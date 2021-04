Nieuws gemist? Veel kritiek op Rutte maar weg is hij niet en stadion heet één dag Sem Vijverberg

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem: De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van vrijdag 2 april.

VEEL KRITIEK OP MARK RUTTE | VVD-leider Mark Rutte stapt niet op en de Tweede Kamer stuurt hem ook niet weg. Wel werd een motie van afkeuring tegen Rutte aangenomen, nadat bekend werd dat hij het was die bij zijn gesprek met de ex-verkenners de naam van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt noemde. Rutte noemde die motie ‘een belangrijk politiek signaal’. Wat zich in de nacht van donderdag op vrijdag afspeelde in de Tweede Kamer lees je hier. Waarom Rutte niet zomaar weg is uit het Torentje? Dat wordt in dit bericht uitgelegd.

Volledig scherm Mark Rutte. © Mark Reijntjes

GEEN ASTRAZENECA ONDER DE 60 | Nederland legt het vaccineren van mensen onder de 60 jaar met het vaccin van AstraZeneca tijdelijk stil. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding is de melding van bijwerkingencentrum Lareb eerder vandaag dat een vrouw die het AstraZeneca-vaccin had gekregen, overleed aan een ernstige complicatie. Een verband met het vaccin staat overigens nog niet vast.

STADION SEM VIJVERBERG | Voor één dag heet het thuishonk van De Graafschap het Sem Vijverberg Stadion. De elftallen van De Graafschap en FC Dordrecht én de arbitrage dragen deze vrijdagavond bijzondere shirts, die herinneren aan het jongetje dat 15 jaar geleden vermoord in een bevroren vijver in Doetinchem werd gevonden.

Volledig scherm Voor een avond Stadion Sem Vijverberg. © Theo Kock

Volledig scherm Digitaal paasontbijt met Burgemeester Marcouch © Gerard Burgers BIJZONDER PAASONTBIJT | De ambulanceverpleegkundige wil graag weer haar werk doen zonder isolatiepak en mondkapje. De cafébaas wil weer gasten ontvangen.



En iedereen wil weer knuffelen met naasten.



Ahmed Marcouch hoort het de Arnhemmers zeggen die vrijdagochtend virtueel bij hem aanschuiven in het Duivelshuis voor een digitaal ontbijt.

De burgemeester van Arnhem grijpt Pasen aan om met zeven inwoners van zijn stad te praten over hoe zij het eerste jaar van corona hebben ervaren.

SAMEN WONEN IN ECODORP ZUIDERVELD | Wonen in Ecodorp Zuiderveld in Nijmegen betekent een bescheiden huis en zelf de handen uit de mouwen steken. Daartegenover staat veel gemeenschappelijk bezit zoals een grote tuin, een luxe badkamer en een gastenverblijf. De grootste rijkdom zit niet in de huizen, maar bestaat uit sociaal kapitaal.

STRAATCOACHES VOEDEN DE JEUGD OP | Jeugd die in de Cuijkse wijk De Valuwe overlast veroorzaakt. Emad Habouch (35), Kerem Kaya (31) en Lokman Diouani (30) proberen er als vrijwillige straatcoaches al een jaar wat aan te doen. ,,Het is een kwestie van opvoeden”, zegt het drietal, waarvan Habouch en Diouani een Marokkaanse achtergrond hebben en Kaya van Turkse komaf is.

Volledig scherm Straatcoaches Valuwe: Emad Habouch, Luqman Diouani en Kerem Kaya (vlnr) © Ed van Alem

AGENTEN AANGEVALLEN BIJ CAPITOOL | Twee agenten zijn vrijdagavond bij het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington gewond geraakt nadat een automobilist op hen inreed. De bestuurder is daarna neergeschoten en overleden, melden diverse media. Ook een van de agenten is aan zijn verwondingen bezweken.