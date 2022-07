Nieuws gemist? Van Vleuten wint Tour de France • Verstappen wint ondanks spin spectaculaire GP Hongarije

VAN VLEUTEN WINT DE TOUR | Annemiek van Vleuten boekt haar tweede dagsucces en is de eerste eindwinnares van de Tour de France Femmes. Demi Vollering eindigt als tweede, zowel in de slotrit als in het algemeen klassement. De gele trui is voor Van Vleuten, de bolletjestrui voor Vollering en de groene trui voor Marianne Vos.

AANHOUDING VOOR STEEKPARTIJ | De politie heeft een verdachte aangehouden voor de steekpartij in Renkum waarbij zaterdagavond twee gewonden vielen. De 40-jarige Renkummer is aangehouden in Ede. Veel buurtbewoners kwamen naar de hoek van de Ds. Gewinweg en de Waterweg in Renkum. Ze reageerden erg geschrokken op wat er is gebeurd.

Volledig scherm Bij een steekpartij aan de Ds. Gewinweg in Renkum zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. © Gert Budding

VERSTAPPEN WINT GP HONGARIJE | Het was alweer de 28ste zege voor Max Verstappen in de Formule 1, maar volgens de WK-leider zelf was die in Hongarije één van zijn mooiste. Hij haalde de ene na de andere concurrent in en kon zelfs door een spin niet van de overwinning worden afgehouden. Zijn voorsprong bij het begin van de zomerstop: 80 punten. ,,Ik mag niet klagen.”

GEEN CHAOS OP WEEZE | De chaotische toestanden op Schiphol en andere luchthavens, met lange wachtrijen, gecancelde vluchten en zoekgeraakte koffers, bieden kansen voor het kleine regionale Duitse vliegveld Weeze. En volgend jaar zal dat effect nóg groter zijn, denken ze bij de vluchthaven net over de grens bij Nijmegen. Mensen die hun vakantie voor volgend jaar gaan plannen, zullen zeker kijken vanaf welke luchthaven ze willen vertrekken. ,,De luchthaven zal een criterium worden.”

VRACHTWAGENS BLIJVEN MAAR KOMEN | Ruim een half jaar ligt de provinciale weg door Sint Hubert er nu opgeknapt bij. Maar de problemen (lees: veel vrachtverkeer) zijn als vanouds, volgens aanwonenden. Ook de dorpsraad is kritisch. En de provincie? Die is wel tevreden. ‘Die planten en struiken verdoezelen het eigenlijke probleem.’

Volledig scherm De drukke passage van Sint Hubert voor het doorgaande verkeer zou na renovatie minder worden. Dat is niet gelukt Wat nu, vraagt het dorp af. © Ed van Alem

HACKELIJKE MOMENTEN DOOR E-BIKES | Het is deze zaterdagmiddag alle hens aan dek voor de obers in hartje Heerde. Ze lopen af en aan om de mensen op de stampvolle terrassen te bedienen. Ondertussen is het uitkijken geblazen. Voor je het weet word je bij het oversteken van de Dorpsstraat met dienblad en al aangereden. ,,Vooral de elektrische fietsen zorgen voor gevaarlijke situaties.’’

MARIAN IS NATURIST | Ja, de eerste keer bloot rondlopen op een naturistencamping voelt nogal ongemakkelijk. Maar Ewout, Marian en Diana krijgen er een gevoel van vrijheid en een relaxte, respectvolle omgeving voor terug. ‘Iedereen zit goed in z’n vel, hoe dat vel er ook uitziet.’

WEER MIS IN DE ‘BROKKENTUNNEL’ | In de Willemstunnel bij de binnenstad van Arnhem is zaterdag rond middernacht een ongeluk gebeurd. Drie auto’s kwamen door onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Alle inzittenden van de voertuigen kwamen met de schrik vrij. Wel liepen de auto’s schade op, een ervan is opgehaald door een bergingsbedrijf. Er gebeuren relatief veel ongelukken in de tunnel, al ging het na de opknapbeurt lang goed.

