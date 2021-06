Nieuws gemist? Varkensboeren willen blijven, Marilijn bleek allergisch voor prik en veroorzaakster valpartij Tour opgepakt

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van woensdag 30 juni.

ALLERGISCH VOOR VACCIN Mensen die wegens een allergische reactie op het coronavaccin geen tweede prik kunnen krijgen, hebben twee keer pech. Ze krijgen geen mogelijkheid volledig gevaccineerd te worden en het is lastiger of soms onmogelijk om nog naar het buitenland op vakantie te kunnen.En daar is niks aan te doen, heeft ook de 31-jarige Marilijn van Hees-van Bergen uit Nijmegen gemerkt.

VARKENSBOEREN WEIGEREN VERTREK Veel minder varkensboeren dan verwacht zijn bereid om vrijwillig te stoppen met hun bedrijf. Om toch genoeg huizen en wegen te kunnen bouwen, neemt het kabinet nieuwe stikstofmaatregelen. Zo gaat er 130 miljoen euro extra naar het uitkopen van (koeien)boeren in de buurt van natuurgebieden.

BELANG VAN KETI KOTI De maand van Keti Koti (ketenen gebroken) staat voor de deur. Op 30 juni worden de slachtoffers van de slavernij herdacht en vanaf 1 juli wordt de vrijheid gevierd. Waarom is het zo belangrijk om bij ons slavernijverleden stil te staan? En hoe vrij is de vrijheid die gevierd wordt eigenlijk echt? ,,Ik heb een Nederlands paspoort en mijn kinderen zijn hier geboren. Toch word ik soms als asielzoeker gezien en ook m’n kinderen horen er niet altijd bij, of worden onderschat.”

Volledig scherm Vier mensen vertellen over Keti Koti in Nederland © DG

BEMOEIENIS MET KAAG-DOCU D66-leider Sigrid Kaag heeft zelf niet aangedrongen op aanpassingen in de veelbesproken documentaire die de VPRO eerder over haar maakte. ,,Dat was niet mijn verzoek”, aldus Kaag. Daarnaast zegt ze niet te hebben geweten dat het campagneteam van D66 zich er wél mee bemoeide. Lees hier het hele verhaal terug.

WIET IN KRUIPRUIMTES Burgemeester Bruls mag volgende week de aangekondigde sluiting van twee drugswoningen in de wijk Zwanenveld doorzetten. De bewoners vochten de huisuitzetting aan bij de Arnhemse voorzieningenrechter, maar die stelt Bruls nu dus in het gelijk.

Volledig scherm Het komt steeds vaker voor: mensen die niet de zolder maar de kruipruimte van hun huis gebruiken voor de aanleg van een hennepkwekerij. Op de foto een kwekerij in het Brabantse Woensel. In de Nijmeegse wijk Zwanenveld gebeurde iets identieks. © fotopersburo Bert Jansen © fotopersburo Bert Jansen

DODELIJKE WEGVERSPERRING Een bizarre actie op de N325 bij Ubbergen deze week had fatale gevolgen kunnen hebben. Dat stelt Berg en Dals burgemeester Mark Slinkman. Onbekenden legden maandagnacht verkeersborden en een fiets midden op de weg. ,,Levensgevaarlijk”, zegt Slinkman. Check hier wat er allemaal op de weg lag.

FOUTJE TIJDENS BEELDBELLEN Een raadslid dat schaars gekleed op het scherm te zien was tijdens een digitale raadsvergadering, heeft tot tumult geleid in Veenendaal. Beelden waarin dit raadslid, een man, schaars gekleed in beeld kwam, zijn namelijk offline gehaald van de website van de gemeente.

MOLOTOV-COCKTAIL Bij juwelier Hosseini aan Plein 44 is vrijdagnacht een molotovcocktail naar binnen gegooid. Dat is duidelijk geworden na politieonderzoek. De drie daders gingen er eerst te voet vandoor en vluchtten vermoedelijk in een witte bestelbus. Veel inwoners van de binnenstad hoorden de enorme knal.

Volledig scherm De getroffen juwelierszaak aan Plein 1944 in Nijmegen de ochtend na de luide knal © DG / AN

17-JARIGEN KRIJGEN EEN SPUITJE Om het coronavirus verder te bedwingen kunnen ook gezonde tieners vanaf 12 jaar het Pfizer-vaccin krijgen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) vandaag besloten na advies van de Gezondheidsraad. Vanaf vrijdag 10.00 uur kunnen kinderen uit 2004 bellen voor een afspraak, daarna volgen dagelijks de jongere jaargangen.

VROUW OPGEPAKT IN FRANKRIJK De Franse politie heeft de vrouw, die zaterdag in de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk op 45 kilometer van de finish een massale valpartij veroorzaakte, opgepakt. Dat schrijft de Franse omroep RTL. Ze is vandaag in voorlopig hechtenis gezet in Landerneau.

Volledig scherm Valpartij Tour de France © AD