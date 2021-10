Nieuws gemist? Vermist meisje levend gevonden; waterstofbus in brand; woede om NEC-skyboxen

ZE IS TERECHT Het 17-jarige meisje dat dagenlang vermist werd is in de woning van een familielid in Arnhem aangetroffen. Dat laat de politie weten. In de woning wordt nu onderzoek gedaan. Het meisje is net na het verschijnen van een Amber Alert levend gevonden en ‘in onbekende toestand’ overgebracht naar het ziekenhuis, laat de politie weten. De familie van het meisje laat weten ongelooflijk blij te zijn dat ze terecht is en dat ze haar weer in de armen kunnen sluiten. Een criminologe legt uit hoe het meisje drie dagen spoorloos kon zijn.

GILLIS OP DODENLIJST Multimiljonair Peter Gillis staat op een dodenlijst. Wie hem wil doden is niet duidelijk, maar sinds die boodschap van de politie is de eigenaar van Oostappen Groep Vakantieparken goed beveiligd. Hij draagt onder meer een alarmknop en krijgt soms persoonsbeveiliging. Dat onthult hij in zijn biografie, die op 2 november uitkomt.

VAN VMBO NAAR MASTER OF SCIENCE ,,Niet slim genoeg.” ,,Te hoog gegrepen.” ,,Niets voor jou.” Dat is wat Ans Stouten (28) jarenlang hoorde. Ze begon met vmbo. Nu is ze Master of Science. ,,Ik heb dertien jaar gestudeerd, lang hè?”, zegt Ans Stouten ietwat beschaamd. ,,Ik was 15 toen ik mijn vmbo-diploma haalde.” Deze maand ging ze naar Leiden om haar masterakte voor gedragswetenschapper op te halen.

Volledig scherm Ans Stouten heeft na 13 jaar vallen en opstaan haar master behaald aan de Universiteit Leiden. ,,Niemand dacht dat ik het kon." © Gijs Stouten

WATERSTOFBUS IN BRAND In een loods van Arriva in Doetinchem woedde donderdag een grote brand waarbij een bus op waterstof volledig is uitgebrand. De splinternieuwe waterstofbus was nét deze week aangekomen in Doetinchem.

WOEDE OM NEC-SKYBOXEN IN GOFFERT NEC heeft voor flink wat ophef gezorgd bij de eigen aanhang. De Nijmeegse club kiest ervoor om zondag tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Groningen de skyboxen in de verder lege Goffert wel te vullen met sponsors.

VOLLENBROEK KRIJGT ONGELIJK IN BEMMEL De provincie Gelderland heeft terecht een natuurvergunning afgegeven voor de biomassacentrale in Bemmel. De stelt de bestuursrechter in Arnhem. Een verzoek van de milieuclub Mobilisation for the Environment (MOB) om de centrale te sluiten is afgewezen.

FROM THE GRAVE Ze begon vorig jaar met twee poppen. Jessica de Wit (38) uit Grave had twee doodshoofden en handjes die ook niet echt levenslust uitstraalden. ,,Met pvc-pijpen en oude doeken heb ik er poppen van gemaakt en die met Halloween buiten gezet. Ik kreeg daar hele leuke reacties op en dacht: ik ga net zo lang door tot ik de krant haal.” Haar hele tuin staat dit jaar vol met enge bloeddorstige figuren.

Volledig scherm Jessica de Wit tussen haar Halloweenpoppen. © Theo Peeters

CORONAKAART Het coronavirus verspreidt zich met steeds grotere snelheid in ons gebied. Donderdag werden 908 besmettingen genoteerd. Opnieuw springt Neder-Betuwe er negatief uit. In die gemeente werden 59 besmettingen gemeld, het hoogste aantal positieve tests in twee weken tijd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.