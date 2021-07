Nieuws Gemist? Vermeende schutter Peter R. de Vries zat in tv-talentenjacht en auto schiet terras op

SCHUTTER WILDE RAPPER WORDEN ,,Ouders willen mij op het rechte pad. Maar ik ben op het dievenpad, want ik wil uit deze crisis.” De 21-jarige Delano G. uit Tiel droomde ooit van een carrière als rapper. Nu hij wordt verdacht van de moordpoging op Peter R. de Vries krijgt hij op een andere manier landelijke bekendheid.



Hij blijkt als tiener al een behoorlijk strafblad te hebben opgebouwd.



DRUKTE IN WOONSTRATEN VERDACHTEN Het is een drukte van belang in de straten waar de verdachten van de moordaanslag op Peter R de Vries verbleven. ,,Een hele toestand is het, er is echt veel volk dat ik hier anders nooit zie.''

VERDACHTE WOONDE ILLEGAAL De 35-jarige Pool, die verdacht wordt betrokken te zijn bij de moordaanslag op Peter R. de Vries, woonde me zijn gezin illegaal in Maurik. De woning was tegen de regels in onderverhuurd.



BEELDEN VAN INVAL Van de politie-inval in het huis van een van de verdachten van de aanslag op Peter R. de Vries zijn beelden opgedoken. Agenten in kogelwerende vesten gingen in de nacht van dinsdag op woensdag even na drie uur de woning in Maurik binnen van de 35-jarige Pool die mogelijk de schutter in zijn auto vervoerde.

HUIZENMARKT NAAR KOOKPUNT Huizenkopers hebben het afgelopen kwartaal nóg dieper in de buidel getast dan ze al deden. Met een gemiddelde verkoopprijs van 410.000 euro bereikt de oververhitte woningmarkt een kookpunt. In een jaar tijd werden de verkochte huizen gemiddeld 20 procent duurder, een record sinds het begin van de meting door makelaarsvereniging NVM.



KAPMES Een jongeman is donderdagmorgen bedreigd met een kapmes op het fietspad op de Landeweerdijk bij de wijk Groot Holthuizen in Zevenaar. Dat melden getuigen aan De Gelderlander. Twee jongens op een scooter zouden het slachtoffer hebben opgewacht, bedreigd en achtervolgd met een kapmes van een halve meter lang. Later op de dag bleek dat de politie twee verdachten heeft gearresteerd.



ZOMERS LIEDJE VAN SUZAN EN FREEK Een zomers liedje met positieve vibes. Zo omschrijven Suzan en Freek het nummer Onderweg naar Later, dat ze donderdag hebben uitgebracht en dat zomaar hun nieuwste monsterhit kan worden.

Volledig scherm Suzan en Freek zijn terug op het podium. © Brunopress

CORONA-UPDATE Het aantal coronabesmettingen neemt zorgwekkende vormen aan. Het afgelopen etmaal registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijna 5475 nieuwe positieve tests. Dat is het hoogste aantal sinds 14 mei en tien keer zoveel als anderhalve week geleden. Het kabinet komt morgen mogelijk met nieuwe maatregelen.



De snelle stijging van het aantal positieve coronatests is nog niet terug te zien in de ziekenhuizen. Het aantal opgenomen coronapatiënten is gezakt tot onder de 200. Voor het eerst sinds 13 september, bijna tien maanden geleden, komt dat aantal onder die grens uit. Lees bij in ons liveblog.



VAKANTIE IN GEVAAR? Het aantal nieuwe coronabesmettingen loopt zo snel op dat het niet de vraag is óf Nederland van oranje en groen weer rood zal kleuren op de Europese kaart, maar wanneer. Dat heeft invloed op Nederlandse vakantiegangers. De reisbranche vreest alweer beperkingen. 'Dan mogen we eindelijk weg en dan willen ze ons niet'.

ZWANENSTEL IN ROUW Het was een aandoenlijk schouwspel aan de Wilhelminasingel in Vught. Veel mensen genoten van het verliefde zwanenpaar dat om elkaar heen danste, eieren legde en begin mei vijf pulletjes verwelkomde. Twee witte en drie grijze. Plots zijn ze allemaal dood.



MÃNANA MÃNANA AFGELAST Mañana Mañana gaat ook dit jaar niet door. Het evenement, dat te boek staat als het relaxte broertje van de Zwarte Cross, zou in het weekend van 12 tot en met 15 augustus plaatshebben in Laren. Volgens de Feestfabriek is het voor hen echter niet mogelijk dan al een festival met camping te organiseren.



AUTO RIJDT TERRAS OP Een auto is donderdagmiddag door een aanrijding op het terras beland van Café De Pol bij Doetinchem. ,,We zitten hier nu tien jaar, maar dit nog nooit gebeurd.''



PAAR IN PANIEK De paniek slaat toe bij Jeroen Hilhorst (73) en Margot Linders (61) uit Ewijk. Op 1 november moeten zij namelijk hun huis uit, maar ze kunnen geen andere woning vinden. ,Toen we in dit huis kwamen zei de verhuurder dat we hier tot in lengte van dagen konden zitten.”



PROCES OVER ADOPTIE Sam van den Haak uit Zevenaar, geboren in Sri Lanka, klaagt de Nederlandse staat aan. Ze werd in 1984 geadopteerd, onder valse voorwendselen. ,,Toen ik mijn adoptiedossier zag, was ik in shock.''

Volledig scherm Sam van den Haak: © theo kock persfotografie

