Nieuws gemist? Verontrustende coronacijfers, dode bij ongeluk met vrachtwagen

MONDKAPJE IN DE SUPERMARKT? De supermarkten hebben gereageerd op de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet, die vandaag ingaan. Ketens als Jumbo en Albert Heijn ondersteunen het advies om in bepaalde gebieden een mondkapje te dragen in de winkel, maar laten de keus aan klanten of zij dit daadwerkelijk doen.



Sommige megawinkels in Duiven gaan verder. Zo adviseert bouwmarkt Hornbach zowel personeel als klanten mondkapjes te dragen en trekt ook meubelzaak Ikea de touwtjes aan.

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID De nieuwe maatregelen om te opmars van het coronavirus te stoppen, hebben volgens de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls niet tot gevolg dat er nu veel meer gecontroleerd zal worden op de naleving ervan. ,,We gaan nu niet elke dag in de winkels kijken of ze zich wel aan het beleid houden.’’

CORONA-KAART Het aantal positieve gevallen neemt fors toe, blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. In vier weken tijd is het aantal meldingen zelfs ruim vervijfvoudigd. Hoe het virus zich in onze woonomgeving ontwikkelt, kun je hier checken in onze interactieve kaart.



Hoe het kan dat het virus ons ‘heeft ingehaald’, zoals premier Rutte gisteravond zei, lees je hier.

HOESTENDE IRMA Niet alleen de persconferentie van het kabinet over nieuwe coronamaatregelen maakte gisteravond veel los, ook doventolk Irma was weer prominent aanwezig. Ze hoestte, en niet in de elleboog. Maar we kunnen gerust zijn: ,,Ik ben niet ziek.’’

DODELIJK ONGEVAL Een 64-jarige inwoonster van Doetinchem is vanochtend om het leven gekomen bij een aanrijding met een vrachtwagen. Volgens getuigen werd de vrouw geraakt door de vrachtauto, die vanuit de binnenstad kwam.

Volledig scherm De hulpdiensten ter plaatse bij het ongeluk in Doetinchem. © Joost/RonVMedia

BEWIJS TEGEN VERDACHTE IN ZAAK NICKY Op de tweede dag van de rechtszaak tegen Jos Brech, verdacht van de gewelddadige dood van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998, kwam het OM aan het woord. Speeksel van Brech is volgens de officier van justitie gevonden op de onderbroek van Nicky.

