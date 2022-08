Nieuws Gemist? Verkeersdrama eist tweede dode (18) • Superboeren maken de tien vol op de Vijverberg

ASIELCRISIS | Honderden asielzoekers wachten zaterdagmiddag op het terrein voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Of zij daar ook de nacht zullen doorbrengen, is onduidelijk. Een woordvoerster van Artsen zonder Grenzen (AzG) noemt de situatie ‘chaotisch’.



ASM FESTIVAL OP STOOM | Aan de Rijn in Arnhem is het ASM Festival zaterdag in volle gang. Hoewel de zon even niet schijnt, zit de stemming er goed in. Bezoekers genieten van de muziek van Nederlandse bodem - met onder meer Rob Dekay en Danny Vera - en van de gezelligheid met ‘strandje en drankje’: ,,Eindelijk weer een festival in Arnhem!”



SUPERMARKTMOORDEN | De tot levenslang veroordeelde supermarkt-moordenaar Appie A. komt waarschijnlijk vrij. In 1990 schoot hij tijdens de beruchte overval op de Albert Heijn in Oosterbeek twee medewerkers dood. Een derde vakkenvuller overleefde de moordpartij in de winkel ternauwernood; hij raakte gehandicapt.



Lees hier een reconstructie. En beluister de eerste drie afleveringen van de podcast ‘Appie’.

ZORGEN OVER THE QUEEN | Prins Charles brengt vaker dan gewoonlijk een bezoek aan zijn moeder, de Britse koningin Elizabeth. Dat meldt The Sun, die suggereert dat dit samenhangt met haar broze gezondheid. Lees meer.



COMMANDO’S GEWOND | Drie Nederlandse militairen zijn vannacht gewond geraakt bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Indianapolis. Het gaat om mannen van het Korps Commandotroepen, die daar op training waren. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De andere twee zijn bij kennis en aanspreekbaar, zo laat het ministerie van Defensie weten.



TWEEDE DODE | Bij een eenzijdig ongeval op de De Quayweg in Ledeacker (Land van Cuijk) is vrijdagochtend een voertuig met vier inzittenden over de kop geslagen. Een 18-jarige man uit Gennep overleed aan zijn verwondingen. Dezelfde avond overleed een 18-jarige man uit Rijkevoort, meldt de politie. Lees meer en bekijk de beelden.

VITESSE PAKT EERSTE PUNT | Vitesse heeft zaterdagavond het eerste punt van het seizoen gepakt. Thuis tegen RKC kwamen de Arnhemmers terug van een 2-0 achterstand; 2-2. In de slotfase was Vitesse zelfs nog dichtbij de zege.



KIPPEVEL BIJ CILESSEN | Jasper Cillessen heeft genoten van zijn rentree voor NEC in De Goffert. De 33-jarige doelman uit Groesbeek stond voor het eerst in elf jaar weer onder de lat in het stadion waar het voor hem allemaal begon. Lees meer.



SUPERBOEREN MAKEN DE TIEN VOL | Voor De Graafschap is winnen op De Vijverberg onderhand een obsessie geworden. Vrijdagavond lukte het tegen FC Dordrecht (1-1) voor de tiende keer op rij niet.



Bekijk hier de verrichtingen van de clubs in de hoogste divisies van het amateurvoetbal.

DRAMA TREFT BRITS GEZIN | In het Duitse Simmerath, op ongeveer drie kwartier rijden van de Nederlandse grens, zijn donderdag twee Britse broertjes van 7 en 9 jaar verdronken. De twee slachtoffertjes waren met hun ouders op vakantie in Limburg, schrijven Duitse media. Justitie onderzoekt of er sprake is van nalatigheid of dood door schuld.



DODEN BIJ ONGELUK OP BUURTFEEST | Bij een ongeval in Nieuw-Beijerland zijn aan het begin van de avond meerdere doden en gewonden gevallen. Een vrachtwagen reed van de dijk bij de Zuidzijdsedijk af en belandde middenin een buurtfeest.



MAX WACHT INHAALRACE | Meteen na de zomerstop de rapste in de kwalificatie op Spa-Francorchamps, maar de echte uitdaging wacht voor Max Verstappen pas morgen. Vanwege een gridstraf wist hij vooraf al dat hij flink naar achteren moet, dus wacht hem een inhaalrace van P15.



OVERSTEEK KAN WEER OPEN | Verkeer kan vermoedelijk zondag in de loop van de dag alweer over de Nijmeegse stadsbrug de Oversteek. Dat is iets eerder dan gepland. Lees meer en bekijk de beelden vanaf de brug.