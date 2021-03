Nieuws gemist? Verslaggevers aangevallen door kerkgangers, afscheid in coronatijd en minder besmettingen

AFSCHEID IN CORONATIJD Ciska Kok (54) uit Doetinchem spreekt haar woorden zacht uit. Ze ligt letterlijk doodziek op een bed in haar woonkamer. De coronaregels zijn al een verzoeking als je gezond bent, maar hoe is het als je te horen hebt gekregen dat je niet lang meer te leven hebt? Dit is het verhaal van het laatste half jaar van Ciska.

Volledig scherm Nog één keer met z'n allen mooi op de foto, gemaakt in de week nadat Ciska te horen kreeg dat ze ongeneeslijk ziek was. © Theo Kock

KERKGANGERS VALLEN VERSLAGGEVERS AAN Zowel op Urk als in Krimpen aan den IJssel is een verslaggever aangevallen. Een verslaggever van Powned werd aangereden, toen hij verslag deed van de veelbesproken kerkgang op Urk. Bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel kreeg een verslaggever van RTV Rijnmond een trap en een klap van een kerkganger. Minister Ferd Grapperhaus noemt het geweld onacceptabel en Kamerleden zijn woedend.

PREHISTORIE TOT LEVEN Alfons en Adrie Kennis uit Arnhem brengen prehistorische mensen tot leven. Ze vergaarden er wereldfaam mee. Nu werken ze aan de reconstructie van Krijn, Nederlands oudste mens.

Volledig scherm Adrie en Alfons reconstrueren Neanderthalers. © Rolf Hensel

SUPERBOEREN UITGEZWAAID De spelers van De Graafschap werden op grootse wijze uitgezwaaid toen ze op weg gingen naar Breda voor de belangrijke wedstrijd tegen NAC. De snelweg stond in ‘vuur en vlam’.

ZORGEN OVER ZORGAANBIEDERS In Gelderland heeft de afgelopen jaren een explosieve plaatsgevonden aan zorgaanbieders. Het aantal zorgbedrijven vertienvoudigde. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money, dat samenwerkt met De Gelderlander.

VERSTAPPEN WINT NÉT NIET De Grand Prix van Bahrein maakte alle verwachtingen waar. Een zinderende strijd om de winst tussen de twee beste coureurs. Maar Max Verstappen trok wel aan het kortste eind. Zijn gedroomde seizoensstart bleef uit.

Volledig scherm Verstappen komt er niet meer voorbij en eindigt als tweede in Bahrein. © AFP

CORONA IN DE REGIO Het aantal coronabesmettingen is in de regio flink gedaald ten opzichte van een dag eerder. Vooral in Doetinchem nam het aantal besmettingen flink af. Check hieronder op de kaart hoe het er in jouw gemeente aan toe is.

