Nieuws Gemist? Vermiste Amerikaanse Gabby (22) blijkt vermoord en het First Dates-avontuur van Arnhemse Sterre

DOE MAAR SCHRAPT TOUR OM ZIEKTE HENNY VRIENTEN | De concerten van Doe Maar op 10 en 11 november in Doornroosje in Nijmegen gaan niet door. De Lijf aan Lijf tour van de Nederlandse popband is in zijn geheel geannuleerd vanwege de ziekte van zanger en bassist, Henny Vrienten (73).



ACHTERHOEK IN LANDELIJKE ‘ZUIP TOP 10’ | De Oost-Achterhoek hoort bij de regio’s waar veel mensen stevig drinken. Oost Gelre en Berkelland spannen daarbij de kroon. Deze gemeenten staan, met respectievelijk plek 9 en 10, in de landelijke ‘zuip top 10’. Bekijk de cijfers.



EINDE VERHAAL VOOR BOKSER ENRICO? | Enrico Lacruz (28) stopt voorlopig en noodgedwongen met boksen. De in Didam wonende Arnhemmer heeft zijn A-status verloren en zit zodoende zonder inkomen. Lees meer.

CORONA-UPDATE | Het aantal mensen met een coronabesmetting in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal gedaald tot 532, het laagste aantal sinds 24 juli. Dat zijn er 46 minder dan dinsdag. Het RIVM heeft afgelopen etmaal 1935 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er 441 minder dan vorige week woensdag, een daling van bijna 19 procent. Lees bij in ons liveblog.



ANNULERINGEN DOOR CORONAPAS | De verplichte controle op de coronapas door de horeca heeft tot gevolg dat verschillende zaken te kampen heb met annuleringen van feesten en partijen. ,,Ook krijgen restaurants veel vragen of ze coronatoegangsbewijzen inzetten.’’ Lees meer.



MIDDELBARE SCHOLEN DURVEN CITYTRIP NIET AAN | Nijmeegse middelbare scholen gaan in november en december niet naar het buitenland op reis. De scholenkoepel acht de kans groot dat corona of griep roet in het eten gooit. Lees meer.



PEUTER OVERLEDEN NA ZWAAR ONGELUK | Het 3-jarig kind dat twee weken geleden zwaargewond raakte bij een eenzijdig ongeluk in Isselburg, net over de grens bij Ulft, is alsnog overleden. Dat meldt de Duitse politie vandaag.



MYSTERIE VAN DE HOUTEN BANKJES Op tal van plekken in Nijmegen zijn houten bankjes met teksten geplaatst. Wie heeft deze mysterieuze bankjes neergezet en waarom? Op de bankjes staan verbindende teksten als ‘Het maakt niet uit wat je van elkaar bent, maar wat je voor elkaar betekent’.

Volledig scherm Een van de mysterieuze bankjes staat op plein Mariënburg in Nijmegen © Paul Rapp

BEGROTINGSDEBAT | De fracties in de Tweede Kamer debatteren vandaag over de gisteren gepresenteerde Miljoenennota met daarin de plannen voor komend jaar. De eerste dag van de Politieke Beschouwingen belooft geheid nachtwerk te worden. In totaal doen er negentien fracties mee, morgen is pas demissionair premier Rutte aan de beurt. Kijk hier live mee.



ENERGIEBELASTING STIJGT | Huishoudens die een nieuw energiecontract afsluiten, zijn honderden euro’s meer kwijt dan vorig jaar en op 1 januari schieten naar verwachting ook de variabele tarieven omhoog. Het kabinet doet vooralsnog niets om die prijsstijgingen op te vangen. Sterker nog: de belasting gaat iets omhoog.



NIEUW TRIBUNEDAK VOOR VERMAARD STADION | Als alles meezit, zit er binnenkort weer een dak boven de hoofdtribune van stadion De Wageningse Berg. Het oude ijzeren geraamte wordt deze week roestvrij gemaakt en in de menie gezet. Lees meer.

GABBY BLIJKT VERMOORD | De Amerikaanse youtuber Gaby Petito (22), die sinds enige tijd werd vermist, is om het leven gekomen door een misdrijf. Haar ouders beschuldigen de vader en moeder van haar vriend Brian van medeplichtigheid. De zaak is groot nieuws in de VS. Lees meer.



A15 VANAVOND DICHT NA VRACHTWAGENBRAND | Bij een ongeluk op de snelweg A15 bij Gorinchem-Oost is woensdagochtend een vrachtwagen in brand gevlogen. Het vuur was vrij snel uit, maar Rijkswaterstaat kon pas in de loop van de dag de snelweg richting Rotterdam weer vrijgeven. Vanaf 21.00 uur gaat de A15 opnieuw dicht om de schade aan het asfalt te herstellen.



ARNHEMSE IN FIRST DATES | Gekeken vanavond? Dan heb je gezien hoe Arnhemse Sterre Zwaan (20) werd gekoppeld aan een 18-jarige man. ,,Toen ik de uitzending terugzag, dacht ik wel even: wat zie ik eruit!’’

Volledig scherm Sterre uit Arnhem was vanavond te zien in First Dates op NPO 3. © Rolf Hensel

