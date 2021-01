Nieuws gemist? Verwoestende brand bij e-bikebedrijf en Florentijn Hofman afvaller ‘Wie is de Mol?’

Een auto die een loods van een e-bikebedrijf in Cuijk binnenrijdt. Gevolgd door een flinke brand die de hele hal verwoest. Burgemeester Wim Hillenaar is geschokt door de gebeurtenissen in de nacht van zaterdag op zondag. ,,Het is een soort aanslag.’’ De eigenaar van het bedrijf zegt dat de brand ‘compleet out of the blue’ komt.

Ajax heeft de 189ste editie van de Klassieker met 1-0 gewonnen. Ryan Gravenberch maakte in de 22ste minuut de winnende goal voor de koploper, die nu zes punten meer heeft dan Feyenoord. Steven Berghuis schoot in de tweede helft een halve meter naast en in de 96ste minuut raakte Luis Sinisterra nog de lat met een kopbal.

De politie heeft het Museumplein in Amsterdam leeggeveegd, nadat honderden betogers zich daar illegaal verzamelden. De politie zette waterkanonnen in. ME’ers zijn bekogeld met stenen en vuurwerk. Er zijn aanhoudingen verricht.

Het vaccineren tegen corona gaat niet snel genoeg om al deze lente van de coronamaatregelen af te komen. ,,Voor de zomer zijn er nog niet voldoende mensen gevaccineerd.’’ Met die woorden reageert hoogleraar infectieziekten Andreas Voss van het Radboudumc, tevens OMT-lid en infectioloog van het CWZ, op de uitspraak van Diederik Gommers. Gommers, voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care, zegt niet uit te sluiten dat Nederland mogelijk tot de zomer in een lockdown blijft.

Quote Er is helemaal niets meer wat leuk is. Ik vind het leven gewoon niet meer leuk 16-jarige

Steeds meer jongeren hebben depressieve klachten: de corona-beperkingen raken hen hard. Schoolbestuurders, jongerenwerkers en hulpverleners maken zich zorgen, maar doen wat ze kunnen om te helpen.

Hoe veranderlijk kan het weer zijn? Zo snel als de sneeuwvlokken zaterdag uit de lucht kwamen vallen, zo snel verdween het witte dek een dag later weer. Volop genieten van de winterpret zat er zondag niet meer in. De Gelderlander nam de proef op de som in de Hatertse en Overasseltse Vennen.

Drie van de landelijk 41 gemelde overledenen aan corona zijn afkomstig uit Tiel. In die gemeente daalt wel het aantal nieuwe besmettingen, net als landelijk. Voor het hele land meldde de RIVM zo’n 5600 besmettingen: dat is maar net iets onder het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen en wellicht daarmee ook een tegenvaller.

Voor de Arnhemse kunstenaar Florentijn Hofman houdt Wie is de Mol? na drie afleveringen op. Hij maakte de meeste fouten bij de wekelijkse test. ,,Zelfs mijn vier kinderen wisten niet dat ik er uit ging, die zagen dat zaterdagavond ook op tv.”

Tot slot: positief nieuws. Een oplettende serveerster heeft in Orlando, in de Amerikaanse staat Florida, een 11-jarige jongen gered die door zijn stiefvader en moeder zwaar mishandeld werd. Achter de rug van de ouders om vroeg ze het kind via een briefje of hij hulp nodig had. Toen het jongetje knikte, schakelde ze de politie in.

Quote Als zij niet tussenbei­de was gekomen, hadden we waarschijn­lijk een mogelijk moordonder­zoek op ons bord gehad Politiechef Orlando Rolon

