszaken zal hebben in strijdstaten. Er zijn volgens hem ‘sterke bewijzen’ dat de verkiezing ‘in minstens drie tot vier en mogelijk tien staten is gestolen.’

Oud-president George W. Bush stelt dat Trump het recht heeft ‘juridische uitdagingen’ aan te gaan maar dat de Amerikanen erop kunnen vertrouwen dat de verkiezing ‘fundamenteel eerlijk’ is verlopen. Volg hieronder alle ontwikkelingen in ons liveblog. Lees hier ons vorige blog over de verkiezingen terug.

CORONABONUS Arnhemse handhavers van de gemeente krijgen tóch een eenmalige coronabonus van 300 euro. Dat stelt de lokale SP voor in een motie. Politieagenten krijgen een bonus van het rijk voor hun inzet tijdens de coronacrisis; handhavers vielen vooralsnog buiten de boot.

Met de motie wil de SP ervoor zorgen dat de gemeente Arnhem haar buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) alsnog een bijdrage geeft. Zoals het er nu naar uitziet gaat het voorstel, dat mede-ingediend wordt door de PvdA, GroenLinks en de Ouderen Partij, het halen. Een meerderheid van de Arnhemse politiek is voor.

Volledig scherm Drukte in het centrum tijdens corona. Nijmegen, 7-11-2020 . © Gerard Verschooten

ZORGEN OM DRUKTE IN WINKELS Winkeleigenaren, stop met lokacties die alleen maar een nog groter publiek trekken. Doe niet aan Black Friday (kortingsdag) en maak geen reclame voor kerstshows of speciale sinterklaasacties waarvoor mensen fysiek naar de winkel moeten.

Met die oproep komt Nijmegens burgemeester Hubert Bruls - tevens voorzitter van alle veiligheidsregio’s - nadat hij afgelopen weekend opnieuw heeft gezien dat de oproep om niet onnodig te gaan winkelen aan dovemansoren was gericht.

Volledig scherm JV 07112020 Duiven Nl / Intratuin drukte, binnen buiten kerst kerstmis/ Foto : Jan Ruland van den Brink © Jan Ruland van den Brink

GEWONDE DOOR ERNSTIG ONGELUK In Zevenaar is zondagavond een ernstig ongeluk gebeurd. Twee auto’s botsten op elkaar. Een persoon is daarbij naar het zich laat aanzien zwaargewond geraakt. Buurtbewoners verleenden eerste hulp.

VITESSE blijft met Ajax aan kop in de eredivisie. Aan de hand van Oussama Tannane schoof de Arnhemse club in GelreDome FC Emmen met 3-1 aan de kant. De equipe van coach Thomas Letsch speelde het duel grotendeels met tien man, na de rode kaart voor rust al voor Riechedly Bazoer.

Volledig scherm Felix Wiedwald of FC Emmen , Oussama Tannane of Vitesse during Vitesse - FC Emmen NETHERLANDS ONLY COPYRIGHT SOCCRATES/BSR © BSR Agency