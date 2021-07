Nieuws gemist? Verbijstering om leugens van Doetinchems raadslid en verdwaalde ree loopt op perron van station Nijmegen

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem! De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van vrijdag 2 juli!

OVERLEDEN DOOR GRASSPRIET | Damy van Bronkhorst en Laura Peet uit Lichtenvoorde moesten vorige week afscheid nemen van hun hond Ayla. Het dier stierf door een zogeheten grasaar, een scherpe grasspriet die door de huid van een hond kan dringen en ontstekingen veroorzaakt. Dierenartsen waarschuwen honden- en kattenbaasjes om extra alert te zijn op deze gevaarlijke bermplant: ,,Deze smerige dingen zijn sluipmoordenaars.”

Volledig scherm Damy en Laura met hun Ayla. © eigen foto

DELTAVARIANT RUKT OP | De deltavariant van het coronavirus is in de regio Nijmegen al met afstand de meest voorkomende variant van het virus. Uit snelle laboratoriumtesten op 1 juli bleek dat van alle besmettingen 74 procent van de ‘Indiase variant’ was. Dat is veel meer dan gezondheidsinstituut RIVM tot nu gevonden heeft. Daar werd deze week nog gesproken over 10 procent. Arts-microbioloog Bert Mulder van het Nijmeegse Canisius-Wilhelmina denkt dat het een goed idee is om 60-plussers snel een derde prik te geven.

VAN DER POEL MAAKT WEER INDRUK | Matej Mohoric heeft op schitterende wijze de zevende etappe van de Tour de France gewonnen. De Sloveen was de beste van een omvangrijke kopgroep in een spectaculaire heuvelrit. Mathieu van der Poel was mee in de aanval en behield de gele trui na een boeiende strijd met Wout van Aert. Jumbo-Visma-kopman Primož Roglič was de grootste verliezer van de dag. De Sloveen, die in een eerdere etappe hard ten val kwam, verloor kostbare minuten op de leiders van het algemeen klassement.

Volledig scherm Mathieu van der Poel en Wout Van Aert tijdens de etappe van vandaag. De aardsvijanden waren smaakmakers in een prachtige rit. © BELGA

POLITIE KRIJGT SLEUTELS ‘FEESTFLATS’ | Verhuurder SSH& gaat hard optreden in twee overlastgevende studentenflats in Nijmegen-Oost. Bronnen van ergernis zijn onder meer harde muziek, feestjes tot laat in de nacht, rondslingerend afval en de brandveiligheid die in gevaar komt door overvolle gangen. SSH& neemt nu maatregelen. Er wordt voortaan actief gecontroleerd en indien nodig boetes uitgedeeld. De politie heeft zelfs een sleutel gekregen om toegang te krijgen tot de panden én de gangen. Studenten zijn boos en voelen zich aangetast in hun privacy.

VERBIJSTERING OM LEUGENS RAADSLID | Gemeenteraadslid Henri-George ‘HG’ Moïze de Chateleux moet de beschuldiging dat hij leugens vertelt, ontkrachten. Dat wil de Doetinchemse burgemeester Mark Boumans. ,,Als het artikel klopt, dan schaadt dat het vertrouwen in dit raadslid, maar ook het aanzien van de politiek.” In een artikel dat De Gelderlander gisteren publiceerde, werd HG ontmaskerd als iemand die het niet zo nauw neemt met de waarheid.

SLACHTHUIS VOORLOPIG DICHT | Het slachthuis Gosschalk in Epe moet van toezichthouder NVWA vanaf morgen voorlopig de deuren sluiten. Dat meldt landbouwminister Carola Schouten. De Tweede Kamer had eerder deze week aangedrongen op sluiting, nadat op beelden te zien was hoe dieren in de slachterij ernstig werden mishandeld door het personeel. Het slachthuis kwam in opspraak nadat videobeelden uitlekten waarop te zien was hoe medewerkers dieren gruwelijk mishandelden. Fastfoodketen McDonald’s stopte daarop met de afname van vlees bij Gosschalk.

REE PARADEERT OVER PERRON | Een bijzonder moment voor mensen die vrijdagmiddag op het station van Nijmegen stonden te wachten op hun trein: een ree huppelde over de perrons. Het beestje liep langs een prullenbak en naast de treinen over de perrons. Het is niet bekend waar de ree vandaan kwam of hoe het op het station terecht kwam. Het dier is nergens ingestapt.