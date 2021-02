Nieuws gemist? Veel botbreuken door ijspret; avontuurlijk zwaantje drie keer gered door brandweer

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem: De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van zaterdag 13 februari.

OP DE EERSTE WEEKENDDAG VOL SCHAATSPRET hebben de ziekenhuizen in de regio een flink aantal mensen met heup- of polsbreuken moeten behandelen. Zo moest de afdeling spoedeisende hulp van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem een extra gipsmeester inzetten om de stroom te kunnen verwerken.

ONTELBARE VROUWEN TOONDEN ZICH IN HUN NAAKTHEID voor hun camera, van model Tatjana tot moeder Truus. Zelf hoeven Hans Toonen en Hans Wientjens niet zonodig met de billen bloot. Menig televisieprogramma trachtte het van oorsprong Boxmeerse fotografenduo aan tafel te krijgen, maar dat is niet echt hun ding. ,,Het moet niet over ons gaan, maar over ons werk”, zegt Toonen.

Volledig scherm K9 Pink Unit. Uit: H+H: Hans Toonen + Hans Wientjens. © Toonen-Wientjens Photography

NIET MEER PARKEREN IN DE BERM Automobilisten mogen hun auto in het Nationaal Park Veluwezoom voortaan niet meer parkeren in de wegberm. Dat hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden besloten. De Rozendaalse gemeenteraad neemt volgende maand een besluit over hetzelfde onderwerp.

BEDRIJVEN VERVUILEN EN DE OVERHEID BETAALT Vergeet het principe ‘de vervuiler betaalt’, dat de overheid zo bepleit. Althans waar het gaat om bedrijven. Vervuilers en eigenaren van vieze grond zouden 75 procent van de opruimkosten moeten betalen, maar daar komt in de praktijk weinig van terecht. Zie hieronder ook een video over dit onderwerp.

BEWONERS GASLOZE WONINGEN IN DE KOU Huurders van de gasloze woningen in Meijhorst zitten naar eigen zeggen al dagenlang in de kou en krijgen de thermostaat soms niet hoger dan 18 graden. Extra kachels en handdoeken voor de kozijnen moeten de vorst buiten de deur houden.

Volledig scherm Tamara Hermens woont met haar kinderen in een aardgasloze woning van Portaal in Meijhorst. © Paul Rapp

TAGHI DOET ZIJN VERHAAL Ridouan Taghi heeft sinds zijn aanhouding in Dubai gezwegen over de moorden waarvan hij wordt verdacht. Maar de politie weet inmiddels heel wat, dankzij zijn duizenden onderschepte chatberichten. Dit is het verhaal van Taghi. In zijn eigen woorden.

RUNDEREN STAAN VAST IN IJSKOUD WATER Negentien wilde Gallowayrunderen stonden sinds afgelopen donderdag vast in het ijskoude hoge water van de uiterwaarden bij Amerongen. Ze stonden op een wat hogere plek in een bosje en rondom was het water bevroren, daarom konden ze geen kant op. Gedurende de zaterdag werden de dieren gered.

Volledig scherm Mannen hakken in de uiterwaarden bij Wageningen ijs weg. In het wak gaan ze rustig zitten schaken. © Saskia Weijman van Hondenfotograferen.nl

MANNEN HAKKEN WAK EN GAAN SCHAKEN Kou? Wat is dat? Een viertal (vooralsnog) onbekende mannen heeft in het dichtgevroren stuk water van de uiterwaarde aan de Grebbedijk in Wageningen een stukken ijs uitgehakt. Ze zitten rustig in het ijskoude water een potje te schaken.

DE BRANDWEER HEEFT ZATERDAG VOOR DE DERDE KEER een jong zwaantje moeten redden in Druten. Het zwaantje was ’s ochtends op stap gegaan zonder zijn ouders. Hij was vanuit een groot wak het ijs opgeklommen maar kwam daar vast te zitten. Lees in ons liveblog hoe dat afliep.

Volledig scherm Voor de derde keer in drie dagen tijd hebben brandweerlieden een jong zwaantje teruggebracht naar ‘zijn wak’ in een waterpartij langs de Parkweg in Druten. © 112nieuwsgroep

HET RIVM HEEFT DE AFGELOPEN 24 UUR 4229 nieuwe coronabesmettingen genoteerd. Dat is meer dan het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen, dat nu op 3475 ligt. Dat getal is echter sterk beïnvloed door het winterweer. De teststraten waren zelfs enige tijd dicht. Er zijn 67 nieuwe coronasterfgevallen geregistreerd. Lees in ons liveblog terug hoe dat zich verhoud tot het weekgemiddelde.

OP DE A50 TER HOOGTE VAN HERNEN zijn zaterdag minstens twee vrachtwagens betrokken geraakt bij een, naar het zich laat aanzien, zwaar ongeval. Eén van de vrachtwagens is door de botsing gekanteld. De ander heeft een container verloren.

Volledig scherm Luchtfoto van het ongeluk op de A50 bij Hernen. © Persbureau Heitink

STEVEN SCHEFFER GAAT ELKE DAG KOPJE ONDER in zijn zwembad. Ook als het 10 graden vriest. Het dagelijkse koude bad versterkt het immuunsysteem in zijn strijd tegen kanker, daar is hij van overtuigd. Normaal duikt hij meteen het zwembad in. Maar voor het eerst deze winter moest Steven Scheffer deze week eerst een flinke ijslaag kapot trappen.

Volledig scherm Steven Scheffer neemt iedere dag een duik in zijn zwembad dus ook vandaag ondanks de vrieskou en de sneeuw. © Raphael Drent