Nieuws gemist? Verdwaalde dino opgehaald • Niels gaat iedere maand naar Disneyland Parijs

POLITIE POSEERT MET WAPENS | Hoe gepast is het als agent vrolijk met een nepwapen te poseren én daar een foto van te plaatsen op sociale mediakanalen van de politie? Zeker als je net een serieuze arrestatie om datzelfde wapen hebt verricht? Volgens deskundige Marcel Becker bestaat altijd ‘een zekere spanning’ als je agenten online eigen verantwoordelijkheid geeft.

IEDERE MAAND NAAR DISNEYLAND | Hij verbleef ruim 250 dagen in Disneyland Paris en tóch ontdekt Niels van Eijkelenburg (41) daar nog iedere keer iets nieuws. Vindt hij even tijd, dan reist hij af naar Frankrijk en dwaalt hij met zijn vrouw en kind door het park. Met zijn Instagramaccount bereikt hij tienduizenden mensen.

DROOGTE | Vanwege de lage waterstand in de Waal zijn de voet/fietsveren Beuningen-Slijk-Ewijk en Druten-Dodewaard al weken uit de vaart. Schipper Koos van Dijke verwacht niet dat ze dit seizoen nog gaan varen. De fietsers moeten omrijden.

NACHTZUSTER IN OCHTENDJAS | In ochtendjas en met pantoffels aan lijkt het alsof ze zo naar bed gaat. Of ze nog even voor het slapen gaan een kopje warme melk haalt. Toch loopt nachtzuster Wilma Naberhuis (62) niet met dat doel door de gangen van het verzorgingshuis Huize Herfstzon. Ze is aan het werk. Want die ochtendjas en pantoffels maken sinds kort onderdeel uit van haar werkkleding.

NOG MEER GETOUWTREK OM ARCHIE | Het getouwtrek om het leven van de hersendode Britse tiener Archie Battersbee gaat verder. De ouders van de 12-jarige jongen willen niet dat de artsen hem van de beademing halen en zijn opnieuw naar de hoogste rechtbank van het land gestapt in de hoop dat de opperrechters een uitspraak van een lagere rechtbank vernietigen.

WERKSTRAF VOOR VITESSE-SUPPORTER | Een 19-jarige Velpse supporter van Vitesse moet voor straf 150 uur werken. Hij was enkele maanden geleden betrokken bij de mishandeling van twee stewards tijdens de voetbalwedstrijd van Vitesse tegen SC Heerenveen.

MOEDER EN DOCHTER | De twee vrouwen, die gisternacht betrokken waren bij het drama op de N18 bij Haaksbergen, zijn een moeder en haar 36-jarige dochter. De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf en of er een derde persoon bij betrokken is. De twee verkeerden in financiële problemen en in voor buren ongrijpbare, hogere sferen.

AMSTERDAMSCHE CORPS OPENT | Het Amsterdamsche Corps gaat na de controversiële lustrumviering gehavend verder. Met twee bestuursleden minder zijn de inschrijvingen voor nieuwe leden vandaag – een week later dan gepland – van start gegaan.

TIENDUIZENDEN DUIVEN KWIJT | Er voltrekt zich een drama in de internationale duivenwereld. Van de 26.000 bij een vlucht uit het Franse Narbonne geloste duiven zijn er nog maar 5000 teruggekeerd. De andere vogels zijn de weg volledig kwijtgeraakt tijdens een onweer. Duivenmelkers - ook Nederlandse - zijn niet alleen hun duiven kwijt, maar ook een hoop geld én jaren werk. Hoe kon dit gebeuren?

DINOMAN MELDT ZICH | Wie heeft toch die grote blauwe, pluchen dinosaurus in de berm langs de weg gedumpt in het Nijmeegse stadsdeel Lindenholt? Dat is bekend nu de ‘dinoman’ zich heeft gemeld. Riny Albers uit Lindenholt heeft het dier in de berm neergezet.