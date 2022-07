Nieuws Gemist? Verkeersdoden in Beek en Laag-Soeren • Droogte doet woonboot-bewoners pijn

PROVINCIE HEEFT BOERDERIJ IN DE AANBIEDING | Te koop: een biologische boerderij in Doornspijk, met twee woningen en ruimte voor 240 melkkoeien vlakbij het Veluwemeer, waar stikstof uitstoten praktisch geen probleem is. Voor deze moderne boerderij maakte de provincie anderhalf jaar terug 13 miljoen euro over en nu wil Gelderland er weer van af als onderdeel van de aanpak stikstof.



BEERTJE IS THUIS | Opluchting bij Charlotte van Haren (26) en haar vriend Roy (29) uit Nijmegen: hun hond Beertje is weer thuis. Het stel heeft de veertien weken oude pup zaterdagmiddag opgehaald in Arnhem, nadat het dier in de nacht van donderdag op vrijdag werd gestolen.



‘ERNSTIG ONGEVAL’ | Een 69-jarige man uit Dieren overleed zaterdagochtend bij een frontale botsing op de Harderwijkerweg in Laag-Soeren overleden. Vijf anderen raakten gewond. De politie spreekt van een ‘ernstig ongeval’. Meerdere traumahelikopters werden opgeroepen.



Beelden van de situatie kort na het ongeluk:

PROTHESES KWIJT | De gehandicapte profskateboarder Felipe Nunes uit Brazilië zit al drie weken zonder zijn beenprotheses, omdat KLM de koffer waar die in zaten, is kwijtgeraakt op een vlucht van Kopenhagen. ‘Alsjeblieft KLM, ik heb mijn protheses nodig’.



GETUIGE VERDWENEN | Een 40-jarige asielzoeker zit al bijna twee jaar in voorarrest na een steekpartij op het asielzoekerscentrum Grave in Velp in 2020. Het duurt zo lang omdat een cruciale getuige van de aardbodem lijkt te zijn verdwenen.



VIERDAAGSE-TERUGBLIK | Vier, pardon, drie dagen wandelen. En zeven dagen feest. Nijmegen had deze week zo’n 1,5 miljoen feestvierders op bezoek, en zo’n 40.000 wandelaars. Los van die ene wandeldag die niet doorging, was het alsof de tijd drie jaar had stilgestaan. Lees onze terugblik en check de tops én flops van de Vierdaagsefeesten.



Bekijk hier onze officiële aftermovie:

20-JARIGE OVERLIJDT BIJ NACHTELIJKE AANRIJDING | Een 20-jarige man uit de gemeente Berg en Dal overleed afgelopen nacht bij een ongeval op de Nieuwe Rijksweg in Beek. De politie hield een automobilist (40) uit Groesbeek aan. Bij de aanrijding in het Gelderse dorp was één voertuig betrokken, aldus de politie. ‘Het slachtoffer zat niet in die betreffende auto.’



ZEVEN DODEN IN EEN FAMILIE | Bij een tragisch verkeersongeval in Marokko zijn drie kinderen uit de Belgische stad Ans, niet ver van Luik, om het leven gekomen. Ook hun twee neven en een tante die in dezelfde auto zaten, overleefden het ongeval niet. De familie was op weg naar het ziekenhuis, nadat eerder op de dag een ander familielid verdronken was tijdens een uitstapje.



KOE OP DE SNELWEG | Een koe zorgde zaterdagmiddag voor een chaos op de A2. Het beest kuierde op z’n gemakje richting Utrecht, waardoor een verkeersinfarct ontstond. De vertraging voor de weggebruiker liep op tot een uur.



WOONBOOTBLUES IN ARNHEM | De woonboot van Jan Duurt Bosch en Laura Tammeling aan de Onderlangs ligt al weken droog. Het gevolg van de extreem lage waterstand van de Rijn en droogte van de afgelopen tijd, vertellen ze. De schade loopt in de tienduizenden euro’s, en ze zijn niet de enige gedupeerden.



Lees meer en bekijk de video:

HULP VOOR CRIMINELEN | Ambtenaren ‘kloonden’ paspoorten voor de top van de onderwereld, waarmee de zwaarste criminelen – onder wie Ridouan Taghi – onder de radar konden blijven. Zeker lagere overheden hebben het gevaar lang onderschat, en nog heerst er naïviteit.



KANODRAMA: WAAROM GEEN ZWEMVEST? | Na het kajakdrama in het Veluwemeer bij Biddinghuizen denkt iedereen aan het 7-jarige meisje dat de ramp met haar zusje en ouders overleefde. En de onbeantwoorde vraag: ‘Hoe kon dit gebeuren?’ Lees meer.



APENPOKKEN | De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de apenpokken uitgeroepen tot ‘een internationaal gevaar voor de volksgezondheid’. Die status is het hoogste waarschuwingsniveau van de organisatie, dat verder alleen geldt voor Covid-19 en polio. Lees meer.

DE GRAAFSCHAP VERLIEST NIPT | De Graafschap heeft zaterdagmiddag een oefenwedstrijd tegen eredivisionist FC Utrecht met 2-1 verloren. ,,Natuurlijk had ik graag een puntje aan deze wedstrijd overgehouden”, zei De Graafschap-trainer Poldervaart. ,,Maar ik ben meer dan tevreden.’’



DROOMTOUR COMPLEET VOOR JUMBO | Jumbo-Visma heeft in de twintigste etappe van de Tour de France opnieuw toegeslagen. Wout van Aert won de tijdrit en bezorgde zijn ploeg zo het zesde dagsucces. Jonas Vingegaard eindigde als tweede en brengt morgen de gele trui naar Parijs.



‘JUMBO-COLLEGA’ MAX GENIET MEE | Het exceptionele succes van Jumbo-Visma in de Tour de France houdt ook Max Verstappen bezig. De door Jumbo gesponsorde wereldkampioen Formule 1 geniet van de wielerprestaties. ,,Bijzonder knap en supermooi om te zien.”



Verstappen start morgen op plek twee in de GP van Frankrijk, achter Ferrari-rijder Charles Leclerc.



Bekijk de nabeschouwing op de twintigste Touretappe:

