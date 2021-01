Nieuws gemist? Veel meer coronabesmettingen en ‘orgasmes binnen minuut dankzij Nijmeegse vibrator’

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem, De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van donderdag 7 januari.

Het Amerikaanse Congres heeft officieel vastgelegd dat de Democraat Joe Biden de verkiezingen heeft gewonnen. Vicepresident Mike Pence heeft dit met een verklaring over de uitslagen van de kiesmannen geformaliseerd in een zitting van beide kamers van het Amerikaanse Congres. Ondertussen heeft Trump een ‘ordelijke machtsoverdracht’ beloofd. Wel herhaalde hij het oneens te zijn met de verkiezingsuitslag. Volg hier alle ontwikkelingen in ons liveblog.

Er zijn vandaag fors meer nieuwe coronabesmettingen vastgesteld: 9737. Dat zijn er 2609 meer dan gisteren. Gisteren nam het aantal ook toe, met 734. De stijging zet dus door. Het aantal van vandaag is het hoogste aantal sinds Tweede Kerstdag. Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 2756, 71 minder dan de vorige dag. Ernst Kuipers: ,,We lijken in ziekenhuizen licht over de top te zijn, die op 5 januari lag.” Volg het laatste coronanieuws hier.

Wie over de grens in Duitsland wil tanken, moet dieper in de buidel tasten. Brandstof in Duitsland is met ingang van 1 januari duurder geworden, doordat de Duitse overheid een CO2-heffing op benzine, diesel, gas en stookolie heeft ingevoerd.

De vrouw die in het Capitool is neergeschoten toen Trump-aanhangers het gebouw binnendrongen is aan haar verwondingen overleden. Het gaat om de 35-jarige Ashli Babbitt, een Trump-aanhanger en fervent tegenstander van het coronabeleid. Ze was vanuit San Diego naar Washington DC afgereisd om president Donald Trump te steunen, weten diverse Amerikaanse media. Beelden van het schietincident in het Capitool circuleren op internet.

Ashli ​​Babbitt.

In onze regio valt met name Ede op, met liefst 135 besmettingen: dat waren er gisteren 60. Ook Nijmegen (97) en Arnhem (92) laten veel hogere cijfers dan de afgelopen dagen. Ook in Bronckhorst (34) en Berkelland (39) zijn besmettingsaantallen die zich laten meten met de hoogste ooit in die gemeenten.

De zakelijke carrière van Oscar Heijnen begon met een enkel videobandje: een pornoversie van de populaire politieserie Miami Vice. Hoe kon hij bevroeden dat hij 25 jaar na die ene film met de titel ‘Miami Spice’ een prominente speler op de wereldmarkt voor seksspeeltjes zou zijn. ‘Alle orgasmes binnen een minuut’ dankzij Nijmeegse vibrator van Heijnen.

Marco Borsato.

Denise Boekhoff, die in de jaren 90 zeven jaar lang een relatie had met zanger Marco Borsato, is kwaad om verhalen in de bladen dat ze opnieuw een setje zouden zijn. ‘Wij worden nooit meer een koppel. Je leest het goed, nooit meer’, schrijft ze op Instagram. Na de breuk tussen Marco Borsato en Leontine afgelopen jaar, doen geruchten de ronde dat Borsato terug zou zijn bij zijn ex.

Een nieuw extern onderzoek naar seksueel wangedrag en intimidatie bij Toneelgroep Oostpool in Arnhem spaart geen van de betrokken leidinggevenden. Artistiek directeur en regisseur Marcus Azzini moet definitief vertrekken, meldt Trouw. De conclusies en aanbevelingen liegen er niet om: de artistiek leider moet definitief weg, de voorzitter van de raad van bestuur moet stoppen en de zakelijk leider, die al vertrokken was, valt ook het nodige te verwijten.

Recherche in het appartement na de schietpartij in Nijmegen.

De verdachte die nog voortvluchtig is na een dodelijke schietpartij in een woning in de Nijmeegse wijk Lankforst, is de vermoedelijke schutter. Dat bevestigt de politie aan De Gelderlander. Dinsdag werd een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats doodgeschoten. Naast de schutter waren er nog meer personen in de flat. Vier werden vrijwel direct aangehouden. Zij zitten nog vast.