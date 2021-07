Nieuws Gemist? Verdriet om op A12 verongelukte Oussama (20) en video vriendinnen op terras gaat viral

VERDRIET NA DRAMA OP A12 Twee jonge mannen raakten dit weekend de vangrail op de snelweg A12 bij Ede. Ze stapten uit de auto, maar werden vervolgens aangereden. De 20-jarige Oussama overleefde het niet, zijn vriend raakte zwaargewond. Er is inmiddels een actie opgezet om de begrafenis van de jonge Nijmegenaar te betalen. Lees hier meer.



TONPRATER-ZAAK Carli A. berust in zijn gevangenisstraf voor de gewelddadige dood van de bekende carnavalsartiest Frank Schrijen uit Boxmeer. De asielzoeker uit Trinidad en Tobago kreeg in februari dit jaar 16 jaar cel. Hij gaat niet meer in hoger beroep.



PLASTIC BAN RAAKT FRIETJE Rietjes, bestek en wattenstaafjes van wegwerpplastic zijn sinds dit weekend verboden. Snackbars en supermarkten moesten een deel van hun assortiment en verpakkingen vervangen. ,,De kans is groot dat een bakje friet duurder wordt.’’ Lees meer.



RONALDO OP VAKANTIE Hoe dat eruit ziet voor de stervoetballer van Juventus en Portugal? Nou, begin eens met een jacht van 6 miljoen euro. Lees meer.

Volledig scherm Cristiano Ronaldo rust op het dek van zijn luxe jacht uit na een zwaar seizoen. © Brunopress

BOER IN HET NAUW Een groot deel van de landbouw in Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel moet verdwijnen als Nederland wil voldoen aan aangescherpte stikstofregels. Dat stelt het Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het zou een ‘ongekende transformatie van het landelijke gebied in Nederland’ zijn. Lees hier meer.



BOER IN ACTIE Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) wil woensdag op vier plekken in het land in protest komen, waarvan Arnhem en omgeving er één is. ,,Het zal een groot effect hebben op de Nederlandse economie”, zegt FDF-voorman Mark van den Oever uit Sint Hubert. Zijn collega Bart Kemp van Agriactie, dat woensdag protesteert in Den Haag, zegt dat hij en andere boeren er moe van worden dat nu voor de zoveelste keer alleen in de richting van de boeren wordt gewezen om milieuproblemen op te lossen.

CORONA-UPDATE Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is afgelopen dag gestegen naar 110. Op basis van één dagcijfer kunnen niet direct conclusies worden getrokken over de trend, maar de stijging is wel de grootste sinds 5 mei. Ook het aantal positieve coronatests blijft toenemen. Vergeleken met vorige week is het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen bijna verdrievoudigd. Lees bij in ons liveblog.



VACCINS COMBINEREN KAN Er is geen bezwaar tegen om mensen die een eerste vaccinatie met het Covid-19-vaccin van AstraZeneca hebben gekregen, als tweede dosis het vaccin van BioNTech/Pfizer te geven. Een vaccin van Pfizer na AstraZeneca, levert volgens de Gezondheidsraad op zijn minst net zoveel antistoffen op of meer.



ANDERHALVE METER? Zonder mondkapje lijken we ook de anderhalve meter te zijn vergeten. In de kroeg, in de supermarkt of bij een verjaardagsfeestje, overal kruipen we weer naar elkaar toe. Hoe kan het dat we daar met z’n allen ineens zo’n lak aan hebben?



GEMEENTEHUIS ONTRUIMD Het gemeentehuis in Cuijk is maandagmiddag ontruimd vanwege ‘een dreigende situatie’. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er een bedreiging is geuit aan het adres van de gemeente. Volgens de gemeente zijn de naam en achtergronden van de bedreiger bij de politie bekend.

Volledig scherm Politie bij het gemeentehuis in Cuijk na de ontruiming. © SK-Media

MONSTERWESP De Aziatische hoornaar breidt zich uit over Nederland. Inwoners worden opgeroepen om ogen en oren open te houden voor de gevreesde ‘monsterwesp’. Er werden afgelopen jaar in heel Nederland liefst zeventien nesten gevonden. De laatste vondst, in Veenendaal, is de meest noordelijke ooit in Nederland en dat baart zorgen. Lees meer.



GROTE BORSTEN-FAN Buurtbewoners willen af van een buurman die drie keer masturberend c.q. ‘masserend’ in zijn tuin werd gezien. Hij had bovendien op zijn tuinstoelen de tekst ‘Ik houd van grote borsten’ geplakt. En een variant daarop: ‘Ik wil graag grote borsten zien.’ Omdat er volgens woningbouwcorporatie een volksgericht dreigt, eiste de corporatie vanmiddag in kort geding ontruiming van de huurwoning in Vriezenveen. Lees het verhaal hier.



NAT TERRASJE Dat was schrikken: het doek van de parasol boven het Apeldoornse terras waar Laura de Vries met haar vriendinnen zat, scheurde precies tijdens een hoosbui. Toevallig was één van de vrouwen net aan het filmen. Het hilarische filmpje ging vandaag viraal dankzij onder meer Dumpert.nl.

