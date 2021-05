Nieuws gemist? Versoepelingen gaan door en Máxima at undercover bitterballen

VERSOEPELINGEN GAAN DOOR Dierentuinen en attractieparken kunnen woensdag open, ook komt er dan meer ruimte voor buitenhoreca en sport. Door de dalende ziekenhuisbezetting hoeft het kabinet niet aan de noodrem te trekken, melden bronnen. Er is zelfs kans op snellere versoepelingen als de cijfers hard dalen de komende weken.

Volledig scherm Het pasgeboren olifantenjong in de Rotterdamse dierentuin Blijdorp. © ANP

PER ONGELUK UITNODIGING Een grote groep patiënten van de huisartsenpraktijk Roijé in Lochem heeft per abuis een uitnodigingsbrief ontvangen voor de coronavaccinatie. Volgens huisarts Matthijs Roijé is er iets fout gegaan met een bestand dat aangeleverd moest worden.

FEYENOORDSUPPORTERS GAAN KUIP IN Zo’n honderd Feyenoordsupporters zijn vanmiddag de Kuip binnengedrongen tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en RKC Waalwijk. Ze liepen met fakkels over de tribunes en gooiden die ook op het veld. Binnen enkele minuten was iedereen weer verdwenen. De politie hield expres niemand aan.

Volledig scherm Supporters in het stadion. © ANP

MAXIMA AT UNDERCOVER BITTERBALLEN Vermomd met een zwarte pruik ging koningin Máxima jaren geleden het land door om haar Nederlands te oefenen. Ook at ze ‘undercover’ bitterballen in een café, onthult ze in het tv-interview met presentator Matthijs van Nieuwkerk.

WONING BESCHOTEN In Waardenburg is zondagmiddag een woning beschoten. Mogelijk houdt het incident verband met de afpersingszaak van fruithandel De Groot in Hedel. Politie geeft aan ze nog geen uitsluitsel kan geven omdat er een onderzoek loopt.

Volledig scherm Schietincident in Waardenburg. © Redactie

WOEDE OM BLOOTFOTO De 51-jarige Wendy krijgt voorlopig geen cent van verzekeraar Menzis nadat door kanker een borst moest worden verwijderd en de borstreconstructie mislukte. Menzis eist dat de Haagse met haar mobieltje blootfoto’s maakt van de verminkte borst en die per mail of post opstuurt naar de afdeling machtigingen. Wendy weigert dat. ,,Ik heb geen garantie dat mijn foto’s niet in de buurt-app terechtkomen.”

Volledig scherm Wendy is het er niet mee eens dat medische foto's van haar borsten worden beoordeeld. © Frank Jansen

JOODS MONUMENT BEKLAD Het Joods monument aan het Maasveld in Cuijk is beklad. Het monument, waar de namen van joodse Cuijkenaren opstaan die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen, zit onder de witte verf. ‘Free Palestina’, is daar in geschreven.

PRO-PALESTIJNS PROTEST In het Nijmeegse Valkhofpark is zondagmiddag een grote pro-Palestina-demonstratie geweest. Het park stroomde steeds voller. Een groepje weigerde afstand te houden, waardoor de sfeer op sommige plekken in het park verhit was. De demonstratie ging door in het centrum, waar het protest uiteindelijk op last van de burgemeester is ontbonden.

HERDENKING De uitgetelde geboortedatum van Tobias was vrijdag 10 juli 2020. Zaterdag 10 juli 2021 houdt zijn moeder Daisy van Bekkum een herdenkingsavond in het Nijmeegse Cultuurhuis De Lindenberg. Voor alle ‘stil’ geboren baby’s, andere overleden kinderen en hun ouders, lotgenoten van Daisy en haar man Erik. Daisy roept op: ,,Laat je omarmen door het programma.”