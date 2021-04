Nieuws Gemist? Versoepelingen week vooruitgeschoven en drie gewonden bij steekpartij

WEEK LANGER WACHTEN OP VERSOEPELINGEN | Veel mensen verheugden zich erop: vanaf 21 april zouden veel coronamaatregelen worden versoepeld. Die mensen moeten nog wat langer geduld hebben, want vandaag werd duidelijk dat er minimaal een week langer wordt gewacht met de versoepelingen. Dat is niet voor niets, want de ic's stromen nog steeds vol en het aantal besmettingen is de afgelopen 24 uur weer een stuk hoger dan het gemiddelde.



(TOCH NIET ) POSITIEF GETEST | Positief getest op corona en een dag later horen van de GGD dat er een fout is gemaakt en dat u tóch geen corona heeft. 55 mensen overkwam het na een fout in een laboratorium in Rijswijk, erkent een woordvoerder van de GGD. Onder hen een inwoonster van Harreveld: ,,Weet de GGD zelf nog wel wat ze doet?’’



Bij een woningoverval zaterdagavond in de Etudestraat in Nijmegen is een bewoner bedreigd met een wapen. Dat meldt de politie zondag. Om wat voor wapen het gaat, is niet bekend gemaakt. De daders sloegen op de vlucht en zijn nog niet gepakt.

TRIPPENDE STUDENTEN | De zeven studenten die gisternacht per ambulance zijn gebracht na een slechte trip, namen vermoedelijk de pil ‘Tesla’. Een waarschuwing is daarop direct opgenomen in de lijst van 'extra riskante pillen’ op de app ‘red alert’ van het Trimbosinstituut. Lees hier meer.



THOM (68) WERKT DOOR | AOW’ers die doorwerken, doen dit steeds vaker voor het geld. Vooral onder laagopgeleiden stijgt het aantal 70-plussers met betaald werk hard, beduidend harder dan onder hoogopgeleiden. Een van hen is Thom (68) uit Tolkamer: ,,Ik werkte in Duitsland, maar zegde mijn baan op toen ik voor mijn zieke vrouw ging zorgen. Toen ze overleed, kreeg ik geen uitkering.’’



NU EEN BUS | Een betreurenswaardig jubileum: volgens de ‘officiële tellingen’ zat er afgelopen vrijdag voor de tiende keer in zo’n twee jaar tijd een voertuig vastgeklemd in het Weurtseweg-viaduct onder De Oversteek. Geen vrachtwagen deze keer, maar een passagiersbus van Breng.

Volledig scherm Bus zit klem onder onderdoorgang Oversteek bij Weurtseweg. © Charlotte Brand

SUPERSUNDAY VOOR SUPERBOEREN | De Graafschap is weer een stapje dichter bij promotie naar de eredivisie. De Doetinchemse club knokte zich zondagmiddag op karakter langs Go Ahead Eagles (1-0) en schudde daarmee alvast een van de drie concurrenten in de strijd om plek twee af.

STEEKPARTIJ IN WESTERVOORT | Tumult in Westervoort vanmiddag. Bij - vermoedelijk - een kinderfeestje ontstond een steekpartij, waarbij drie gewonden vielen. Een van de slachtoffers is er slecht aan toe. De verdachte werd even later een paar straten verderop aangehouden. De aanleiding van de steekpartij is nog niet bekend.

