Nieuws gemist? Varkenspest Duitsland nachtmerrie Nederlandse boeren; wonen in Chinees restaurant

ANGSTBEELD VAN 1997 | Een nachtmerrie voor varkenshouders, zo noemt belangenclub van varkenshouders POV de uitbraak van Afrikaanse varkenspest aan de grens met Duitsland. De uiterst besmettelijke dierenziekte is ontdekt bij een bedrijf in Nedersaksen, op ongeveer 50 kilometer van Gelderland.

TANKSTATIONS ZONDER KLANT | Een maand na de Duitse accijnsverlaging op benzine blijft de tankende automobilist nog weg bij de Nederlandse grenstankstations. Voor Wilco Strijbosch van de Shell in ‘s Heerenberg is het een bekend beeld. ,,De focus ligt al lang niet meer op het tanken.”

GROENE TOPVROUW | Ze gaat gekleed in een appelgroen pak en dat lijkt meteen een statement van topvrouw Lidewij de Haas van Arcadis Nederland, een ingenieursbureau uit Arnhem met 2300 medewerkers. Vergroening, verduurzaming, dat is waar het bedrijf voor staat. Of het nu gaat om mobiliteit, water, milieu of gebouwen. Maar ook om een duurzame stad. ,,Het gaat in kleine stapjes, maar het gaat niet snel genoeg.’

KANTELWAGEN | Een tankwagen met het bijtende natronloog die dreigde te kantelen bij hotel Montferland in Didam. Het waren spannende uren voor gasten en personeel vrijdag. Een terugblik.

Volledig scherm Tankwagen met bijtende stof glijdt van oprit in Zeddam. Videostill. © News United

DIANA SLUIT | De beroemdste privéclub van Nederland gaat dicht. De eigenaren van Club Diana - vroeger Sauna Diana - zien er na 44 jaar seksbusiness in Zundert geen brood meer in, maken zij bekend. ,,Legaal valt er in deze branche niet langer te werken.”

Volledig scherm Een beeld van een kamer in seksclub Diana die eerder gemaakt werd. © Foto Cor Viveen

HET KAN DUS GROTER | De Russische president Vladimir Poetin is op zijn eerste buitenlandse reis sinds de invasie in Oekraïne terechtgekomen aan een onderhandelingstafel die nóg groter was dan die in het Kremlin. Het duurde niet lang tot de foto massaal rond ging op sociale media.

BOERENBLOKKADE | Mensen die maandag met spoed naar het ziekenhuis moeten, moeten langs boerenblokkades kunnen. Die oproep doet Mark van den Oever, leider van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF).

CHINEES PALEISJE | Het pand vervalt stukje bij beetje, maar Richard (33) voelt zich er de koning te rijk. ,,Vervallen? Ik heb géén idee waar je het over hebt.” Plannen om de voormalige Chinees bij Epse op te knappen zijn er voorlopig niet en dus is De Rozentuin voor deze tijdelijke bewoner de hemel op aarde.

HIJ ONTKENT ALLES | De man die door voormalig bondscoach Vera Pauw wordt beschuldigd van verkrachting is - zo vermoedt hij zelf - de 73-jarige oud-voetbaltrainer Piet Buter. De voormalige technisch directeur van FC Utrecht geeft toe dat hij in de jaren 80 een kortstondige affaire heeft gehad met de veertien jaar jongere voetbaltrainster, maar zegt dat er van verkrachting ‘absoluut geen sprake’ is geweest. ,,Dit komt voor mij en mijn gezin als een donderslag bij een heldere hemel”, vertelt Buter, zelf ook oud-bondscoach van de Leeuwinnen, tegen deze site. De aanrandingen en vernederingen waar oud-bondscoach Vera Pauw van de Oranje Leeuwinnen binnen de KNVB mee te maken kreeg, zijn slechts het topje van de ijsberg, stelt sportsocioloog Froukje Smits. ,,Masculien gedrag zit heel diep in de voetbalcultuur.”

Volledig scherm Piet Buter. © ProShots

HIJ KEERT TERUG | Luuk de Jong keert definitief terug naar PSV, zo hebben de speler en zijn vorige club Sevilla vanmiddag bevestigd. Verwacht wordt dat hij nog dit weekend al aansluit bij de selectie van Ruud van Nistelrooij.

Volledig scherm Luuk de Jong © EPA

ZE MAAKT EXCUSES VOOR HAAR UITSPRAKEN | Fractieleider Yola Hopmans van de VVD in Rheden oogst een storm van kritiek op uitspraken die ze over het Nederlandse slavernijverleden deed in de Volkskrant. Zo zei ze dat we ‘niet moeten vergeten dat de slavernij ons ook veel welvaart heeft gebracht’. De Rhedense VVD-fractie neemt daarvan openlijk afstand, Hopmans maakt excuses.