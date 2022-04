Nieuws Gemist? Van Drimmelen vertrekt met staart tussen benen bij D66; 1000 euro voor krantenbezorger

VAN DRIMMELEN TREKT ZICH TERUG | De in opspraak geraakte D66-prominent Frans van Drimmelen kondigt in een verklaring aan deze site aan dat hij na twintig jaar uit zijn adviesbureau Dröge en Van Drimmelen stapt. Hij betuigt spijt aan iedereen die hij heeft gekwetst, de vrouw die hij indringend heeft benaderd voorop. Maar hij distantieert zich van verwijten over machtsmisbruik en seksuele intimidatie.

69-JARIGE HARRIE WOONT IN STUDENTENHUIS | De Nijmeegse Harrie Doeleman is 69, maar woont al 25 jaar met veel plezier in een studentenkamer aan de Oranjesingel. De pensionado deelt keuken en sanitair met elf huisgenoten en geniet er met volle teugen van. „Hé Harrie, alles goed?” Ruben Salet geeft Doeleman een high five en ploft op de leren bruine bank. „Biertje?”, vraagt Doeleman. Salet past. „Koffie dan?” Nee, zegt Salet, hij hoeft even niks. „Dat is goedkoop”, lacht Doeleman.

JE AUTO ONTPLOFT EN JE KUNT HET NAVERTELLEN | Een lekkende gasfles achter in een geparkeerde auto heeft vanmorgen voor een enorme explosie gezorgd in de Korhoenlaan in Beuningen. De bestuurder zat op het moment van de klap in de auto en werd uit het voertuig geblazen, maar kan het wonderwel zonder ernstige verwondingen navertellen.

KONING BEZOEKT DRUGSCONTAINER IN WINSSEN |Koning Willem Alexander heeft woensdagmiddag een werkbezoek gebracht aan Gelderland. In Winssen, in het buitengebied van Beuningen, bezocht hij de boerderij van de familie Verploegen. Zij vertelden hem over de druk waaronder agrarische ondernemers kunnen komen, vooral als hun bedrijf geen rendabele toekomst heeft.

Volledig scherm Koning Willem Alexander krijgt uitleg in een 'drugscontainer' over de productie van drugs en bijbehorende gevaren. © PR

EXTRA BETALEN VOOR EERSTE BIERTJE? | Meer betalen voor je bekertje bier bij de Vierdaagse? Mooi plan maar het zal falen, zeggen critici. ‘Geen slimme keuze’. 50 cent extra voor het eerste biertje tijdens de Vierdaagsefeesten? De horeca gaat er onder protest mee akkoord. Ook uit de politiek klinken twijfels. ,,Van band naar band lopen met een bekertje in je handtas, dat is toch niet te doen?”

VAN LOGGE 120 NAAR BEWEEGLIJKE 65 KILO | Hij woog 120 kilogram, wat voor een vent van 1,62 meter heel veel is. Inmiddels is de teller teruggebracht naar 65 kilo. Een maagverkleining en hardlopen hebben Remy Pattiruhu uit Winterswijk een nieuw leven gebracht. Zondag loopt hij de halve marathon van Enschede.

SCHOOL ONTRUIMD OM BRAND IN PRULLENBAK | In het gebouw van het Ludger College in Doetinchem is woensdagmiddag een prullenbak op de wc in brand gevlogen. Dit zorgde voor een flinke rookontwikkeling in het schoolgebouw.

‘MOORDENAAR!’ | Luid gesnik, gesnotter en gejoel. De emoties liepen hoog op in de zoveelste rechtszaak rondom de moord op de 29-jarige Manuel Alvarez, wiens lichaam in stukken werd gezaagd en in koffers achtergelaten in een auto op een parkeerplaats in Dordrecht vorig jaar zomer. Het onderzoek is ‘nog steeds niet klaar’.

Volledig scherm Erik van Gruijthuijsen © anp MELD JE AAN ALS KRANTENBEZORGER EN ONTVANG 1000 EURO | Wie nu een krantenwijk neemt of een nieuwe collega aanmeldt, krijgt een bonus van 1000 euro die in drie termijnen wordt uitbetaald. Dagbladuitgeverijen DPG Media (De Gelderlander, AD, Volkskrant) en het Mediahuis (Telegraaf, NRC) hopen op die manier het ‘gigantische tekort’ aan bezorgers terug te dringen. ,,Het gaat om onwaarschijnlijke aantallen”, verzucht DPG-directeur Erik van Gruijthuijsen.



De bezorging van de krant, ook van het De Gelderlander, verloopt momenteel door een chronisch tekort aan bezorgers niet al te best. Door nijpende personeelstekorten krijgt 10 tot 20 procent van de lezers hun krant te laat of soms zelfs helemaal niet bezorgd. DPG Media en het Mediahuis bezorgen samen dagelijks zo’n 2 miljoen kranten. ,,Het gaat dus om heel veel mensen die hier last van hebben, en dat kan gewoon niet als je een abonnement op de krant hebt”, zegt Van Gruijthuijsen.

WE ZULLEN MOETEN WENNEN AAN KABAAL VAN F-35 | ,,De getallen maken u niet vrolijk.” Bert Kwast zei dat gisteravond in een bomvol gemeenschapshuis De Wilg in Wilbertoord namens de Koninklijke Luchtmacht. Hij windt er wat betreft de herrie van gevechtsvliegtuig F-35 geen doekjes om.

WERELDBEROEMDE FAY CLAASSEN GROEIDE OP IN NIJMEGEN | Zangeres Fay Claassen past steeds minder in een hokje: jazz, Nederlandstalige liedjes of songs van The Beatles geeft ze een eigen draai. Haar stem, fluisterzacht, dan weer vol stralende levensvreugde, brengt emoties teweeg. Ter ere van haar 25-jarig jubileum wandelen we door Nijmegen, waar ze opgroeide en waarnaar ze regelmatig terugkeert.

Volledig scherm Frans van Drimmelen / Fay Claassen. © Dröge en Van Drimmelen / Monique van der Lint