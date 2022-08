Nieuws gemist? Vier gewonden bij brand Velp • Nog 66 vaste bewoners park Gillis • Ontrouw? Open relatie!

NOG 66 VASTE BEWONERS IN PARK GILLIS | Het kan nog jaren duren voordat alle permanente bewoners van Vakantiepark Arnhem naar een reguliere woning zijn verhuisd. Van de 92 personen die in juni 2021 werden gedoogd, wonen er een jaar later nog 66. Vakantiepark Arnhem is jarenlang benut als toevluchtsoord voor mensen die door omstandigheden de huur van hun reguliere woning niet konden betalen.

OMGEKOMEN IN DE BERGEN | Een man van 50 uit Nederland is om het leven gekomen door een val tijdens een bergwandeling in Oostenrijk. Volgens de politie in Tirol viel hij 80 tot 100 meter naar beneden. Het is niet duidelijk waardoor dat gebeurde. Het is in korte tijd al de vijfde Nederlandse dode die valt in bergachtig gebied.

VIER GEWONDEN DOOR GROTE BRAND | De vlammen sloegen maandagochtend vroeg metershoog uit het dak bij een zeer grote brand in diverse woningen voor arbeidsmigranten aan de Willemstraat in Velp. Vier personen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of er sprake is van opzet en heeft de omgeving afgezet.

‘JE KOFFER STAAT BIJ BAND 7' | Heeft Jasmijn Blokhuis een trend ontketend onder vakantiegangers? Toen ze op Schiphol landde en op haar koffer wachtte, speurde ze naar 06-nummers in de enorme berg ‘weeskoffers’. En dan: appen maar. Hij staat hier! ,,Mensen appten terug: ‘Je bent mijn held’.” Toch is het niet de bedoeling, waarschuwt Schiphol.

TIJGERMUG GESIGNALEERD | Op bedrijventerrein Bijsterhuizen in Nijmegen is medio juli de Aziatische tijgermug gesignaleerd. Bij welk bedrijf de mug zich ophield is niet bekend. De Aziatische tijgermug kan ziekten zoals knokkelkoorts en chikungunya overdragen.

GERICHTE POLITIESCHOTEN OP 60-JARIGE | De politie heeft maandagmorgen gericht geschoten op een gewapende man in Nijmegen. De man bevond zich met een mogelijk vuurwapen in de wachtruimte van een gebouw van verslavingsinstelling IrisZorg. De verdachte is een 60-jarige man uit Groesbeek, zo maakte de politie ‘s middags bekend.

BEDREIGINGEN PERSFOTOGRAAF | Persbureau Heitink, het bureau dat zaterdagnacht ter plaatse was in Stroe en de omstreden hakenkruisvlag vastlegde op beeld, wordt bedreigd en beschuldigd van enscenering van de foto. ‘Ik ben geschrokken van de vele bedreigingen en doodsverwensingen aan mij en mijn familie.’

OPEN RELATIE STEEDS GEWONER | Het is ‘gestoord’ en ‘onwijs verdrietig’ dat de pasgetrouwde cabaretier Steven Brunswijk (38) met een statement moest komen over zijn veelbesproken tongzoen met een onbekende vrouw tijdens de Pride in Amsterdam. Dat zeggen verschillende relatietherapeuten en psychologen tegen deze site. ,,Het laat zien dat het hebben van een andere relatievorm nog lang niet overal wordt geaccepteerd”, aldus relatietherapeut Nynke Nijman van de NVVS.

Ayla en Steven Brunswijk.

DUURDER DRINKWATER | De rekening voor drinkwater zal volgend jaar sowieso 10 procent oplopendoor de hoge inflatie, aldus de topman van Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. De stijging van de nota kan ‘op termijn’ zelfs uitkomen op 20 à 25 procent, doordat de waterbedrijven ook duurzame investeringen deels doorberekenen aan klanten.

KOMST CILLESSEN NAAR NEC | Branderhorst moet bij NEC plek afstaan aan Cillessen: ‘Je bent gek als je de kans om hem terug te halen laat schieten.’ Het optreden van NEC tegen FC Twente was bemoedigend. Maar na de late 0-1-nederlaag ging het enkel over een doelman die op de tribune zat en een keeper die waarschijnlijk voor de laatste keer onder de lat stond.

ONBEWOONBAAR | Een appartement in een flat aan de Thorbeckestraat in Wageningen is maandagmiddag onbewoonbaar geraakt door een brand. De brand werd rond 15.30 uur ontdekt in de slaapkamer van de woning op de derde verdieping. De bewoners waren op dat moment niet thuis. De woning is onbewoonbaar verklaard.

