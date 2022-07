Nieuws Gemist? Verdriet om zwaar verwaarloosde hond en de Zwarte Cross in 100 foto’s

SCHIETPARTIJ IN BEACHCLUB | Twee Nederlandse mannen van 32 en 26 zijn door de Spaanse politie opgepakt omdat zij worden verdacht van de wilde schietpartij in een drukbezochte beachclub in Marbella, bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Lees meer.



GOEDE VIBE | De Zwarte Cross is trots op 98 procent van de mensen die afgelopen weekend naar het festival zijn gekomen. ,,In grote lijnen ging het goed. Er hing een goede vibe, mensen waren vrolijk en goed te pas. Maar helaas zitten er ook altijd wel een paar etterbakken tussen.” Dat zegt festivaldirecteur Ronnie Degen.



DE ZWARTE CROSS IN HONDERD FOTO’S | Vier dagen lang was het één groot feest op de Zwarte Cross. Het evenement trok na twee jaar afwezigheid zo’n 230.000 bezoekers. Ben jij nog aan het bijkomen van al het feestgedruis? Dan is dit het moment om na te genieten met ruim honderd foto’s van de Zwarte Cross 2022!

DEEN WIL DE NIEUWE OPENDA ZIJN | Nikolai Baden Frederiksen wil een volgende stap zetten bij Vitesse. Dat betekent meer meters maken én meer scoren. Want iemand moet de leegte vullen die Loïs Openda achterlaat.



EERSTE TROPISCHE DAG | We hebben de officiële eerste tropische dag van het jaar te pakken. In De Bilt werd het om 14.20 uur 30,1 graden, meldt het KNMI. Ondertussen nemen PostNL, afvalinzamelaars en maaltijdbezorgers maatregelen voor morgen vanwege de verwachte hitte. Lees bij in ons liveblog.



EXPLOSIE EN VUURBAL | In een woning en een schuur aan de Waalbandijk in Ochten is zondagmiddag een grote brand uitgebroken. Daarbij is ook een explosie geweest. De bewoner van het pand is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Lees meer en bekijk de beelden.

HET VERDRIET VAN LENT | Geen wandelaars en feestjes in Lent dit jaar. Met de afgelasting van de eerste wandeldag gaat de Vierdaagse voor het derde jaar op rij aan Nijmegen-Noord voorbij. Gevolg: balende inwoners en ondernemers die met een fikse partij eten en drinken zitten. Lees meer.



OOSTERHOUTSEDIJK IS (EN BLIJFT) DICHT | Principiële Vierdaagsewandelaars die de afgelaste route dinsdag toch willen lopen, hebben een probleem: de Oosterhoutsedijk is afgesloten. En blijft dat ook.



TIENTALLEN DINSDAGLOPERS VERWACHT | Ondanks dat een dikke streep staat door de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse vanwege de hitte, gaan enkele tientallen mensen tóch lopen. Dat verwacht marsleider Henny Sackers.

ZWAAR VERWAARLOOSDE HOND | Lopen kon de 14-jaar oude bordercollie niet meer. En het dier had ook nog een vervilte vacht en ernstige ontstekingen. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) nam de Veenendaalse hond meteen mee naar de dierenarts, maar ook die kon niets meer doen voor het beestje.



BIJTVLIEGJES VALLEN AAN | Een rondje suppen eindigde voor Rotterdammer Matthijs Klamer (30) vorige week in een pijnlijk avontuur. Hij werd te grazen genomen door een zwerm ‘zwarte bijtende vliegjes’. Het resultaat? Twee gezwollen enkels, een dikke knie én enorme bulten op zijn armen. Hij wil iedereen waarschuwen. ,,Dit gun ik niemand.’’



EUROPA VRAAGT KACHELOFFER | Europa wil steun van huishoudens in de gasoorlog tegen Poetin. Door de verwarming (op maximaal 19 graden) en de airco (max 25 graden) allebei wat lager te zetten, besparen we gas. In kantoren, winkels en publieke gebouwen kan een thermostaatstand van 19 graden zelfs verplicht worden opgelegd.

