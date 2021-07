Nieuws gemist? Verdachten aanslag Peter R. de Vries woonden in Gelderland en zoektocht naar vrouw die 8 miljoen stal

OPGEPAKT NA OPRUIENDE TWEET Rapper Convex Kafka, de artiestennaam van Bouke van der Vrugt, is gisteravond aangehouden na een opruiende tweet. De controversiële Deventer rapper stelde daarin de vraag of ‘Taghi & Co niet beter achter Hugo of Mark aan konden gaan in plaats van Peter R. de Vries.’ Vrij snel verwijderde Kafka de tweet. Later op de avond werd hij opgepakt.