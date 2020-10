Nieuws gemist? Vijf aanhoudingen voor fatale mishandeling Arnhem | aanslag in Nice

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem, De Gelderlander zet elke dag het belangrijkste nieuws van de dag op een rij. Dit is het belangrijkste nieuws van donderdag 29 oktober:

VIJF AANHOUDINGEN VOOR FATALE MISHANDELING | Vier minderjarigen en een 18-jarige jongen zijn donderdag aangehouden voor de mishandeling met dodelijke afloop van een 73-jarige Arnhemmer woensdagavond. Zij komen uit Arnhem, Rozendaal en Westervoort.

Het slachtoffer werd in elkaar geslagen op straat in het Spijkerkwartier in Arnhem en is later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Onder anderen de buurt en de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch reageerden geschokt. ‘Een afgrijselijke, monsterlijke misdaad.’

Buurtbewoner Mink de Gooijer heeft het slachtoffer geholpen. ,,Ik probeerde in te grijpen, maar dat lukte helaas niet.’’

TERRORISTISCHE AANSLAG IN NICE | De Franse president Macron zet militairen in om de bewaking van scholen en kerken op te voeren. Aanleiding is de terreuraanslag van vanochtend bij de basiliek in het Zuid-Franse Nice. Hierbij kwamen drie personen om het leven.

HOE EEN THUISFEESTJE 50 MENSEN IN QUARANTAINE BRACHT | Laten we met z’n allen alsjeblieft een beetje voorzichtiger zijn, luidt de hartenkreet van Marjon Klomps uit Nijmegen. Haar 18-jarige zoon lapte de coronaregels aan zijn laars want hij had wel weer zin in een feestje.

Dit bleek een brandhaard met alle gevolgen van dien. De ene na de andere coronabesmetting stapelt zich op en tientallen mensen zitten in quarantaine. Hoe gaat zoiets? Tien dagen verder zitten al vijftig mensen in quarantaine. ‘Je denkt te vaak, dat kan toch wel?’

Volledig scherm De aanhouding van een 31-jarige Hagenaar vanwege de vermissing van de 15-jarige Celine uit het Brabantse Berghem. © ANP

VERMISTE TIENER CELINE TERECHT | De 15-jarige Celine uit Berghem die van vrijdag- tot woensdagavond werd vermist is terecht. Ze verbleef in een woning in Den Haag, aan de Piet Heinstraat in de wijk Zeeheldenkwartier. Een 31-jarige verdachte is daar aangehouden in verband met de vermissing.

CORONAGOLF BIJ NEC | NEC leeft tussen hoop en vrees toe naar het duel in de eerste divisie bij NAC van vrijdag. De eerstedivisionist uit Nijmegen kampt met meerdere coronagevallen binnen de selectie. Op de laatste training voorafgaand aan de topper ontbraken acht spelers.

VIER CORONADODEN IN REGIO | De verse besmettingscijfers leren dat in Winterswijk, Oude IJsselstreek en Rheden nog niet eerder zoveel besmettingen waren dan de afgelopen 24 uur. Maar opgeteld bij de cijfers van woensdag springt vooral de West Betuwe er uit.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.