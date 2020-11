Nieuws gemist? Vier feestdagen met maximaal 6 personen uit eigen regio en Didammer mishandeld bij verkeersruzie

TeruglezenIs het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem, De Gelderlander zet elke dag het belangrijkste nieuws van de dag op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van woensdag 18 november.

Het Outbreak Management Team (OMT) denkt dat mensen de feestdagen in huiselijke kring moeten vieren, met een beperking van het aantal gasten per dag tot bijvoorbeeld zes. Ook hebben de experts een voorkeur om mensen alleen regionaal samen te laten komen. Dat staat in het vannacht gepubliceerde nieuwste kabinetsadvies.

Ondertussen blijven coronavaccins volop in ontwikkeling. Het vaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer en het Duitse biotechbedrijf BioNTech blijkt nog effectiever dan eerder al werd gezegd. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de bedrijven, dat door een aparte instelling is waargenomen en gecontroleerd. Vorige week meldde het bedrijf dat hun vaccin voor 90 procent beschermt, vanmiddag werd bekend gemaakt dat het middel voor 95 procent effectief is.

Nieuw drama voor Fred van Leer. Twee mannen die zich voordeden als pakketbezorgers van PostNL hebben de stylist vanochtend in zijn woning in Rotterdam overvallen. Omstreeks 07.45 uur werd hij bedreigd met een vuurwapen. In een videoboodschap op Instagram laat Van Leer weten dat hij zich sterk voelt en dat hij aangifte gaat doen.

Een man uit Didam is ernstig gewond geraakt bij een handgemeen op de vluchtstrook langs de snelweg A1 ter hoogte van Deventer. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis. Twee personen zijn aangehouden: een 17-jarige vrouw uit Den Haag en een 20-jarige man uit Naaldwijk. Het incident, dinsdag op de vluchtstrook langs de A1, leek in eerste instantie een verkeersruzie. De politie noemt het woensdag ‘een poging tot doodslag’.

Een Chinees bedrijf met een pand in Duiven hangt boetes boven het hoofd voor het illegaal tewerkstellen van zes Chinese werknemers. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Phylion Battery, dat zich bezighoudt met batterijen voor elektrische fietsen, zegt onschuldig te zijn en de zaak hoog op te nemen.

Het aantal coronabesmettingen neemt na enkele dagen gedaald te zijn, ineens weer toe. Tot vanmorgen 10.00 uur zijn er 4628 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, 311 meer dan gisteren. En daar komen er waarschijnlijk nog een boel bij, omdat door een storing bij de GGD zo’n 1000 besmettingen nog niet zijn verwerkt in deze cijfers.



Check hieronder in onze kaart het aantal besmettingen in jouw gemeente:

Voormalig doelman Pim Doesburg is op 77-jarige leeftijd overleden. De Rotterdammer, achtvoudig Oranje-international, speelde voor Sparta en PSV 687 wedstrijden in de eredivisie. Met dat enorme aantal is hij recordhouder.

Oranje speelt vanavond in en tegen Polen zijn laatste duel in de groepsfase van de Nations League. Alleen bij een zege maakt de formatie van Frank de Boer nog kans op de Final Four. Volg de wedstrijd in ons liveblog!

