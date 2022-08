Nieuws gemist? Verdachte schietincident Nijmegen had twee vuurwapens • Amalia gaat niet bij corps • Gifgroene Maas

HITTEPLAN | Het Nationaal Hitteplan gaat vanaf morgen weer in en geldt voor alle provincies. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) besloten na overleg met weerinstituut KNMI. De komende dagen wordt het warm en is de kans op een hittegolf groot. Daarom blijft het plan waarschijnlijk actief tot na het weekend.

VERDACHTE SCHIETINCIDENT NIJMEGEN HAD TWEE VUURWAPENS| Buurtbewoners van verslavingsinstelling Iriszorg aan de Tarweweg in Nijmegen zijn geschokt door het schietincident van afgelopen maandag. Een gewapende man bevond zich toen in de wachtruimte van de polikliniek van de zorginstelling. Volgens de politie had hij twee vuurwapens bij zich. Michael Woerdman filmde een deel van de schietpartij.

BRANDSTICHTING IN FRUITSTAL DOOR GEFRUSTREERDE WERKNEMER | Lange dagen, geen loon voor overwerk en dan ook nog boze Poolse inhuurkrachten die hem te lijf gingen. Een explosieve mix voor een ex-werknemer van fruitbedrijf De Streeckerij in Wadenoijen zo stelde de verdachte, waarna hij exact één jaar en vier dagen geleden een gebouwtje bij de fruitstal liet uitbranden.

GIFGROENE MAAS BIJ CUIJK | Fris oogt het niet, maar een bijzonder schouwspel is het zeker. De Maas kleurt sinds kort gifgroen bij Cuijk. Oorzaak: blauwalg. Dat de bacterie opduikt in de Maas, is mogelijk de voorbode voor veel meer wateren die zullen transformeren in ‘groene soep’. Pootjebaden en zwemmen in het water wordt afgeraden.

Volledig scherm Cuijk: 08-08-2022 DGfoto; De Maas bij Cuijk kleurt groen. © Ed van Alem

BESTELKNOP BOL.COM VOLDOET NIET AAN EISEN | Een uitspraak van de kantonrechter in Amsterdam heeft mogelijk grote gevolgen voor Bol.com en andere webwinkels. Volgens de rechter voldeed de bestelknop van Bol.com namelijk niet aan de vereisten. Een consument die nog een rekening van 200 euro had openstaan bij de webwinkel, hoefde die van de rechter daarom niet te betalen.

JASPER CILLESSEN WIL MET NEC EUROPEES VOETBAL HALEN | Jasper Cillessen begint boordevol ambities aan zijn tweede periode bij NEC. De 33-jarige doelman uit Groesbeek wil naar het WK en met de Nijmeegse club Europees voetbal behalen. ,,Als de bondscoach het niet had zien zitten, was ik hier waarschijnlijk niet geweest”, zegt de nieuwe aanwinst.

ACHTERHOEKER DIE AFVAL DUMPTE VOOR SNELRECHTER | De 42-jarige verdachte uit Mariënvelde, die op heterdaad betrapt werd tijdens het boerenprotest op 28 juli bij Westendorp, staat donderdag voor de ‘snelrechter’ in Arnhem. Dat heeft de rechtbank Gelderland bekendgemaakt. De Mariënvelder maakte die donderdag volgens de politie deel uit van een groep die met zo’n dertig trekkers de op- en afrit van de 18 blokkeerden.

SCHIPPER MOET EXTRA GOED OPLETTEN | Door de lage waterstand van de rivieren moeten schippers goed sturen. Daniël Langius, schipper van de Messina, stuurt zijn 135 meter lange binnenvaartschip met een timmermansoog door de diepe stukken van de rivieren. Met name op de Waal komt het aan op zijn stuurmanscapaciteiten. De Gelderlander voer een stukje mee tussen Tolkamer en Nijmegen.

AMALIA GAAT NIET BIJ CORPS | Prinses Amalia ziet op dit moment af van lidmaatschap van het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (ASC/AVSV). Of dit voor haar gehele studententijd zal gelden is onduidelijk. Ook wil de RVD niet ingaan op de beweegredenen van Amalia om op dit moment geen lidmaatschap aan te vragen. Recent ontstond er ophef over een video die online verscheen van de viering van het 34e lustrum van ASC/AVSV.

DRIE VAN DE VIER GEWONDE ARBEIDSMIGRANTEN VELP ONTSLAGEN UIT ZIEKENHUIS | Drie gewonden van de brand in het arbeidsmigrantenhuis aan de Willemstraat in Velp hebben het ziekenhuis weer verlaten. Eén van de slachtoffers met botbreuken moest langer blijven. De voormalige groentewinkel op de hoek van de Willemstraat en de Hugo de Grootstraat in Velp is totaal verwoest door de brand. In het pand zaten volgens de beheerder 34 arbeidsmigranten.