Nieuws gemist? Veel pikante details in biografie van omstreden vakantieparkmagnaat Peter Gillis en Dafne Schippers zit in een flinke dip

FOUTEN IN HET ZIEKENHUIS | Bij ruim 20 procent van de patiënten die in de afgelopen twee jaar een ziekenhuis bezocht, ging iets bijna of helemaal mis, bij 13 procent ging echt iets fout. Artsen stelden een verkeerde diagnose, maakten fouten bij het verstrekken van medicijnen of de behandeling verliep niet goed.

SCHEIDSRECHTER MET DE DOOD BEDREIGD | De wedstrijd ESA-vv Dieren in de derde klasse A is zaterdagmiddag in de rust (1-3) gestaakt door scheidsrechter Andre Willems. Op weg naar de kleedkamer werd de arbiter bedreigd door een toeschouwer. ,,Bij het lopen richting kleedkamers riep iemand tegen mij: ‘Ik schiet je kapot’. Het was één persoon, er liepen wel meerdere mensen bij”, vertelde Willems. Hij besloot na overleg met zijn collega's en de bestuursleden van de clubs om de wedstrijd te staken.

WAT IS ER AAN DE HAND MET DAFNE SCHIPPERS? | Altijd was Papendal de basis van Dafne Schippers, van haar grootste successen tot haar grootste teleurstellingen. Tot nu. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter, voor wie de Olympische Spelen een teleurstelling werden, verlaat Papendal en coach Bart Bennema, bevestigen meerdere bronnen. Ze zal voorlopig gaan trainen bij Wigert Thunnissen in Haarlem. Wat is er verkeerd gegaan met de ooit zo succesvolle atlete? Lees hier een uitgebreide analyse.

Volledig scherm Dafne Schippers in actie op de Olympische Spelen in Tokio, afgelopen zomer. © ANP

LIMBURGSE VOETBALRELLEN | De Regiegroep Voetbal en Veiligheid, waarin de KNVB, burgemeesters, politie en justitie zitten, komt maandag bijeen voor een extra overleg vanwege de rellen in stadion De Geusselt in Maastricht tijdens de wedstrijd MVV - Roda JC op vrijdagavond, waarbij gewonden zijn gevallen in het publiek en bij de politie. Tien verdachten zijn inmiddels gearresteerd.

Volledig scherm Rellen in de Geusselt, vrijdagavond. © ANP

ONRUST IN OVERSTEGEN | Een taxibus is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgebrand aan de Houtsmastraat in de Doetinchemse wijk Overstegen. De fietser, die de brand meldde, ging ervandoor toen hij de sirenes hoorde. Naar hem is de politie op zoek. Het is al langere tijd onrustig in Overstegen.

AUTO RIJDT WATERPUT IN PUIN | Amper twee maanden je felbegeerde rijbewijs in het bezit en dan met de auto van je ouders in Ootmarsum een eeuwenoude waterput compleet in puin rijden. Het overkwam een 19-jarige inwoonster van Denekamp. Met haar moeder naast zich op de passagiersstoel dacht ze dat ze zich had vast gereden op de Walstraat in de oude binnenstad.

Volledig scherm De waterput in Ootmarsum ligt aan gruzelementen. © Alphons Weierink

BULTRUGWALVIS GESPOT | Voor de Nederlandse kust is een bultrugwalvis gespot. 18 oktober is de eerste keer dat mensen het volwassen exemplaar van een afstandje zagen en daarna liet hij zich nog wat vaker zien. Momenteel is hij veel te zien in de Noordzee tussen Camperduin en het kustplaatsje Petten.

PETER GILLIS DOET EEN BOEKJE OPEN | Wekelijks kijken er gemiddeld zo’n zeven- tot achthonderdduizend mensen naar het kleurrijke leven van vakantieparkenmagnaat Peter Gillis op SBS6. Al zijn avonturen staan nu ook in een onthullend boek dat dinsdag 2 november uitkomt. En daarin neemt de eigenaar van onder meer Vakantiepark Arnhem geen blad voor de mond. Hij had een ‘rotjeugd’, ging vreemd en zoon Ruud was depressief. Bovendien ging het ook financieel niet altijd voor de wind. Lees hier een bloemlezing van wat bijzondere passages uit het boek.

Volledig scherm Peter Gillis. © Rene Manders/DCI Media

NIEUWE BEREN IN OUWEHANDS | De reis duurde iets langer dan gedacht, maar afgelopen nacht zijn de bruine beren Ljalja en Malysh toch aangekomen in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Daarmee is hun erbarmelijk bestaan in Oekraïne voorbij.