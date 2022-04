Nieuws gemist? Verdachte schietpartij McDonald’s is 32-jarige vader uit Rozendaal en Tijl Beckand ‘gaat vreemd’ met eigen vriendin

INGESTORT Een huis in Oldenzaal is maandagochtend ingestort na een gasexplosie in de kelder. Al snel zijn twee personen uit de woning gehaald. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis in Enschede gebracht. Rond half twee werd een derde slachtoffer bevrijd, alle drie de slachtoffers zijn volgens burgemeester Patrick Welman buiten levensgevaar.

Volledig scherm Het ingestorte huis. © Robin Hilberink

SCHIETPARTIJ MAC De man die vastzit voor het doodschieten van twee broers in de McDonald’s in Zwolle blijkt een 32-jarige ondernemer uit Rozendaal te zijn. Dat bevestigen bronnen aan deze site.

Bij de schietpartij in het familierestaurant kwamen woensdagavond de twee broers Ali (57) en Hüseyin Torunlar (62) om het leven. Enkele uren na de beschieting meldde de Rozendaler zichzelf als schutter bij de politie. Waarom hij in een vol restaurant de broers doodschoot, is nog niet bekend. Het lijkt er op dat deze man de schutter is, zo liet het Openbaar Ministerie weten.

OOK TWEEDE VROUW GEWURGD Twee keer al zou de 74-jarige Wiel F. uit het Limburgse Grevenbicht zijn echtgenote gewurgd hebben, uit schaamte voor zijn schulden. Dat stelde het Openbaar Ministerie (OM) vandaag voor de rechtbank in Maastricht. Het OM eiste voor het wurgen van zijn tweede echtgenote 14 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Ook hun hond doodde hij volgens het OM.

Hij zat eerder al een celstraf van acht jaar uit voor het wurgen van zijn eerste echtgenote in 1997. Ook toen zat hij diep in de schulden omdat hij meer geld uitgaf dan hij had.

FILMFESTIVAL Bij Go Short, het internationale festival voor korte films in het Nijmeegse filmhuis LUX, worden maar liefst 249 films vertoond. Hoe zie je door de bomen nog wat bos? Wij helpen je.

Volledig scherm Drukte rond filmhuis LUX bij een van de eerdere edities van Go Short. © Go Short/Mario Ruiz

EIGEN VRIENDIN De afgelopen dagen gaat een video rond op internet van een zoenende Tijl Beckand in een discotheek in Groningen. Op social media wordt de RTL-presentator door verschillende mensen flink aangepakt. De vrouw met wie Beckand echter staat te zoenen is zijn eigen vriendin.

HAVANA AAN DE WAAL IN GEVAAR? Komt er in Nijmegen een coalitie van GroenLinks, Stadspartij Nijmegen, D66 en de PvdA? Dat is het advies van informateur Heleen de Boer, die maandag een eindrapport over de coalitievorming heeft uitgebracht. GroenLinks, PvdA en D66 gaan graag het gesprek aan, maar de Stadspartij is kritisch.

Volledig scherm © David van Haren